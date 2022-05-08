Россияне накануне 9 мая обсуждают ядерный удар по Украине, - перехват ГУР МО. АУДИО

Накануне 9 мая российские оккупанты жалуются на потери среди личного состава и не очень надеются на будущие победы.

Перехват разговора оккупанта опубликовало ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Путин отдал приказ неофициально, чтобы до 9 мая все это на хрен закончить. Если до 9 не закончим, то ядерным хренью их всех сжечь и пусть сдохнут все нахрен", - говорит оккупант.

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