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Снова Лукашенко, конец росфлота, патриарх Кирилл и 9 мая. ПІДСВИНКИ тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в "ПІДСВИНКАХ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ приглашают вас посмеяться в этот воскресный вечер над событиями этой недели.

Смотрите в выпуске: патриарх Кирилл, новые перлы Лукашенко, российский флот и комфортный автозак. А на десерт – Шарий, бабушка с флагом и 9 мая.

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Лукашенко Александр (3618) Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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Привіт з Чугуїва!
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08.05.2022 20:06 Ответить
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08.05.2022 20:06 Ответить
у луки крыша поехала окончательно. бидолага...
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08.05.2022 20:07 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/est-uspehi-est-problemy---aleksey-kopyt-ko/132721#gsc.tab=0 Алексей Копытько *
Обеспечение средствами защиты и лёгким вооружением наших частй улучшается, но по тяжёлому вооружению ещё придётся ждать, когда поставки будут не только восполнять потери, но и обеспечивать доминирование. Надо вытерпеть.
касапия продолжает давить, но её наступление утратило стройность. Добиться перелома за счёт массы у них не получается, несмотря на все старания. Наши за счёт маневренной обороны и контратак замедляют и перемалывают росвойска. Кремлю неизбежно понадобится пауза.
В этот момент мы должны быть максимально сконцентрированы, а не разобраны на части обсуждением внутренних проблем.

Посмотрите на товарища Лукашенко, на его поведение (обсероны). Это отличный индикатор того, что происходит, и чего надо ожидать. У него хорошая интуиция, он жопой чует.
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08.05.2022 20:20 Ответить
 
 