Снова Лукашенко, конец росфлота, патриарх Кирилл и 9 мая. ПІДСВИНКИ тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в "ПІДСВИНКАХ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ приглашают вас посмеяться в этот воскресный вечер над событиями этой недели.
Смотрите в выпуске: патриарх Кирилл, новые перлы Лукашенко, российский флот и комфортный автозак. А на десерт – Шарий, бабушка с флагом и 9 мая.
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Обеспечение средствами защиты и лёгким вооружением наших частй улучшается, но по тяжёлому вооружению ещё придётся ждать, когда поставки будут не только восполнять потери, но и обеспечивать доминирование. Надо вытерпеть.
касапия продолжает давить, но её наступление утратило стройность. Добиться перелома за счёт массы у них не получается, несмотря на все старания. Наши за счёт маневренной обороны и контратак замедляют и перемалывают росвойска. Кремлю неизбежно понадобится пауза.
В этот момент мы должны быть максимально сконцентрированы, а не разобраны на части обсуждением внутренних проблем.
Посмотрите на товарища Лукашенко, на его поведение (обсероны). Это отличный индикатор того, что происходит, и чего надо ожидать. У него хорошая интуиция, он жопой чует.