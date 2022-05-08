Снова Лукашенко, конец росфлота, патриарх Кирилл и 9 мая. ПІДСВИНКИ тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в "ПІДСВИНКАХ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ приглашают вас посмеяться в этот воскресный вечер над событиями этой недели.

Смотрите в выпуске: патриарх Кирилл, новые перлы Лукашенко, российский флот и комфортный автозак. А на десерт – Шарий, бабушка с флагом и 9 мая.

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