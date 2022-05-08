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Снайдер, Эпплбаум, Яценюк, Карпентер и Бильдт на Киевском форуме безопасности обсуждают международное значение победы Украины. ВИДЕО

В День победы над нацизмом в 1945 году Киевский Форум безопасности проводит новую онлайн-дискуссию в рамках военного цикла "Борьба за Украину", посвященную международному значению победы Украины над российским империализмом и нацизмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России? Способно ли человечество обуздать агрессию таких тираний, как режим Путина? Как повлияет общая победа демократий мира на будущее международных отношений? Эти и другие вопросы будут обсуждены участниками форума.

В дискуссии примут участие:

- посол Майкл Карпентер, Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;
- Тимоти Снайдер, писатель и историк, профессор Йельского университета, постоянный член Института гуманитарных наук в Вене;
- Энн Эпплбаум, писательница и историк, лауреат Пулитцеровской премии 2004 года;
- Карл Бильдт, премьер-министр Швеции в 1991-94 годах, Министр иностранных дел в 2006-14 годах;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума безопасности;
– Даниил Лубкивский, Директор Киевского Форума безопасности.

Цикл дискуссий "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель войны России против нашего государства.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

Также смотрите: Мир нуждается в новых подходах к финансовым и уголовным расследованиям в отношении РФ, - Яценюк. ВИДЕО

Яценюк Арсений (8011) Киевский форум по безопасности (147)


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Топ комментарии
+10
Яценюк... Лайно починає вилазити. Досить! Всякі ЗЕ, Порохи, Бєні, Юлі і прочіє зі своїм тягарем минулого - в історію. Україна не має більше шансу вилізти з цієї вигрібної ями, якщо не звільниться від минулого. Ця війна - "водолрозділ" між "до" й "після". Дамо вилізти назовні знову всій цій наволочі, матимемо мертву країну, мертве майбутнє.
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08.05.2022 21:10 Ответить
+8
Сеня буде вчити як правильно будувати стіну !
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08.05.2022 21:04 Ответить
+6
Та бабцю какламойшу не запросили
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08.05.2022 21:04 Ответить
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ЯЦЕНЮК? Тімошенко в Харкові? Де Гройсман там забарився на дерибан!
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08.05.2022 21:02 Ответить
Який дерибан?
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08.05.2022 21:04 Ответить
Та бабцю какламойшу не запросили
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08.05.2022 21:04 Ответить
опять "Стену Яценюка " из сетки -рабицы будут строить
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08.05.2022 21:45 Ответить
А ты, дыбил, думаешь что там надо бетонную стену двадцать метров высотой?
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09.05.2022 10:07 Ответить
Сеня буде вчити як правильно будувати стіну !
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08.05.2022 21:04 Ответить
Сеня буде вчити, як зі 108 тисяч довести обсяг держскарбниці 90 млрд, а не прострати все за 5 місяців, як мАладая *******.
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08.05.2022 22:06 Ответить
Яценюк? "Рабиця чи тин: гарантований захист від танків та крилатих ракет"
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08.05.2022 21:06 Ответить
А ты, дыбил, думаешь что там надо бетонную стену двадцать метров высотой?
От крылатых ракет маловато будет!
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09.05.2022 10:09 Ответить
Сеня уже вернулся с передовой? Не допускайте Яценюка к деньгам, он все просрёт и очень быстро.
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08.05.2022 21:09 Ответить
дебілдетект
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09.05.2022 12:27 Ответить
В тему: дослідження проблеми з відповіддю на питання "як могло так статися, що в 21 столітті раптом у світі, більше того, на території Європи, зміг раптом реінкарнуватися абсолютно класичний нацизм гітлерівського зразка?"
В трьох частинах:
* https://t.me/Chornovil_official/5493
* https://t.me/Chornovil_official/5494
* https://t.me/Chornovil_official/5495
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08.05.2022 21:10 Ответить
Яценюк... Лайно починає вилазити. Досить! Всякі ЗЕ, Порохи, Бєні, Юлі і прочіє зі своїм тягарем минулого - в історію. Україна не має більше шансу вилізти з цієї вигрібної ями, якщо не звільниться від минулого. Ця війна - "водолрозділ" між "до" й "після". Дамо вилізти назовні знову всій цій наволочі, матимемо мертву країну, мертве майбутнє.
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08.05.2022 21:10 Ответить
Скільки в нас було революцій, помаранчева, гідності, зараз війна і люди хотіли якісних змін для свого життя, а щоразу отримували розчарування, та гидкі усмішки продажної влади, схеми збагачення одних і руйнування життя інших..., та й зараз в окопах вмирають одні, а за їх спинами крадуть інші, які перш за все не заслуговують залишатись в живих...
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08.05.2022 21:13 Ответить
главнає што рассія ні прі чьом...
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08.05.2022 21:17 Ответить
расия заставляла продажного українського суддю, прокурора, митника, депутата, даїшника... брати хабарі, ні це система..., яку бажали зломати українці, кожного разу виходячи на революції..., а в підсумку получали ***...
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08.05.2022 21:27 Ответить
так ти ж своїм голоуванням защораз приводиш у владні кабінети отих хабарників, і залишаєш там "продажного українського суддю, прокурора, митника, депутата, даїшника". Бо ти недалекий, і не тямиш, як отої нечисті позбутися.
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08.05.2022 21:38 Ответить
Ющенко-родила помаранчева революція, Порошенко - гідності... люди проголосували за тих, чи помилились? в плані корупції та впливу олігархату, як перший так і іншій ніхера не змінили...
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08.05.2022 21:55 Ответить
«Не так страшні кацапські воші, як українські гниди» за 8 лет можно и нужно было взрастить лучшую и сильную армию в европе, а не пилить бюджеты на офшоры и не закатывать в асфальты,рюкзаки и заборы...все остальное от лукавого.
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08.05.2022 21:31 Ответить
За кого голосував у 2019 у другому турі?
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08.05.2022 21:13 Ответить
Так він давно веде цей форум. Писати і щось знати не одне і те.
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08.05.2022 21:16 Ответить
не знав, що стільки і настільки дебілів... Ну що ж, заношу в кондуїт. Навіть, якщо вони до цього були в списках адекватних
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08.05.2022 21:15 Ответить
якщо Ви про тих, хто тут встромляе своi двi копiйки, то таких тут дiйсно повно . Адекватних одиницi . Нехай говорять, так видно хто вони та що вони.
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08.05.2022 21:39 Ответить
Ну якщо є Яйценюк. То там дійсно форум... Гоніть їх в шию , підарасів, з сіткою рабцею на кордоні.
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08.05.2022 21:16 Ответить
Добродії. Щось робиться. Кожен на своєму місці. Не треба розганяти зраду
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08.05.2022 21:30 Ответить
Безпековий форум красива назва. Це придумав Пінчук. базується,ясна річ, у Швейцарії. А шо,свіже повітря, ясні думки про безпеку. А безпекова політика як вирішувалась на полі бою у всі часи, так і вирішується. Як колись говорили "рафіновані інтелегенти". Ці ж персони і скликали кримський форум. І шо ? Дуже швидко "бюджетна фінансова еліта" здриснула з України. Тепер манівцями пробираються за столи, шушукаються, записних спічрайтерів організовують. Ну як без нас будете безпекову політику будувать. Як там володька ульянов говорив - кто такіе друзья народа і как оні далеко оторвани от народа.
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08.05.2022 21:41 Ответить
Яценюк мабуть прямо з фронту приїде.
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08.05.2022 22:00 Ответить
Харьков наполовину разбит, а полобласти оккупирована. Яценюк, где стена под Харьковом?
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08.05.2022 22:06 Ответить
Вже перемогли? Руки ********* бабло ділити. Чи не зарано?
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09.05.2022 00:22 Ответить
 
 