Снайдер, Эпплбаум, Яценюк, Карпентер и Бильдт на Киевском форуме безопасности обсуждают международное значение победы Украины. ВИДЕО

В День победы над нацизмом в 1945 году Киевский Форум безопасности проводит новую онлайн-дискуссию в рамках военного цикла "Борьба за Украину", посвященную международному значению победы Украины над российским империализмом и нацизмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России? Способно ли человечество обуздать агрессию таких тираний, как режим Путина? Как повлияет общая победа демократий мира на будущее международных отношений? Эти и другие вопросы будут обсуждены участниками форума.

В дискуссии примут участие:

- посол Майкл Карпентер, Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

- Тимоти Снайдер, писатель и историк, профессор Йельского университета, постоянный член Института гуманитарных наук в Вене;

- Энн Эпплбаум, писательница и историк, лауреат Пулитцеровской премии 2004 года;

- Карл Бильдт, премьер-министр Швеции в 1991-94 годах, Министр иностранных дел в 2006-14 годах;

- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума безопасности;

– Даниил Лубкивский, Директор Киевского Форума безопасности.

Цикл дискуссий "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель войны России против нашего государства.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

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