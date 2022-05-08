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Для победы нужны: оружие, санкции и финансовая поддержка, - Зеленский обратился к странам G7. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к странам Большой семерки и поблагодарил за оказанную Украине поддержку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры G-7 заявили о "железном единстве" с Украиной, - Байден

G7 (845) Зеленский Владимир (20873)


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Топ комментарии
+23
Мені смішно коли зрадник щось волає про перемогу.
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08.05.2022 22:15 Ответить
+21
А я думав дороги, мости і побільше дорожного бітума, а по боках мільярдний ліс, де на краю сидять пенсіонери із безкоштовними смартфонами і мріють поступити в університет імені Володимира Зеленського!
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08.05.2022 22:16 Ответить
+18
Зброю, вже навіть важку, дають союзники.
Мільярди доларів також дають.
Санкції відносно рашки посилюють....
Але верховному клоуну завжди щось заважає виконувати свої обов'язки по захисту України.
Бо просто не хоче, не має бажання... Можливо і свідомо не хоче і саботує.
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08.05.2022 22:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Для перемогы нужны яйца,а они у хомяка больше.
Завтра где что на Срации будет взорвано?
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08.05.2022 22:09 Ответить
Ми маємо ПЕРЕМОГТИ РАШИЗМ, а не всиновити його - https://www.youtube.com/watch?v=bjvWp_V6hVM&ab_channel=DmytroNews
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08.05.2022 23:24 Ответить
И нормальных менеджеров вместо вашей гоп-кампании. Но с этим Запад не поможет - а жаль.
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08.05.2022 22:10 Ответить
Если Запад не поможет с командой эффективных менеджеров, то выделять какие-либо деньги не имеет смысла вообще, разворуют и смоются, причём со всех наших политлагерей без исключения. Поэтому большое восстановление страны только под полным руководством и контролем выделяющих деньги, иначе никак
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08.05.2022 22:17 Ответить
Я очень хочу думать, что Запад уже сегодня, в дополнение к выделяемой помощи, уже прислал людей, которые на месте осуществляли бы контроль над тем, как эта помощь распределяются, иначе все это впустую. Безответственность, вороватость и некомпетентность - это синонимы нынешней власти.
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08.05.2022 22:25 Ответить
Помочь можем. И Далю одолжить можем. Но вот примете ли?
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08.05.2022 23:18 Ответить
100% - для перемоги "...может в консерватории что-то подправить....?" (М.Жванецький)
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08.05.2022 22:26 Ответить
Мені смішно коли зрадник щось волає про перемогу.
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08.05.2022 22:15 Ответить
Зброю, вже навіть важку, дають союзники.
Мільярди доларів також дають.
Санкції відносно рашки посилюють....
Але верховному клоуну завжди щось заважає виконувати свої обов'язки по захисту України.
Бо просто не хоче, не має бажання... Можливо і свідомо не хоче і саботує.
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08.05.2022 22:15 Ответить
Конфліктолог Заратустри@ZhidkiyBorshtch

Зеленський бореться з Прямим під час війни з путіним.
Нагадаю, що путін, який він є сьогодні, почався з боротьби з каналом НТВ, який задавав незручні питання.
Офуєнний символізм. Мотивуючий
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08.05.2022 22:33 Ответить
Да он просто не знает, как это делать. В кризисной ситуации во главе огромной страны президентом оказался случайный человек, "по приколу" - я думаю, он и кварталом-то никогда не управлял.

А те, которыми он себя окружил - либо бездари - как он сам, либо враги.
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08.05.2022 22:37 Ответить
І при цьому у ФБ люди кричать, що хлопців без бойового досвіду кидають на передову з калашами без важкої техніки проти рашистських танків та артилерії на м'ясо. Багато їх уже загинуло, маса поранених.
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09.05.2022 01:16 Ответить
а щас этого нету? нужно чтобы оп зе и дермак это не саботировали
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08.05.2022 22:15 Ответить
А я думав дороги, мости і побільше дорожного бітума, а по боках мільярдний ліс, де на краю сидять пенсіонери із безкоштовними смартфонами і мріють поступити в університет імені Володимира Зеленського!
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08.05.2022 22:16 Ответить
даже добавить нечего
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08.05.2022 22:18 Ответить
и главное, игнорить данные сша с планами нападения, и срать на них и призывать на шалыки, перед этим похерив ракетную програму и армию (а на що ми будем будувать дороги) тормоза или тупо враги...
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08.05.2022 22:18 Ответить
без помощи сша вы бы давно обосрались, как с бензином
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08.05.2022 22:16 Ответить
"Вы"? Может тебе пора в баньку
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08.05.2022 22:25 Ответить
да они, зеленая шобла с предателем дермаком
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08.05.2022 22:32 Ответить
Без помощи союзников все біло бі печальнее намного и он абсолютно правильно делает, что говорит об єтом
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08.05.2022 22:34 Ответить
помимо темы ) я не ошибся за тех кто тебя поддержит, значит я был прав на счет вашей шоблы ))
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08.05.2022 22:33 Ответить
а де вони ще не обісрались?? на асфальті нової дороги з криму
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08.05.2022 22:18 Ответить
а дєрьмак, люся, агрохламідія теж потрібні?
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08.05.2022 22:19 Ответить
Спочатку треба ворогів з влади викинути.
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08.05.2022 22:19 Ответить
Дайте мэни грошы и побольше.
А делать я ничего как всегда не буду.
Как он собирается все города освобождать,по ним не стреляя?
Никак.
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08.05.2022 22:20 Ответить
Читаю кооменты этих диванных патриотов и просто поражаюсь неверие в ВСУ. А мне нравится как они катера рашистов топят, "мацкву" на дно пустили и сильным воинам из Мариуполя и по всему фронту. Слава Украине!
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08.05.2022 22:20 Ответить
в якому місці ти побачив "невіру в ЗСУ" в коментах? якраз до ЗСУ питань немає,а от до цього "прастихоспадє" президента їх так багато що не розгребеш.
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08.05.2022 22:25 Ответить
А ЗСУ є питання до Президента чи тобі на слово повірити?
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08.05.2022 22:27 Ответить
а не пішов би ти нах ********? а скажи хто там закон про цензуру для військвих протискує? а сраколиз?
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08.05.2022 22:40 Ответить
Що це за "закон про цензуру для військвих", кинь посилання. І чого ти спілкуєшся, як бидлокацап?
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08.05.2022 22:43 Ответить
веніславського закон погугли не каліка
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08.05.2022 23:00 Ответить
Тобто ти сам не знаєш про шо тут розпинаєшся, я погуглю) Поки що знайшов якийсь проект і зовсім не про те що ти тут висрав
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08.05.2022 23:18 Ответить
Я верю в ВСУ.Но новость связана с нашим велики говнюком.Для перемоги потрібні: зброя, санкції та фінансова підтримка, - Зеленський звернувся до країн G7 Джерело:
Купи очки
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08.05.2022 22:27 Ответить
И что тут не так? Все верно, нам это нужно... или нет? Все верно делает
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08.05.2022 22:29 Ответить
Де ти в коментах побачив недовіру до ЗСУ? Мова про потолоч, яка зараз керує країною українцям на лихо. Якщо ти досі ще не второпав, ХТО при владі, раджу сходити до офтальмолога. За ЗСУ тут вболівають всі українці, просто деяких вже відверто нудить від зеленої сцянини в очі.
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08.05.2022 22:28 Ответить
То ідіть поригайте тихенько і не заважайте ЗСУ своїм своїм настроєм зрадофільським. Або на фронт виправляти люту несправедливість Зебобіка
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08.05.2022 22:32 Ответить
а ти хто таке щоб тут таке скавчати,ригаєш тут поки що ти і твое сраколизтво бидляче аж смердить,пиши простіше : не трогайте бубачку,а то расплачусь
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08.05.2022 22:41 Ответить
Та "трогайте" скільки хочеш, тільки ж аргоментуй, а не "*****" "иди нах" і т.д. тиж як мавпа) Щось по ділу скажи, ти ж не на россо форумі)
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08.05.2022 22:46 Ответить
Ти, підор дірявий, рвеш тут сраку сраку за зелених гнид, які своїм саботажем оборонного сектору і злочинною бездіяльністю на тлі рашистської загрози посприяли загибелі тисяч українців, і будеш ще вказувати, ЩО мені робити? Йди *****, гандон штопаний! Якщо для тебе, їблан, ЗСУ і ОП - то майже тотожні структури, що працюють на зміцнення України, то для мене ОП - то вигрібна яма, яка кишить колаборантами і російською агентурою.
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08.05.2022 22:45 Ответить
Прочитав твій комент і не зрозумів чим ти відрізняєшся від кацапорилих - тупо набір матів, хамства тупого, аж смердить
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08.05.2022 22:50 Ответить
Просто ти, юрєй, - тупорилий їблан. І на таких, як ти, я більше не витрачаю багато часу, аби пояснити елементарні та очевидні речі, тому що будь-які спроби культурно переконати таких істот в тому, що вони неправі, завжди дорівнюють нулю. Фірштейн, довбойоб?
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08.05.2022 23:01 Ответить
І де ти намагалось це культурно сказати? Просто словесна діарея якась Це ознака "висококультурних" мацкалів, алєхандро
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08.05.2022 23:11 Ответить
Я ще не зустрічав таких людей які голосують свідомо за кандидата.а потім раді що він програв.
Юрко менше коментуйте чого не розумієте.
Звиняйте що без матюків.
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09.05.2022 00:06 Ответить
При чём тут ВСУ и ЯнеВтик,вор должен
сидеть в тюрьме.
АЗОВ бойцы,они ложили на того главнокомандующего и его медальки
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08.05.2022 22:37 Ответить
Це сором а не президент. Зрозуміло, що з таким перемоги нам не побачити.
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08.05.2022 22:22 Ответить
У вас, кацаби, точно перемоги не буде
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08.05.2022 22:38 Ответить
свіженьке подоляківвське гімно приповзло,ну нічо таке тут не надовго
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08.05.2022 22:42 Ответить
юрєй, йди пожуй свіжого кварталівського лайна. Або подивись "Сватоф".
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08.05.2022 22:53 Ответить
А навіщо? Тобі в чомусь це допомогло?
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08.05.2022 22:58 Ответить
На щастя, я - адекватна людина. Але тебе, як фаната Залєсского, має трохи попустити.
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08.05.2022 23:04 Ответить
Так кто дал команду разминировать крымский перешеек? Шашлычки не где было готовить?
А по всему Югу Украины кто расставлял своих людей - сбу, губернатор, ментов, налоговая ..... - дерьмак, вот мы и видим сейчас как хотели слить Юг.
Саботаж был и сейчас продолжается со стороны оп, Азовцев сливают, что бы попиариться на них.
А командир 36 бригады? Позорище сдавшее свою часть в крыму в 2014 году

В 2014 году был заместителем командира 1-го отдельного батальона морпехов ВСУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F Феодосии . Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 присоединения Крыма к Российской Федерации его часть была взята штурмом. Сам Баранюк рассказывал, что морпехи «практически не оборонялись во время штурма… Нас повалили на землю, связали. Дальнейшее сопротивление было бессмысленным… тех офицеров, которые остались служить России, я тоже не осуждаю. Не считаю их предателями»
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08.05.2022 22:23 Ответить
Так це той герой України якому дали звання героя за здачу в полон.Якого нагородив найвеличнійший за зраду.
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09.05.2022 00:41 Ответить
"Для перемоги нам потрібні: зброя, санкції і фінансова підтримка... Особливо фінансова підтримка... Дуже багато фінансової підтримки... Настільки багато фінансової підтримки, що можна обійтись без зброї та санкцій. Війною зруйновано дуже багато новоасфальтованих доріг... Тепер треба починати все заново." © Вава Залєсскій
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08.05.2022 22:23 Ответить
а ще вкрай потрібна жорстка реакція на розкрадання гуманітарки та махінації з паливом.
аж до розстрілу на місці.
потрібна плата заможніх людей за відпочинок під час війни з своїм шикарним авто та купою грошей.
бо на приклад, моя донька служить на моїй ауді, а мурло на своїй машині, в карпатах, чи взагалі втік за кордон. а ще у мене, батько старшої онучки воює.
батько молодшої воює, а мурло п,є хороше пиво та віскі
ось приблизно так....................
докуя чого треба
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08.05.2022 22:25 Ответить
А ще .... потрібно вирахувати тих сексот , які вносять розбрат під час війни .
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08.05.2022 22:32 Ответить
ага тебе суку чекістску спитати забули,як же таке ********** лайно хоче себе "властью" відчути)))
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08.05.2022 22:44 Ответить
Розбрат між ким, ушльопок? Між українцями і кремлівською агентурою на чолі з дЄрьмаком? Ти - довбойоб чи просто сраний ботяра? Мабуть, і те, і інше.
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08.05.2022 22:49 Ответить
освободить рашку от рашистов
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08.05.2022 22:28 Ответить
******. американцы дали тяжелое вооружение. гле оно? куда стреояет и в кого 👎👎👎
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08.05.2022 22:28 Ответить
В Киеве атракционы для бизнесменов процветали всегда.
Стрельба из любого оружия,а потом баня с девками.
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08.05.2022 22:40 Ответить
а асфальт до сих пор нам боком вылазит.. никак не выкашляем !!!
спасибо всем, кто нагнетал, кто предупреждал, кто срочно затаривал оружием, кто ломал через колено свои правительства чтоб помочь Украине (иногда себе в экономический вред), кто приютил беженцев, и особенно тем кто верит в нашу Победу...кто заставляет в нее поверить и ...гундосов...
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08.05.2022 22:33 Ответить
Простите за оффтоп, просто, отвлекитесь на минуту от войны и посмотрите, какой гол-красавец забил сегодня Миколенко в английской лиге, играя за Эвертон. Кстати, это его первый гол в Лиге. Украина может не только воевать!
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY

P.S. Особое внимание на реакцию комментатора!
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08.05.2022 22:50 Ответить
Я навіть не знав, що канали можуть забороняти дивитися з якої країни дивитися
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09.05.2022 01:12 Ответить
відюшку уже блоканули
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09.05.2022 01:13 Ответить
Треба поміняти ві-пі-єн
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09.05.2022 01:18 Ответить
Вова, раньше надо было готовиться к этому, а ты всё видосики строчил, да по курортам всяким шлялся. Ну а самое главное для тебя было, это конечно дороги и большое строительство, от которого был огромный доход в ваши бездонные карманы. А вот на армию и на вооружение, как всегда средств не хватало, а теперь всё скулишь и ноешь. Это спасибо странам, которые снабжают Украину всем необходимым вооружением. Иначе, был бы ты уже давно в ж@пе!!!
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08.05.2022 23:26 Ответить
Я сидів в Твіттері, були коментарі від людей з Європи, які розуміють, що українско-російська війна дала зрозуміти, що багато грошей вкладають в єкономіку, чим на армію
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09.05.2022 01:16 Ответить
https://twitter.com/sludge_princes/status/1523297467323797504 https://twitter.com/sludge_princes/status/1523297467323797504


Єдине, чому я навчився під час цієї війни, то це тому, що ні в кого в Європі немає чинної армії?!?!?

https://twitter.com/MissViolet2199/status/1523298524267368448

Так. всі зосередилися на побудові економіки, але в армію було витрачено мінімум коштів. Я думаю, ми всі були наївні, думаючи, що «ніколи більше» справді так. Забувши, що ми могли ухвалити це рішення, а інші, такі як Росія, немає.
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09.05.2022 01:30 Ответить
Менавіта таму Трамп ціснуў на краіны НАТО каб тыя пачалі ўзмацняць свае войскі. А зараз маем тое, што маем, прэзідэнт ЗША, які ня можа выгаварыць два сказы без памылкі і Зяленскі, які амаль што не за дзень да пачатку вайны казаў "не нагнетайте обстановку". ЗСУ пачалі дзейнічаць аўтаномна і тое сталася вялікім сюрпрызам для Захаду (які маральна быў гатовы зліць Украіну) і для Расеі.
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09.05.2022 03:29 Ответить
Коли Коломойський поверне вкрадені з Приватбанку гроші. - 5.5 млрд.дол? Україні дуже потрібні фінанси!!! 😡😡😡
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08.05.2022 23:39 Ответить
Для нашей победы ватный оманский осел не должен руководить стаей отважных львов...
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09.05.2022 00:31 Ответить
и тебя малоПИД,,,роского, бениного, Нарко-Дегенерата закрыть в Гуантанамо в месте с беней, Дермаком, верещюк и бакановым с которыми ты сдал юг Украины!!!!
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09.05.2022 06:15 Ответить
Оружия в Украину доставили столько!что хватит вооружить все НАТО...несколько раз...
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09.05.2022 13:39 Ответить
 
 