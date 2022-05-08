Рашисты разлучили 4-летнюю Алису с мамой, женщину оставили в "фильтрационном лагере", - "Азов". ВИДЕО
Российские оккупанты оставили женщину в "фильтрационном лагере", а ее 4-летняя дочь приехала в Запорожье.
Об этом в Telegram сообщает полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.
"Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР".
До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно!
Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму, - говорится в сообщении.
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@HanumeZiba
·
https://twitter.com/HanumeZiba/status/1523306986552832000 5 ч
Пообщалась с Поляками здесь в Норвегии.
Поняла одно:
шольц-курва,
макрон-курва.
Орбан -курва ******.
Украинцы -братья.
русня - свиньи
Боже Польша вы Супер!
"А ви помітили, як з певного часу в Україні абсолютно все, що може сприйматися позитивно, виявляється виконанням "наказу президента"? Так-так, це уже той самий московський рашизм, який тихенько проповз в Україну. Але й я не стану вимахуватися й приєднаюся до загального тренду: "Таваріщь зєпрідент, звітую, що ваш наказ виконано. Я поснідав та пообідав, умився та в туалет сходив".
А мене більше цікавить той час, коли ми все ж витягнемо на світло тих, хто розміновували виходи з Криму, змушували війська відійти з півдня й півночі країни, відкривши безперешкодний шлях для вторгнення, свідомо здали ворогу Маріуполь, Херсон, Мелітополь... Чекаю, коли поіменно будуть названі ті, хто згортав ракетну програму, перепрофільовував гроші з оборонки на асфальтний дерибан. І вони ж тоді так само, як і гітлерівські нацисти в 1945 почнуть заявляти, що лише виконували наказ. Я знаю, на кого вони покладуть усю відповідальність. Але дуже хочу це побачити й почути."
.
ну як можна це пояснити?
це садюги, які кайфують причиняючи біль.
Ця нація гнила і пропаща…
А не концентраційний, системи ГУЛАГ?
Бідна дитина, нещасна мати.
і відправляють на війну
всім байдуже.
у них, я подозреваю, даже материнский инстинкт вытравлен.
орки больше не представляют интереса даже для психиатров, только для зоологов.
нечуване горе для дитини та матері.
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych Yesterday at 6:05 PM ·
До війни залишається 49 днів.
На армію виділено лише 1\3 від потрібного бюджету, броніки для армії під арештом разом із генералом, нових не закуплено. Касок бракує, склади напівпорожні. Бомбосховища занедбані.
Зеленський і Єрмак подають сиґнали як можуть. А можуть вони ось так:
(с)
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