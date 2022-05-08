Рашисты разлучили 4-летнюю Алису с мамой, женщину оставили в "фильтрационном лагере", - "Азов". ВИДЕО

Российские оккупанты оставили женщину в "фильтрационном лагере", а ее 4-летняя дочь приехала в Запорожье.

Об этом в Telegram сообщает полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР".

До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно!

Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму, - говорится в сообщении.

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