ВСУ уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк Т-90.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.

"Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, более известного как Т-90М "Прорыв"", - говорится в сообщении.

Генштаб также обнародовал видео уничтоженного танка.

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