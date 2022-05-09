ВСУ уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО
Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк Т-90.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.
"Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, более известного как Т-90М "Прорыв"", - говорится в сообщении.
Генштаб также обнародовал видео уничтоженного танка.
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"Лізуть вони по малу в лізуть,нам тільки перемоги показують"
Усё пропало?
Очі відкрий та мізки вмикай, показують і просування парашистів, тільки от анансований вЯлікій "наступ" ніякий - на деяких ділянках 3-4 км, на деяких - 5-6 км, і букувавльно на парі - до 20 км, за майже МІСЯЦЬ.
АЛЕ, якщо уважно дивитися на карту, то легко можна помітити, що за цей час визволено більши за площею території і це ще до початку нашого наступу.
Доречі, а що це за "в лізуть"?
Вангую, переплутало, недолуге, на клаві расейську літеру "и" з латинською "b",
що наводить на думку про чергового расєйськомовного тролька.
Місце вибрано теж дуже оригінальне. Півострів 500*500м. Над ним пагорб - там наші.
Я б навіть міст не ламав. Класичний кілбокс. Періодично накривати артилерією і все.
До пекла, товарищи, все по "мешкам"!
В "мешки" для последнего парада!
Врагу не здайотся наш гордий "Прорив"
А нам нужна медалька!