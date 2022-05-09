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ВСУ уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк Т-90.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.

"Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, более известного как Т-90М "Прорыв"", - говорится в сообщении.

Генштаб также обнародовал видео уничтоженного танка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 59-й ОМПБр уничтожают вражеский танк. ВИДЕО

армия РФ (19682) Генштаб ВС (6479) танк (2274) уничтожение (7258)


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Топ комментарии
+25
Гарна робота. Перемога буде за нами. Слава Воїнам ЗСУ! Слава Україні!
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09.05.2022 08:31 Ответить
+25
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09.05.2022 08:46 Ответить
+21
Злиє бюандьори. Взялі і просто так спалілі гордость кацапні. Ані єе длякалди ними весь світ, а виявляється, що горить як фанера.
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09.05.2022 08:34 Ответить
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Гарна робота. Перемога буде за нами. Слава Воїнам ЗСУ! Слава Україні!
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09.05.2022 08:31 Ответить
Злиє бюандьори. Взялі і просто так спалілі гордость кацапні. Ані єе длякалди ними весь світ, а виявляється, що горить як фанера.
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09.05.2022 08:34 Ответить
Прорвався танчик на той свет.
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09.05.2022 08:34 Ответить
прорвались кацапи до пекла
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09.05.2022 08:36 Ответить
Писали, що бія Білогорівки кацапи навели понтонний міст і переправились танками через Донець. Чи правда це? Бо на карті LiveUaMah Білогорівка досить далеко на нашій території.
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09.05.2022 08:36 Ответить
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09.05.2022 09:12 Ответить


"Лізуть вони по малу в лізуть,нам тільки перемоги показують"
Усё пропало?
Очі відкрий та мізки вмикай, показують і просування парашистів, тільки от анансований вЯлікій "наступ" ніякий - на деяких ділянках 3-4 км, на деяких - 5-6 км, і букувавльно на парі - до 20 км, за майже МІСЯЦЬ.
АЛЕ, якщо уважно дивитися на карту, то легко можна помітити, що за цей час визволено більши за площею території і це ще до початку нашого наступу.

Доречі, а що це за "в лізуть"?
Вангую, переплутало, недолуге, на клаві расейську літеру "и" з латинською "b",
що наводить на думку про чергового расєйськомовного тролька.
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09.05.2022 09:45 Ответить
Где писали? На заборе? Или на русвесне?
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09.05.2022 09:08 Ответить
Про міст було пару новин. Один наші розбили і частково затрофеїли. Наскільки я знаю кацапів будуть повторювати в тому ж місці.

Місце вибрано теж дуже оригінальне. Півострів 500*500м. Над ним пагорб - там наші.

Я б навіть міст не ламав. Класичний кілбокс. Періодично накривати артилерією і все.
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09.05.2022 09:36 Ответить
Все, на парад не поїде.
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09.05.2022 08:36 Ответить
Это хорошо конешно, но с нетерпением жду от Генштаба, сообщений об освобождении Херсона, Мариуполя и Донбасса.
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09.05.2022 08:42 Ответить
Ты видать кацапеныш так и про Ирпень и бучу так считало.
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09.05.2022 09:04 Ответить
Врагу не здайотся наш гордий "Прорив"

До пекла, товарищи, все по "мешкам"!
В "мешки" для последнего парада!
Врагу не здайотся наш гордий "Прорив"
А нам нужна медалька!
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09.05.2022 08:42 Ответить
Доїздився.
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09.05.2022 08:42 Ответить
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09.05.2022 08:46 Ответить
Тролять нормально)
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10.05.2022 00:52 Ответить
Ачєрєднова аналоговнєта-ужє нєт...
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09.05.2022 08:48 Ответить
Версія "Прорив" була "модернізована" до версії "Підрив". Віднині це - найновіша версія цього танку. Що цікаво - ця версія робить танк абсолютно безпечним не лише для власного екіпажу, але й для всіх оточуючих. 😊
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09.05.2022 08:48 Ответить
Спасибо,конечно, но теперь главное уничтожить последнюю версию Адольфа Гитлера.
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09.05.2022 08:49 Ответить
"Москва, Путіну! Просимо терміново прислать в Україну ваш непереможний танк "Армата" У нас в колекції уже купа експонатів - вашої підбитої бронетехніки, але такого раритету ще нема Якщо він не зможе доїхать своїм ходом, то привезіть хоч на трейлері! Зарані дякуємо Бійці 93-ї бригади ЗСУ"
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09.05.2022 08:49 Ответить
Привет, наше подразделение было прикомандировано к 93 б-р в харьковской области.
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09.05.2022 09:06 Ответить
Можливий самовивіз
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09.05.2022 09:15 Ответить
Не наговаривайте на новейших ватный танк. Посмотрите как улетают башни у не новейших, а у этого башня даже не упала рядышком. Вот это и есть прорыв.
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09.05.2022 08:57 Ответить
Прорыв кацапского очка.
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09.05.2022 09:07 Ответить
Це не «прорив» , це «підрив».
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09.05.2022 09:07 Ответить
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09.05.2022 09:24 Ответить
Прорыв, нарыв, рывок, скрепа.... Чё за названия такие?
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09.05.2022 09:34 Ответить
А фсё патаму, што решётку для сушки труселей сверху не прикрепили.
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09.05.2022 09:52 Ответить
Пора кацапам проводити акцію "Сини на палках".
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09.05.2022 10:10 Ответить
Красотища!
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09.05.2022 11:02 Ответить
******* ИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !!!
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09.05.2022 13:36 Ответить
Невже і правда остання, всі існуючі екземпляри вже вибили?
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09.05.2022 18:37 Ответить
 
 