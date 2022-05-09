Оккупанты в очередной раз приступили к штурму "Азовстали". Неудачно пытались прорваться через мост, бывший воротами эвакуации, - Андрющенко. ВИДЕО

После выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты в очередной раз начали штурм "Азовстали".

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Ожидаемо, после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно", - отмечает он.

"Сложно понять, как наши Герои отбивают атаку за атакой. Несокрушимые и Непокоренные. Искренне надеюсь, что удастся спасти всех Защитников. Мы все в безвозмездном долгу перед ними", - резюмирует Андрющенко.

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