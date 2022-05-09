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Оккупанты в очередной раз приступили к штурму "Азовстали". Неудачно пытались прорваться через мост, бывший воротами эвакуации, - Андрющенко. ВИДЕО

После выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты в очередной раз начали штурм "Азовстали".

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Ожидаемо, после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно", - отмечает он.

"Сложно понять, как наши Герои отбивают атаку за атакой. Несокрушимые и Непокоренные. Искренне надеюсь, что удастся спасти всех Защитников. Мы все в безвозмездном долгу перед ними", - резюмирует Андрющенко.

Также смотрите: Большой проукраинский митинг прошел под российским посольством в Варшаве. ВИДЕО

армия РФ (19682) Мариуполь (5724) штурм (534) Азов (801) Азовсталь (379) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+21
Дукую Господи що збережеш цих найкращих у світі українських справжніх воїнів...
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09.05.2022 09:11 Ответить
+18
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09.05.2022 09:17 Ответить
+16
Вся суть зеленої влади - "про#бали".
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09.05.2022 09:19 Ответить
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Дукую Господи що збережеш цих найкращих у світі українських справжніх воїнів...
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09.05.2022 09:11 Ответить
Колись Вова ниточки в'язав перед обміном полоненими…
Цікаво, зараз в'яже в пам'ять про хлопців, що боронять Маріуполь і потребують допомоги?
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09.05.2022 09:15 Ответить
Хлопці виправдовують, що ніколи не утримували цивільних у заручниках, бо вони самі просились до них, в прихісток від російських бомбардувань.
Уявіть собі.
Це ж їм якась хря з ОПе закидала.
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09.05.2022 09:16 Ответить
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09.05.2022 09:15 Ответить
Поки вороги України будуть на вушко президента шепотіти, що йому робити, поки ніхто нічого розбирати не буде. Демченко і розвідка, Єрмак і інформація війни,Арахамія і переговори.
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09.05.2022 09:19 Ответить
Арестович реально падает и падает его убрали из эфира гундосит по Скайпу тарахтеть как пулемет половину слов глотает свист хрип и закручен его голос что оно говорит не понятно..а потом начинают толковать его слова по ЮТУБУ СОЦСЕТИ И САЙТЫ Арестович сказал что Киев возьмут во второй раз война закончится с окончанием каденции Зеленского и прочий маразм..кстати так власть и промямлила ничего по поводу Макарова или аналога возле острова Змеиный попали или нет правда или полуправда как то все скомкали...
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09.05.2022 09:27 Ответить
Вся суть зеленої влади - "про#бали".
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09.05.2022 09:19 Ответить
Цих ушльопків привели до влади 73% корисних ідійотів. Хуже нібудіт.
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09.05.2022 09:33 Ответить
А не 8% занадто самовпевнених? Якщо забув, то в нас парламентсько-президентська республіка.
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09.05.2022 09:50 Ответить
Має бути. Та моностадо, це "0", який виконує команди фсбшного завхоза.
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09.05.2022 10:02 Ответить
«прозрел»(?) наконец-то…….
вот только от этого не легче ни людям на оккупированных территориях (мои тоже сейчас в оккупации), ни хлопцам в Марике…….
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09.05.2022 09:21 Ответить
Эти про*бы стоили десятков тысяч жизней. Кто ответит? Дерьмак с его кацапской агентурой в ОП вряд ли.
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09.05.2022 09:26 Ответить
Ми є свідками зародження нового "аппазіціонєра ат народа"... відмежовуючись, закидатиме сцяними шматами своїх начальників...
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09.05.2022 09:26 Ответить
Не все орки сегодня пройдут парадом по городу-герою Мариуполю. Если вообще пройдут.
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09.05.2022 09:15 Ответить
Щоб зрозуміти як там,потрібно там бути,а не писати пости з фото від тік токерів. Про які співчуття ідеться, якщо нічого не робиться. Вчора писали від ЗСУ, що обстріли зменшились, щось зробили? НІ, тільки слова президента що військові міняються в полоні. Там йому про Кривбас 2014 року нагадали. Там зе був чесним для піару,сьогодні просто жалким і цинічним. Так що мере,ваше жалко залиште компу.
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09.05.2022 09:15 Ответить
отправляем жалобы на кацапский канал https://www.youtube.com/watch?v=KcehWOq7H0Y
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09.05.2022 09:15 Ответить
Всі долучайтесь треба цих під.... з Ютуба викинути....
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09.05.2022 09:31 Ответить
Кіт спить, а мишей бачить.
Кіт з хати - миші на стіл.
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09.05.2022 09:17 Ответить
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09.05.2022 09:17 Ответить
Орочня упоротая. Их стреляют-они лезут. Стреляют-лезут. Ради чего? Для чего? Кредит заплатить и плазму украсть? Жесть.🤦
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09.05.2022 09:22 Ответить
А позаду заградотряди. Не вб"ють бандери, так вб"ють свої. Ось і лізуть під наркотою.
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09.05.2022 09:36 Ответить
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09.05.2022 09:38 Ответить
Яким ще Богам треба помолитися, щоб врятували Героїв Маріуполя?!
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09.05.2022 09:38 Ответить
Ніяким. Бога немає, їх рятувати потрібно якось інакше.
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09.05.2022 15:23 Ответить
Господи, Матінко Божа, бережіть та допомагайте нашим захисникам Благаю
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09.05.2022 10:03 Ответить
А разве мост не взорван? Что вы гоните?
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09.05.2022 10:27 Ответить
Не Богам надо молиться, надо писать народный ультиматум с требованием спасения Азовцев,
нет, не на имя Ермака, вы непрвильно поняли, у нас президент Зеленский , и собирать подписи в интернете: не освободите Азов, все мы будем "Азовом", т.е. частью Армии, и придём к вам за
отчётом за дела грешные, за наших граждан убитых ( это сотни тысяч убитых, 25 тыс. только в одном местечке под Киевом, а сколько их ещё!?). за наши уничтоженные города и сёла, оставшиеся без прикрытия. А то сообщают о 25 тыс. убитых орков, и сравнить нельзя!
По Конституции народ имеет право требовать отчёт о результатах. Отчитайтесь, пожалуйста!
Президент обидется? убежит? Ну и ладно. Нам помогают крутые союзники Америка, Англия, Польша. Только умнее будем воевать. Никто мешать не будет!
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09.05.2022 10:33 Ответить
Очень толсто товарисч скобеева.
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09.05.2022 10:59 Ответить
Не соромся пиши одразу - Порох наш президент
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09.05.2022 13:23 Ответить
На совісті зеленського і Зе влади всі вбиті в Маріуполі і захоплені міста Півдня, Запоріжська АЕС.
Його і арестович не відмаже від відповідальності. Були б у Зе мізки, він би пожертвував би дЄрмаком, повісивши на нього всю провину за здачу Півдня України.
Що Зе не виходить Пороха звинуватити у здачі Півдня України ?
Хто там кричав про Іловайськ і торгівлю на крові.
ЦИРК НА КРОВІ.
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09.05.2022 13:28 Ответить
А хто відповість за Бородянку. Ірпінь. Гостомель та Північ України. за такі масштабні жертви цивільного населення. які можна було вчасно евакуювати в інші регіони !
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09.05.2022 15:47 Ответить
Після цього інтерв"ю арестович " випав з обойми ". хоч зраду не назвав зрадою. Але тепер його десь засунуть. щоб більше нічого не бовкнув.
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09.05.2022 16:05 Ответить
ВАСИЛЬ БУРБА - генерал-полковник ЗСУ. екс. начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України \ 2016-2020 рр.\. Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України , з травня 2014 брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції на Сході України , був куратором від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Координував роботу всіх оперативних груп контррозвідки СБУ в зоні проведення АТО. Після справи вагнерівців. яку "злила" сама влада. Бурбу та опергрупу звільнено з посад та їз ЗСУ \ Бурба- за власним бажанням \. Зараз Бурба і його колеги на фронті . Але це не їхній рівень спеціалізації. Вони можуть зробити набагато вагомий внесок для Перемоги. Ось ця команда контррозвідки начолі у Бурбою могла б розробити і провести унікальну операцію щодо порятунку Азовців. хоча б захопивши у полон дуже важливу " ПТАШКУ " для обміну. Оскільки хобі Бурби - аналіз проведення спецоперацій ізраїльських спецслужб, план деблокади Маріуполя може стати цілком реальним.
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09.05.2022 16:12 Ответить
Вами треба замінити Буданова...
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09.05.2022 16:26 Ответить
 
 