Оккупанты в очередной раз приступили к штурму "Азовстали". Неудачно пытались прорваться через мост, бывший воротами эвакуации, - Андрющенко. ВИДЕО
После выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты в очередной раз начали штурм "Азовстали".
Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Ожидаемо, после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно", - отмечает он.
"Сложно понять, как наши Герои отбивают атаку за атакой. Несокрушимые и Непокоренные. Искренне надеюсь, что удастся спасти всех Защитников. Мы все в безвозмездном долгу перед ними", - резюмирует Андрющенко.
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+21 Александр Чуднивец #474549
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Цікаво, зараз в'яже в пам'ять про хлопців, що боронять Маріуполь і потребують допомоги?
Уявіть собі.
Це ж їм якась хря з ОПе закидала.
вот только от этого не легче ни людям на оккупированных территориях (мои тоже сейчас в оккупации), ни хлопцам в Марике…….
Кіт з хати - миші на стіл.
нет, не на имя Ермака, вы непрвильно поняли, у нас президент Зеленский , и собирать подписи в интернете: не освободите Азов, все мы будем "Азовом", т.е. частью Армии, и придём к вам за
отчётом за дела грешные, за наших граждан убитых ( это сотни тысяч убитых, 25 тыс. только в одном местечке под Киевом, а сколько их ещё!?). за наши уничтоженные города и сёла, оставшиеся без прикрытия. А то сообщают о 25 тыс. убитых орков, и сравнить нельзя!
По Конституции народ имеет право требовать отчёт о результатах. Отчитайтесь, пожалуйста!
Президент обидется? убежит? Ну и ладно. Нам помогают крутые союзники Америка, Англия, Польша. Только умнее будем воевать. Никто мешать не будет!
Його і арестович не відмаже від відповідальності. Були б у Зе мізки, він би пожертвував би дЄрмаком, повісивши на нього всю провину за здачу Півдня України.
Що Зе не виходить Пороха звинуватити у здачі Півдня України ?
Хто там кричав про Іловайськ і торгівлю на крові.
ЦИРК НА КРОВІ.