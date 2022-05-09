4 мая в бою под Старым Салтовом уничтожен элитный российский танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до $5 млн. Войска РФ отброшены на несколько километров, - Бутусов. ВIДЕО
4 мая бойцы батальона Теробороны во взаимодействии с 92-й механизированной бригадой отразили атаку российских войск под Старым Салтовом в Харьковской области.
Об этом сообщает в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожен танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до 5 миллионов долларов, МТЛБ, захвачена целая БМП-2, российские войска отброшены на несколько километров к северу", - отмечает он.
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P.S. не буде в новинах його, буде один манікюр чорновол у всіх блогах та новинах, їй реклами мало не буває.
Всі звитяги особливо приємно слухати рідною мовою, Юрію будь ласка
Маю надію Старий Салтів на тижні буде Українським на всі 100.
До речі гарний кацапський танк, щоб у них всі танки були у такому стані.