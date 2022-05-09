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4 мая в бою под Старым Салтовом уничтожен элитный российский танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до $5 млн. Войска РФ отброшены на несколько километров, - Бутусов. ВIДЕО

4 мая бойцы батальона Теробороны во взаимодействии с 92-й механизированной бригадой отразили атаку российских войск под Старым Салтовом в Харьковской области.

Об этом сообщает в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожен танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до 5 миллионов долларов, МТЛБ, захвачена целая БМП-2, российские войска отброшены на несколько километров к северу", - отмечает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ":Под Харьковом освобождены Циркуны и еще 7 населенных пунктов, - Бутусов. ФОТО

армия РФ (19682) Харьковщина (5577) уничтожение (7258) техника (1751) Бутусов Юрий (4385)


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Топ комментарии
+54
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09.05.2022 09:32 Ответить
+36
Наші котики пошматували всю парадну техніку, яку надбав ділдо Кабаєв
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09.05.2022 09:29 Ответить
+24
Молодець Юра! Крамсайте тих недовояк і женіть подалі від Харкова.
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09.05.2022 09:31 Ответить
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Наші котики пошматували всю парадну техніку, яку надбав ділдо Кабаєв
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09.05.2022 09:29 Ответить
Немного не в тему, но, имхо, будет полезно: предлагаю старушку кабаеву впредь называть "суррогатная мать".
Подобным самкам нужно всегда указывать их место.
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09.05.2022 09:42 Ответить
Вы правда считаете, что суррогатные матери чем-то хуже, чем вы и что это - оскорбление??
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09.05.2022 10:54 Ответить
В Сумах так) Вже наші воїни затрофеїли один такий)
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10.05.2022 00:13 Ответить
Молодець Юра! Крамсайте тих недовояк і женіть подалі від Харкова.
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09.05.2022 09:31 Ответить
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09.05.2022 09:32 Ответить
Прикольные мультики.
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09.05.2022 09:34 Ответить
Аналагавнєтавий прарив нє прарвался а толька парвался...ЗСУ-респект...
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09.05.2022 09:33 Ответить
Бутусов не лезь ты на передовую, ты нам живым нужен, видосики и фотки подождут.
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09.05.2022 09:33 Ответить
В політиці людина, що планує майбутне має бути на видноті. Такі закони жанру. Пан Юрій має себе берегти, але постійно з'являтись перед потенційними виборцями. В кінці кінців це його сайт і це його робота, яку він добре робить.
P.S. не буде в новинах його, буде один манікюр чорновол у всіх блогах та новинах, їй реклами мало не буває.
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09.05.2022 10:03 Ответить
ти що прибите, ще цього журнашлюшки не вистачало в уряді
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10.05.2022 13:24 Ответить
Чего танк повернут по дороге так как будто он уезжал, а не наступал⁉️
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09.05.2022 09:33 Ответить
Ну может осознал,что зря сюда приехал и хотел вернутся,но было поздно.
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09.05.2022 09:37 Ответить
Глаза разуть, не? Он стоит по ходу движения, а башня развернута назад.
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09.05.2022 13:42 Ответить
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09.05.2022 09:40 Ответить
Хату кацапського символу, бабці з советським прапором, обстріляли кацапи. Отака фігня, малята.
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09.05.2022 10:00 Ответить
Самі не жили і внукам не дамо !
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09.05.2022 10:50 Ответить
Чому мовою кацапів?

Всі звитяги особливо приємно слухати рідною мовою, Юрію будь ласка
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09.05.2022 09:53 Ответить
його ще кацапи не "звільнили"
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10.05.2022 13:25 Ответить
Тероборона! у взаємодії з 92-ю механізованою бригадою. пУтін- *****! Героям слава!
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09.05.2022 09:54 Ответить
Харківська ТРО - молодці!
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09.05.2022 09:55 Ответить
Прорив, нарив, гнійник )))
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09.05.2022 09:59 Ответить
там же титан броня керамическая и диды космические
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09.05.2022 12:08 Ответить
Прорвало його знатно.
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09.05.2022 12:11 Ответить
Прорыв труселей при взрыве пуканов!
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09.05.2022 12:17 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
Маю надію Старий Салтів на тижні буде Українським на всі 100.
До речі гарний кацапський танк, щоб у них всі танки були у такому стані.
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09.05.2022 14:11 Ответить
 
 