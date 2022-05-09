4 мая в бою под Старым Салтовом уничтожен элитный российский танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до $5 млн. Войска РФ отброшены на несколько километров, - Бутусов. ВIДЕО

4 мая бойцы батальона Теробороны во взаимодействии с 92-й механизированной бригадой отразили атаку российских войск под Старым Салтовом в Харьковской области.

Об этом сообщает в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожен танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до 5 миллионов долларов, МТЛБ, захвачена целая БМП-2, российские войска отброшены на несколько километров к северу", - отмечает он.

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