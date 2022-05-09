Российские оккупанты продолжают свозить в братскую могилу в поселке Виноградное под Мариуполем тела горожан.. ВИДЕО
Под Мариуполем русские оккупанты продолжают свозить к братской могиле в поселке Виноградные тела горожан.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Сектор захоронения значительно увеличился, сообщают в горсовете.
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Арестович чітко сказав "про*бали", а я сказав би більш розлого: "президент і зелена влада здали оркам Херсонщину і Приазов'я за домовленістю з Ху*лом , раніше зірвали затримання вагнерівців, виводили бюджетні гроші з будівництв і недофінансовували армію перед загрозою війни зі сторони Мордору.
План президента і шобли майже спрацював: "просто пєрєстать стрєлять" вдалося на Херсонщині і Приазов'ї (орки практично не постраждали), доріг і решта інфраструктури майже не має (факт крадіжки хрін віднайдеш), Абрамовичу помогли (буде купа бабла за послуги), буде допомога західних держав (ще можна буде пи*дити, щоб надолужити втрачене за час війни), а захисників Маріуполя, які підпсували трохи "офісні плани"зроблять героями, але посмертно (щоб не розпатякали зайве).
В результаті ЗМІ зліплять з лайна "героя"(
...быдло мавзолейное...🦍