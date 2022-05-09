Первые выстрелы ВС Украины из американских гаубиц М777 по российским войскам на Востоке Украины. ВИДЕО
Американские гаубицы М777 уже переданы в боевые подразделения и уничтожают российских оккупантов.
Видеозапись одного из первых выстрелов из американского оружия опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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+90 Vitaliy Darmits
показать весь комментарий09.05.2022 12:02 Ответить Ссылка
+69 Danilo Kosmina #241992
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Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
Просто цікаво, скільки з них залиши для захисту Ужгороду, Львову, а скільки дістались в дійсно гарячі точки?
Та навіть батарея мінометів, знищена за допомогою цих гаубиць - вже величезна допомога піхоті.
ТТХ M777:https://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-8 [8]
Дальнобійність:Максимальна звичайними снарядами: 24,7 км.Максимальна спеціальними снарядами: 30+ кмШвидкострільність:Інтенсивна: 5 пострілів за хвилину строком до 2-х хвилинСтандартна: 2 постріли за хвилинуРозгортання :Розгортання: <3 хвилинЗгортання: <2 хвилинОбмеження:Висота підйому: +1,275 ммВисота опускання: -43 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81 Траверс (на перевезення): 400 мм ліворуч і праворуч (6,400 мм через QuickSwitch)Буксирування:Максимальна швидкість буксирування: 88 км/годШвидкість по пересіченій місцевості: 24 км/годТранспорт:Тягачі: MTVR, FMTV, M800 та M900 5-тонні вантажівки, а також будь-які 2,5-тонні вантажівки.Літаки: https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130_Hercules C130 , https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-141_Starlifter C141 , https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-17_Globemaster_III C17 , https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-5_Galaxy C5 ,Вертольоти: CH53E, https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_CH-47_Chinook CH47D , https://uk.wikipedia.org/wiki/Bell_Boeing_V-22_Osprey MV22
Перша може стоять на місці і бить лише тоді коли батарея противника відкриває вогонь Перші постріли засікаються спостерігачами (зараз - контрбатарейними радарами) на батарею скидаються координати і вона лупить точно в ціль А друга дає кілька пострілів з однієї позиції і відразу переїжджає на іншу Само-собою "контрбатарейцям" теж треба тікать після перших пострілів але поки противник очухається після отриманих "гостинців вони цілком можуть перебраться в інше місце Для цього попередньо готуються кілька позицій (артилерійських двориків) Тобто час перебазування і розвертання зводиться до мінімуму
З Богом, хлопці! І аж до Кремля!
Тут - те саме: що "Портвейн 777" що гаубиця "М777"
Штатам хвала!
ЗСУ Слава!
https://www.facebook.com/petroporoshenko 1 hr ·
https://www.facebook.com/petroporoshenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko В ефірі телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVzKPIixmMZ4_7hrcJJM9Rcnu5YH7TS2dz1iuSXUFT3D1z6Ugn_lJrzgWf_DQlgJ9qnkH98rzLpKbc8-LyhCIA8jWojrQB9F-l9KpzVD_WvyC9V_uNA8-5PHlBxuXpWnOZv97DdmEdMCx9zLdM4Sf3TIfT-XLRAJiR9WhZZ4XPpEA&__tn__=kK-R MSNBC закликав американських союзників включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі. Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом.
Я повернувся зі сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини.
Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами - над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. Тому я закликав союзників включити в Акт про ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони.
Теперь хавайте - не обляпайтесь !
**..їх хлопці.
як по нечисті стріляти
Щоб РЛС не могло місце пострілу зафіксувати???
Це вже поразка Росії, по одному з ключових пунктів агресії проти України.