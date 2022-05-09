Первые выстрелы ВС Украины из американских гаубиц М777 по российским войскам на Востоке Украины. ВИДЕО

Американские гаубицы М777 уже переданы в боевые подразделения и уничтожают российских оккупантов.

Видеозапись одного из первых выстрелов из американского оружия опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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