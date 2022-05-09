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Первые выстрелы ВС Украины из американских гаубиц М777 по российским войскам на Востоке Украины. ВИДЕО

Американские гаубицы М777 уже переданы в боевые подразделения и уничтожают российских оккупантов.

Видеозапись одного из первых выстрелов из американского оружия опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон закупит для Украины ракеты с лазерной наводкой и беспилотники-разведчики, - The Washington Post

оружие (10266) помощь (7879) США (27149) Бутусов Юрий (4385)


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Топ комментарии
+90
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 12:02 Ответить
+69
ну, з Богом, і - до самого кордону з Московією
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09.05.2022 12:03 Ответить
+62
Американцям Слава!👍🇺🇸🇺🇦💛💙Слава Україні!
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09.05.2022 12:04 Ответить
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Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 12:02 Ответить
Пока ещё не приловчились❗Но скоро освоят и при чем массово👍 И пойдёт массовое смешивания кацапов с 💩
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09.05.2022 12:25 Ответить
Первые выстрелы из гаубиц празднично отметили, теперь надо как-то празднично отметить и поздравить первых погибших от этих выстрелов оккупантов, каждому послать по гвоздичке, что-ли.. )
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09.05.2022 12:36 Ответить
Ne nado sentimentu. Kazdomu vonjacemu kacapu oskolocno fugasnii v bosku!
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09.05.2022 13:53 Ответить
разом із снарядами їм прилітають квитки на концерт кабздона або хор аліксандрова
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09.05.2022 17:10 Ответить
Одна?
Просто цікаво, скільки з них залиши для захисту Ужгороду, Львову, а скільки дістались в дійсно гарячі точки?
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09.05.2022 21:36 Ответить
ну, з Богом, і - до самого кордону з Московією
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09.05.2022 12:03 Ответить
До самої псячої Мокви!
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09.05.2022 12:11 Ответить
до Уралу ......
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09.05.2022 12:23 Ответить
Тут много вариантов вам предложили) Но нам чужое не нужно, поэтому так как вы предложили, но с одним НО... Со 100-200 километровой полосой мертвой зоны по наружному периметру наших границ)))
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09.05.2022 16:10 Ответить
Це вже занадто. Вся та зона навкруги України - чорноземи. Хай працюють на людство. А для рашки потрібно провести повну демілітаризацію з забороною мати власну армію на 50-100 років, за прикладом Японії і ФРН.
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09.05.2022 18:18 Ответить
Американцям Слава!👍🇺🇸🇺🇦💛💙Слава Україні!
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09.05.2022 12:04 Ответить
Дуже гарна та позитивна новина...
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09.05.2022 12:06 Ответить
один выстрел - одна цель!
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09.05.2022 12:07 Ответить
Цікаво, як така не самохідна "гармата" веде контрбатарейну боротьбу? Це скільки ж часу потрібно на її згортання та переміщення на іншу позицію?
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09.05.2022 12:08 Ответить
Хоча б за рахунок дальності. Плюс радари в допомогу, розвідка, безпілотники.
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09.05.2022 12:12 Ответить
Це якщо враховувати тільки арту, а якщо у відповідь Смерчі чи Торнадо полетять?
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09.05.2022 12:26 Ответить
А якщо полетить авіація? То що, не стріляти?
Та навіть батарея мінометів, знищена за допомогою цих гаубиць - вже величезна допомога піхоті.
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09.05.2022 12:31 Ответить
Пускових установок Торнадо не так багато, як можна тих гаубиць наставити на передовій.
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09.05.2022 22:31 Ответить
Вики в помощь. 3м разложить 2м собрать. До 60 км А/Р эскалибур которых тоже завезли.
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09.05.2022 12:20 Ответить
Ага. Еще 1 мин на поднос 52 кг снарядов и 14 кг зарядов, 2 мин на инженерное оборудование позиции, как на видео. Вики хня как и подобные посты.
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09.05.2022 12:40 Ответить
Там, же з МСТА треба випустити півсотні снарядів, М777 потребує не більше 5. Бо точність - реально на порядок краща. І відновлення прицілу - автоматичне. Тож не бійтеся - все будуть встигати.
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10.05.2022 09:05 Ответить
Для цього дійсно підходять САУ типу: Archer, CAESAR, Zuzana які не тільки дальньобійніші але набагато швидше розгортаються і згортаються, от тільки їх надають в такій кількості що це скоріше схоже на піар.
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09.05.2022 12:27 Ответить
Мені теж здається, що з несамохідної арти можно валити тільки якщо впевнений у безкарності...
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09.05.2022 12:28 Ответить
Якщо поговориш з хлопцями з 55-ї бригади вони багато різного розкажуть. Особливо ті, хто в 14-15 воював. Так, їм теж, бувало, прилітало.
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09.05.2022 12:37 Ответить
https://www.unian.net/war/artilleriya-nato-vs-rf-pochemu-mezhdu-nimi-propast-a-okkupantov-zhdet-bol-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11796681.html
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09.05.2022 12:47 Ответить
Якщо ти нездатен сам знайти інформацію, то ось тобі - Характеристики[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777&action=edit&section=2 ред. код ]

ТТХ M777:https://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-8 [8]
Дальнобійність:Максимальна звичайними снарядами: 24,7 км.Максимальна спеціальними снарядами: 30+ кмШвидкострільність:Інтенсивна: 5 пострілів за хвилину строком до 2-х хвилинСтандартна: 2 постріли за хвилинуРозгортання :Розгортання: <3 хвилинЗгортання: <2 хвилинОбмеження:Висота підйому: +1,275 ммВисота опускання: -43 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81 Траверс (на перевезення): 400 мм ліворуч і праворуч (6,400 мм через QuickSwitch)Буксирування:Максимальна швидкість буксирування: 88 км/годШвидкість по пересіченій місцевості: 24 км/годТранспорт:Тягачі: MTVR, FMTV, M800 та M900 5-тонні вантажівки, а також будь-які 2,5-тонні вантажівки.Літаки: https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130_Hercules C130 , https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-141_Starlifter C141 , https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-17_Globemaster_III C17 , https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-5_Galaxy C5 ,Вертольоти: CH53E, https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_CH-47_Chinook CH47D , https://uk.wikipedia.org/wiki/Bell_Boeing_V-22_Osprey MV22
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09.05.2022 12:33 Ответить
Она бьёт дальше кацапских.
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09.05.2022 12:39 Ответить
Не плутай "контрбатарейну" стрільбу і стрільбу "кочуючої" батареї
Перша може стоять на місці і бить лише тоді коли батарея противника відкриває вогонь Перші постріли засікаються спостерігачами (зараз - контрбатарейними радарами) на батарею скидаються координати і вона лупить точно в ціль А друга дає кілька пострілів з однієї позиції і відразу переїжджає на іншу Само-собою "контрбатарейцям" теж треба тікать після перших пострілів але поки противник очухається після отриманих "гостинців вони цілком можуть перебраться в інше місце Для цього попередньо готуються кілька позицій (артилерійських двориків) Тобто час перебазування і розвертання зводиться до мінімуму
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09.05.2022 13:04 Ответить
Героям слава!
З Богом, хлопці! І аж до Кремля!
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09.05.2022 12:08 Ответить
їбаште цю погань кацапську !!!
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09.05.2022 12:08 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Азову! Героям Слава!!! Дякуємо керівництву США та його народу!!! Дякуємо всім хто нам допомогає!
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09.05.2022 12:09 Ответить
Посилене полювання на цапів почалось.
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09.05.2022 12:09 Ответить
Вже кілька днів.
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09.05.2022 12:23 Ответить
"Нам, татарам, всё равно - что водка, что пулемёт! Лишь-бы с ног валило!" (Прислів"я з Поволжя ще радянських часів)
Тут - те саме: що "Портвейн 777" що гаубиця "М777"
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09.05.2022 12:52 Ответить
Це тільки перші постріли, а буде їх десятки тисяч на тупі голови кацапів!
Штатам хвала!
ЗСУ Слава!
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09.05.2022 12:09 Ответить
М (три сокири) вже в роботі.
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09.05.2022 12:12 Ответить
хорошо. 👍👍👍жаль что мало 💥💥💥💥💥💥💥
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09.05.2022 12:13 Ответить
Как ювелирно работала наша артиллерия с совковым старьём, что даже представить сложно, что будет теперь...
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09.05.2022 12:15 Ответить
На Изюмском направлении, где подразделения украинской армии успешно проводят контрнаступление, освобождая все больше территорий Харьковской области, ВСУ разгромили базу оккупантов.розмістили на
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09.05.2022 12:15 Ответить
Ви замість посилання вставили plain text. Виправте, будь-ласка.
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09.05.2022 12:40 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZVzKPIixmMZ4_7hrcJJM9Rcnu5YH7TS2dz1iuSXUFT3D1z6Ugn_lJrzgWf_DQlgJ9qnkH98rzLpKbc8-LyhCIA8jWojrQB9F-l9KpzVD_WvyC9V_uNA8-5PHlBxuXpWnOZv97DdmEdMCx9zLdM4Sf3TIfT-XLRAJiR9WhZZ4XPpEA&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko 1 hr ·

https://www.facebook.com/petroporoshenko

https://www.facebook.com/petroporoshenko

https://www.facebook.com/petroporoshenko В ефірі телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVzKPIixmMZ4_7hrcJJM9Rcnu5YH7TS2dz1iuSXUFT3D1z6Ugn_lJrzgWf_DQlgJ9qnkH98rzLpKbc8-LyhCIA8jWojrQB9F-l9KpzVD_WvyC9V_uNA8-5PHlBxuXpWnOZv97DdmEdMCx9zLdM4Sf3TIfT-XLRAJiR9WhZZ4XPpEA&__tn__=kK-R MSNBC закликав американських союзників включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі. Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом.

Я повернувся зі сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини.

Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами - над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. Тому я закликав союзників включити в Акт про ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони.





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09.05.2022 12:17 Ответить
Ну что - с праздничком вас, рашисты !
Теперь хавайте - не обляпайтесь !
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09.05.2022 12:19 Ответить
Брутально!!!
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09.05.2022 12:22 Ответить
КрасівоЄ!
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09.05.2022 12:24 Ответить
Москаль не людина.
**..їх хлопці.
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09.05.2022 12:24 Ответить
навіщо секрети розкривати

як по нечисті стріляти

Щоб РЛС не могло місце пострілу зафіксувати???
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09.05.2022 12:25 Ответить
посрать. Пушки не дострелят, а авиация ихняя уже три дня не взлетает, так как знают что их ждет верная смерть
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09.05.2022 17:50 Ответить
Якось повільно все роблять. Показували американців так ті, як мурахи, а наші хіба ще не курять.
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09.05.2022 12:26 Ответить
ну якби в Україні все повільніше робиться ніж в сша чи європі. це загальновідомий факт! правда тут рятує те, що москалі ще повільніше воюють, ніж українці. або взагалі не воюють і саботують все....
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09.05.2022 12:33 Ответить
нічого, швидкість приходить із досвідом.
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09.05.2022 12:36 Ответить
Тебя в этот расчет, муравьем бы забегал. Только советы и наблюдения раздавать любители.
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09.05.2022 12:51 Ответить
солдаты НАТО все ближе!)
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09.05.2022 12:27 Ответить
И так пробиться в Мариуполь и отрезать Крым по суше.
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09.05.2022 12:40 Ответить
яке щастя розлетітися на частини кацапу від амереканської гаубиці
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09.05.2022 12:51 Ответить
Так она же фирмовая, не самопал ...
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09.05.2022 12:59 Ответить
От тільки навіщо оту штуку, якою досилають у казенник гільзу (не знаю, як вона зветься), кидають на землю, у пил. Знаю, що для механізмів зброї пил- це дуже негарно.
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09.05.2022 13:15 Ответить
гы,вот где красивые картинки: https://www.bild.de/video/clip/video/ukrainer-entdecken-sie-im-gebuesch-drohne-filmt-angriff-auf-***************-80024446,auto=true.bild.html
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09.05.2022 13:29 Ответить
Кацапи ловіть
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09.05.2022 13:33 Ответить
Слава ЗСУ, США велика подяка!
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09.05.2022 14:18 Ответить
с праздником вас ватные пид,рюги
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09.05.2022 14:29 Ответить
путин в бункере дрочит на М777
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09.05.2022 15:07 Ответить
Кацапи хотіли демілітаризувати Україну. То, хай отримують цілкоком протилежний результат.
Це вже поразка Росії, по одному з ключових пунктів агресії проти України.
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09.05.2022 15:56 Ответить
Не кидайте на землю заштовхувач снарядів. Знайдіть чистіше місце.
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09.05.2022 15:58 Ответить
Как всегда Бутусов выкладывает в интернет действия военных. Это что, специально, или непонимание?
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09.05.2022 17:23 Ответить
155 мм. ВЕЩЬ
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09.05.2022 17:53 Ответить
Благослови Господи все, що летить знищувати виродків з рашиского пекла,котрі повилазили 24 лютого, по вказівці головного рашистського вельзевула"капутіна",і розпочали кровопролитну війну в Україні.
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09.05.2022 19:38 Ответить
Думаю ***** прилетит на завтрак в тарелочку , так держать.
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09.05.2022 19:42 Ответить
Досылатель снарядов категорически нельзя бросать на землю! https://www.youtube.com/watch?v=nohYvVACddY
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09.05.2022 20:19 Ответить
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10.05.2022 10:37 Ответить
 
 