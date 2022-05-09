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"Не знаю, к чему этот парад? Нахрен он нужен? Позорно это все. Дебилизм полный", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО

Разговор оккупанта с матерью свидетельствует о негативных настроениях населения РФ из-за отсутствия перспектив и сложностей с работой в связи с введенными санкциями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Не знаю, к чему этот парад? Нахрен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе#ня одна…" – говорит "мирная" россиянка.

В СБУ подчеркивают, что Российская пропаганда подсказала ей четкие причинно-следственные связи и теперь женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.

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"Жарите шашлыки, да? Делайте с "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!" – советует мать сыну-оккупанту.

Почувствовав на себе все экономические трудности и военные неудачи, большинство граждан РФ решили, что виновата в этом именно Украина – ведь устроила жесткое сопротивление оккупантам. В СБУ уверены, что "теперь у россиян парад не победы, а позора".

парад (653) СБУ (20048) перехват (345)


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Топ комментарии
+40
Толи еще будет, свиноматка ******. И шашлык с тебя тоже скоро твои же соседи будут жарить, когда жрать будет нечего, мразина!!!!
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09.05.2022 12:16 Ответить
+32
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 12:16 Ответить
+31
Біомусор
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09.05.2022 12:16 Ответить
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Дійсно ганебний парад.
Здувся вже ваш дід.
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09.05.2022 12:15 Ответить
Он даже пледиком вроде укрылся, бо нози мерзнут
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09.05.2022 12:17 Ответить
Ну да, весь мир гадал : объявление об аннексии уже захваченного; официальное объявление войны; всеобщая мобилизация; угроза ядерным ударом по НАТО - что же скажет путин ??? Ему нужны победы к 9 мая, что же он выдаст за победу - Мариуполь, Попасную, ещё что-нибудь ???
Куча аналитиков и политологов ловили намёки, акценты, мимику . . .

А оказалось, как у Михаила Салтыкова-Щедрина в произведении про медведя:

"-- Вот так скотина! Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!"
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09.05.2022 14:06 Ответить
Біомусор
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09.05.2022 12:16 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 12:16 Ответить
Толи еще будет, свиноматка ******. И шашлык с тебя тоже скоро твои же соседи будут жарить, когда жрать будет нечего, мразина!!!!
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09.05.2022 12:16 Ответить
Лапатная ублюдская свінаматка-та можеш палучить сваєго ублюдскава підсвинка харашо пражарєним і дохлим єслі павєзьот а нєт-сажрут сабакі...
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09.05.2022 12:18 Ответить
Свиноматки вже не довольні. Скоро свинарник взбунтується.
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09.05.2022 12:18 Ответить
ага, как станут буквой зю, как начнут бунтовать на каленях
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09.05.2022 13:31 Ответить
Зато в Італії пряма трансляція пабєдабєсія з італійським перекладом. Рузкіє самиці, які поїхали в Італію за довшим чліном та дольче вітою, вітають одне одну та розповідають хто у них загинув у вов, та нєт вайнє.

Цей парад демонструє останні передсмертні судоми вялічія імперії зла, незабаром ця територія буде ізольована від цивілізованого світу.
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09.05.2022 12:21 Ответить
Хотілося ж на рабів перетворити українців,а воно не вийшло....і ще й по зубах отримали,і санкції працюють,і дупа з усіх боків....але винні українці,а не ***** ,і не їхній затьмарений мозок...
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09.05.2022 12:23 Ответить
компенсація за шашлик з личинки на якийсь час має покращити настрій самиці безхвостої тайгової мавпи
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09.05.2022 12:25 Ответить
Морок ...Мордор.
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09.05.2022 12:26 Ответить
Ах, настроения нет?
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09.05.2022 12:29 Ответить
Тупая русская *****,нужен звонок от майора Чернобаева,очень хочется ее поросячий визг послушать
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09.05.2022 12:37 Ответить
Toli jeshcho budet suki ruskije , a tak , mertvecam nastrajenije ni pomeha
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09.05.2022 12:39 Ответить
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09.05.2022 12:45 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZX7TZjNi6KtckvGSgLy7mtGVHAkgg7dZa0o5Ep662Du7cIB_1_jTxQ_KWiGRKRmozRKos8_8a0Bp6ITOtBnz5RggnYl2wbU6_W9DQ6k5q_OFnnX_QNxYsJ5awunhEv92gc&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 1 hr ·Із психоделічного в карканні пуйла:

- "Нескончаемый поток бессмертного полка". І тут він точно правий. Доки не заберуть своїх орків з України там тільки приростатиме. Вони ж цих утилізованих мародерів, убивць і ґвалтівників цьогоріч наказали зараховувати до того БП і носити на паличках на парадах.

- "Россия сражается на своей земле". Гнида, звісно. Але тут уже дуже чіткий посил. Все те, що вони зараз захопили, віддавати не збираються й планують офіційно анексувати. Тому будь-які переговори з пуйлом позбавлені сенсу. Вони вже де-факто зарахували й де-юре анонсували включення нині захоплених територій до складу своєї імперії зла. Ця цитата плешивого саме про це. І план такий виношували давно. Той, хто розмінував прохід з Криму чітко працював на анексію цих земель. А те, що влада відмовляється назвати зрадників, свідчить, що всі вони (окрім одного-єдиного екс-генерала СБУ) досі у вищому керівництві країни...

- "Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение". Ну, тут і коментувати зайве. путька остаточно скотився до рівня лукашенкі та перетворюється вже на посміховисько. Раніше лука старався його цитувати, а тепер усе навпаки...

Загалом, текст дещо схожий на той витік, який передруковував у себе два дні тому. Ні про що. З такого тексту можна було б починати розкрутку теми про "остаточно виконані завдання спєцапєраціі та її завершення". Бо з контексту воно аж просилося. Але цього не прозвучало. Зрештою, пуйло сам себе загнав у тупик.

А в підсумку: і путлєр, і його раша, і їхній вермахт здулися (навіть візуально). І це приємно. А погано те, що відступати воно не може, нема там задньої передачі... І друга біда: воно вчепилося у вже захоплені території, як вош кожуха й фактично анонсує їх включення до своєї федерастії. І це б ще пів біди, бо наші ЗСУ ці плани скоро можуть перекреслити. Якщо їм дадуть. Згадайте: звільнення Херсона було питанням одного-двох днів, але тоді оперативно забрали генерала Марченка й наступ припинили. Здається, що коли пуйло робив сьогодні свої заяви, то з деким у Києві це було синхронізовано. Я навіть знаю, з ким.
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09.05.2022 12:48 Ответить
какая страна, такой и парад......
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09.05.2022 12:49 Ответить
ця скажена свиноматка шашлика "хахляцкого" захотіла.. тільки шашлик отримати зможе якраз із свого отприска, який їй незабаром привезуть в пакеті на расіюшку.
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09.05.2022 12:50 Ответить
***,яке ж воно кончане! Наука таких хвороб навіть і не знає!
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09.05.2022 13:08 Ответить
...а уж как мы вас ненавидим, гадов! Настроение будет еще хуже, тетка дурная=)
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09.05.2022 13:09 Ответить
женщины их опасные для общества.
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09.05.2022 13:21 Ответить
кацапія здувається... насєлєніє, по своїй тупості й недорозвинетості свої бєди пробує на нас перенести... захлиніться, суки кацапські, своїм победобєсієм, звільніть від себе Світ!!! А нам в Європу, в сім,ю вільних народів.
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09.05.2022 16:05 Ответить
Чтоб ты издохла, старая тварь и тебя закопали в одном гробу вместе с твоим живым сыном!
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11.05.2022 23:40 Ответить
 
 