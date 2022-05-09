"Не знаю, к чему этот парад? Нахрен он нужен? Позорно это все. Дебилизм полный", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО

Разговор оккупанта с матерью свидетельствует о негативных настроениях населения РФ из-за отсутствия перспектив и сложностей с работой в связи с введенными санкциями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Не знаю, к чему этот парад? Нахрен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе#ня одна…" – говорит "мирная" россиянка.

В СБУ подчеркивают, что Российская пропаганда подсказала ей четкие причинно-следственные связи и теперь женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.

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"Жарите шашлыки, да? Делайте с "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!" – советует мать сыну-оккупанту.

Почувствовав на себе все экономические трудности и военные неудачи, большинство граждан РФ решили, что виновата в этом именно Украина – ведь устроила жесткое сопротивление оккупантам. В СБУ уверены, что "теперь у россиян парад не победы, а позора".