21 российский военный захвачен в плен в бункере бывшей части ПВО вблизи села Циркуны Харьковской области. ВИДЕО

Украинские воины захватили в плен 21 российского военного вблизи села Циркуны Харьковской области.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, оккупанты прятались в бункере на территории бывшего подразделения ПВО.

"Это разгромленные российские позиции на территории бывшей части ПВО вблизи села Циркуны. В этом бункере сдался в плен 21 российский военнослужащий, после того как их оцепили воины 92-й бригады", - говорит Бутусов и публикует видеозапись с места события.

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