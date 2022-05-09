21 российский военный захвачен в плен в бункере бывшей части ПВО вблизи села Циркуны Харьковской области. ВИДЕО
Украинские воины захватили в плен 21 российского военного вблизи села Циркуны Харьковской области.
Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, оккупанты прятались в бункере на территории бывшего подразделения ПВО.
"Это разгромленные российские позиции на территории бывшей части ПВО вблизи села Циркуны. В этом бункере сдался в плен 21 российский военнослужащий, после того как их оцепили воины 92-й бригады", - говорит Бутусов и публикует видеозапись с места события.
Топ комментарии
+30 Александр Чуднивец #474549
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+19 Підлога Маккартні
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+14 Петро Якимчук #487385
показать весь комментарий09.05.2022 12:51 Ответить Ссылка
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На Азовцев их все равно не поменяешь. Так нахер они тогда нужны?
Чтоб пенисова поменяла их на таксистов и маргиналов из ордила?
Полонений це цінний ресурс як для пропаганди так і тупо з практичних міркувань - той хто не стріляє і не буде стріляти в нас до кінця війни.
Да и для обмена необходимы пленные.
Воно ж там і жрало, і срало на одному місці...
Треба дуже уважно дивитися під ноги.