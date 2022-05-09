Российского посла в Польше Андреева облили красной краской и подарили ему женские трусики. ВИДЕО

Российского посла в Польше Сергея Андреева при попытке положить венок на кладбище советских военных в Варшаве облили красной краской и подарили ему женские трусики

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент инцидента опубликован в соцсетях. Известно, что уехать с мемориального кладбища Андреев смог только в сопровождении полиции.

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