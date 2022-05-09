Российского посла в Польше Андреева облили красной краской и подарили ему женские трусики. ВИДЕО
Российского посла в Польше Сергея Андреева при попытке положить венок на кладбище советских военных в Варшаве облили красной краской и подарили ему женские трусики
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент инцидента опубликован в соцсетях. Известно, что уехать с мемориального кладбища Андреев смог только в сопровождении полиции.
Топ комментарии
+95 Друг Народа
показать весь комментарий09.05.2022 13:30 Ответить Ссылка
+69 Alex 777 #507122
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+60 Mordor must die
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якщо не жорсткіше
Всю їх московитську історію їхнє смердюче болото хтось дуже наполегливо хоче завоювати.
Вообще же сочетание крови и женских трусиков - намек на критические дни для рашки. Изойдет засранная территория кровью!
російське мзс щось прокукурікало з приводу розфарбування їхнього посла в Польщі.
https://t.me/ukraine_ukrainy/1041