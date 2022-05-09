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Российского посла в Польше Андреева облили красной краской и подарили ему женские трусики. ВИДЕО

Российского посла в Польше Сергея Андреева при попытке положить венок на кладбище советских военных в Варшаве облили красной краской и подарили ему женские трусики

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент инцидента опубликован в соцсетях. Известно, что уехать с мемориального кладбища Андреев смог только в сопровождении полиции.

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День Победы (1231) МИД РФ (1673) Польша (8512) посол (1807) посольство РФ (452)


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Топ комментарии
+95
ОДОБРЯЮ!
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09.05.2022 13:30 Ответить
+69
Красота!!!
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09.05.2022 13:30 Ответить
+60
Показово, що свинопсячі пропагандисти з "РИА Новости" опублікували відео без звуку, щоб приховати крики "фашисти" на адресу росіян.
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09.05.2022 13:31 Ответить
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ОДОБРЯЮ!
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09.05.2022 13:30 Ответить
кацапський позор я також одобряю. нах!!! кацапські тварі!!!
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09.05.2022 15:22 Ответить
Це має бути останній рік кацапоідного побєдобєсія на планеті
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09.05.2022 17:19 Ответить
Красота!!!
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09.05.2022 13:30 Ответить
Лучше зеленкой ,но и красное сойдет))
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09.05.2022 13:31 Ответить
Красное - символично, в отличие от зеленого. Суть не в том, чтобы долго отмываться, а в том, чтобы показать отношение к кровавому кремлевскому фашистскому режиму.
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09.05.2022 13:45 Ответить
А сколько держится зеленка ?
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09.05.2022 18:52 Ответить
haaaarosh respect poljakam !!!
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09.05.2022 13:31 Ответить
👏👏👏 Браво!
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09.05.2022 13:31 Ответить
Надо было еще унитаз с собачьей будкой подарить
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09.05.2022 13:31 Ответить
Показово, що свинопсячі пропагандисти з "РИА Новости" опублікували відео без звуку, щоб приховати крики "фашисти" на адресу росіян.
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09.05.2022 13:31 Ответить
Жаль,что краску с говном не смешали
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09.05.2022 13:33 Ответить
Організатори не повинні страждати. Тому хай буде так.
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09.05.2022 13:40 Ответить
хто зна? відео запахи не передає)
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10.05.2022 09:42 Ответить
лучше бы новичком
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09.05.2022 13:33 Ответить
Всім хто це зробив-величезний респектище...
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09.05.2022 13:33 Ответить
Гівном зверху треба булоб...
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09.05.2022 13:33 Ответить
скрізь їх так треба зустрічати,
якщо не жорсткіше
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09.05.2022 13:35 Ответить
Поляки це вам не угорці. Вони пам'ятають про наслідки ІІ Світової війни та "героїчну" роль московії. Респект полякам!
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09.05.2022 13:36 Ответить
Я плачу! Сльози заважають мені писати коментар! 😂😂😂😂😂
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09.05.2022 13:40 Ответить
Треба було бензином та піднести сірника.
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09.05.2022 13:41 Ответить
Бути у крові для кацапів це так природньо як і дихати.
Всю їх московитську історію їхнє смердюче болото хтось дуже наполегливо хоче завоювати.
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09.05.2022 13:43 Ответить
За фарбу образився, а трусики прийняв
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09.05.2022 13:43 Ответить
Аби ще хтось по ***** заїхав...
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09.05.2022 13:43 Ответить
Дякую!! Слава українському та польському народу! Ми переможемо!!!!
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09.05.2022 13:45 Ответить
Ещё бы ******** бы начистить и гамном вымазать ..
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09.05.2022 13:45 Ответить
НЕОБХОДИМО УБИТЬ ВСЕХ ЕГО РОДСТВЕННИКОВ !!! ВОТ ЭТО БУДЕТ ПОСТУПОК !!!
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09.05.2022 13:45 Ответить
А може там є нормальні? Хоча я в сортах гівна не дуже...
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09.05.2022 14:28 Ответить
Лучше бы кто-то из толпы воткнул ему заточку!
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09.05.2022 13:46 Ответить
Унітаз на голову ще б вдягти - і картина маслом
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09.05.2022 13:46 Ответить
Почему в Украине такого никогда не происходило?
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09.05.2022 13:47 Ответить
ВСЕМУ МИРУ НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ РОССИЯН !!!
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09.05.2022 13:47 Ответить
Вбивати кацапів як окупантів це наше ексклюзивне право. А от весь світ може їх не просто зневажати а примусово депортувати в *********. Життя в *********і в якості соціального трупа вже можна прирівнювати до смертної кари.
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09.05.2022 16:37 Ответить
краска должна быть масляная с супер клеем и киросиновой основой на бензине с фитилем и ядом кураре с часовым механизмом в банке
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09.05.2022 13:48 Ответить
А пан знає сенс в збоченнях
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09.05.2022 14:29 Ответить
Таку мразь потрібно обливати фікаліями і не давати води змити. Вони всі на московії є смердючі фікалії, які забруднюють світ!
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09.05.2022 13:49 Ответить
ну.. до шуфрича далеко, але початок не поганий
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09.05.2022 13:54 Ответить
І через тисячу років , вбивць називатимуть "москалями"...Московії, звісно ж, тоді вже давно не буде...
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09.05.2022 13:56 Ответить
Послу надо в скафандре ходить
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09.05.2022 13:56 Ответить
кислотою потрібно, а не фарбою, щоб помучилась істота руzzкая і подохла в муках.
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09.05.2022 14:01 Ответить
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09.05.2022 14:02 Ответить
"Потерь нет"
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09.05.2022 14:27 Ответить
Правильно сделали.Гнать рашистскую падаль!!!
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09.05.2022 14:03 Ответить
МАЙСКИЙ ПОЗИТИВ !
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09.05.2022 14:03 Ответить
труси тре було в рота запхнути !
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09.05.2022 14:05 Ответить
Поляки молодці . Погано тільки , що не переламали хребет цій фашистській гадині .
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09.05.2022 14:08 Ответить
Як би це їх звідусіль так гнали!
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09.05.2022 14:12 Ответить
Просто чудово. Але пика залишилась не битою.
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09.05.2022 14:13 Ответить
І презерватив на голову, щоб усі розуміли, хто він.
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09.05.2022 14:14 Ответить
"Слушай, тебя это ГАИ совсем не уважает!" (С)

Вообще же сочетание крови и женских трусиков - намек на критические дни для рашки. Изойдет засранная территория кровью!
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09.05.2022 14:22 Ответить
Супер! Молодці, це мінімум, що хочеться зробити, з убивцями, насильниками, катами і ворами, рашистами ерефії! Хай будуть вдячні, за цю ганьбу! Що не повісили на гіляці, цю істоту... додому департувати
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09.05.2022 14:27 Ответить
поляки молодці.
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09.05.2022 14:34 Ответить
Логичнее было бы ему ещё руки по локоть в бочку с кровью опустить, но так тоже хорошо.
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09.05.2022 14:42 Ответить
надо было на месте кончить эту падаль!
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09.05.2022 14:54 Ответить
///
російське мзс щось прокукурікало з приводу розфарбування їхнього посла в Польщі.

https://t.me/ukraine_ukrainy/1041
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09.05.2022 15:08 Ответить
Ай ай, как же им неприятно стало.
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09.05.2022 17:10 Ответить
а трусики згорнув та поклав до кишені?
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09.05.2022 15:32 Ответить
Сглатывайте, скоты рашистские и благодарите, могли и бестолковку отрезать запутинячью.
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09.05.2022 16:11 Ответить
потрібно було б ще унітаз "подарувати" ...
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09.05.2022 16:34 Ответить
А краще на голову одіти!
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09.05.2022 18:58 Ответить
Жаль що не дотягнулись, щоб труси начепити на голову)
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09.05.2022 20:45 Ответить
мало.
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10.05.2022 10:11 Ответить
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10.05.2022 18:55 Ответить
 
 