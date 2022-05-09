Сейчас очень тяжелые времена, однако вы остаетесь, чтобы помочь людям, - Трюдо поблагодарил украинских железнодорожников. ВИДЕО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к работникам украинской железной дороги, помогающим с эвакуацией и поставкой грузов и помощи Украине.

Видеообращение Трюдо опубликовала в телеграме "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы сказать "спасибо" всем железнодорожникам Украины. Сейчас - очень тяжелые времена, однако вы остаетесь, чтобы помочь людям эвакуироваться, чтобы доставить необходимые грузы и помощь.

Вы двигаетесь вперед, чтобы Украина продолжала быть свободной и сильной. Спасибо вам за все, что вы делаете", - сказал канадский премьер и по-украински произнес: "Слава Украине!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада выделит Украине еще $40 миллионов оборонной помощи, - Трюдо

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 мая посетил Украину, где, в частности, побывал в Ирпене и встретился с президентом Владимиром Зеленским.