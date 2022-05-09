Сейчас очень тяжелые времена, однако вы остаетесь, чтобы помочь людям, - Трюдо поблагодарил украинских железнодорожников. ВИДЕО
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к работникам украинской железной дороги, помогающим с эвакуацией и поставкой грузов и помощи Украине.
Видеообращение Трюдо опубликовала в телеграме "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.
"Я хотел бы сказать "спасибо" всем железнодорожникам Украины. Сейчас - очень тяжелые времена, однако вы остаетесь, чтобы помочь людям эвакуироваться, чтобы доставить необходимые грузы и помощь.
Вы двигаетесь вперед, чтобы Украина продолжала быть свободной и сильной. Спасибо вам за все, что вы делаете", - сказал канадский премьер и по-украински произнес: "Слава Украине!"
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Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 мая посетил Украину, где, в частности, побывал в Ирпене и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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