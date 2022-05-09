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Сейчас очень тяжелые времена, однако вы остаетесь, чтобы помочь людям, - Трюдо поблагодарил украинских железнодорожников. ВИДЕО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к работникам украинской железной дороги, помогающим с эвакуацией и поставкой грузов и помощи Украине.

Видеообращение Трюдо опубликовала в телеграме "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы сказать "спасибо" всем железнодорожникам Украины. Сейчас - очень тяжелые времена, однако вы остаетесь, чтобы помочь людям эвакуироваться, чтобы доставить необходимые грузы и помощь.

Вы двигаетесь вперед, чтобы Украина продолжала быть свободной и сильной. Спасибо вам за все, что вы делаете", - сказал канадский премьер и по-украински произнес: "Слава Украине!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада выделит Украине еще $40 миллионов оборонной помощи, - Трюдо

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 мая посетил Украину, где, в частности, побывал в Ирпене и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Укрзализныця (2762) Трюдо Джастин (298)


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От клятий бандерівець
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09.05.2022 15:10 Ответить
Закривайте соцмережі, краще вже не буде Трюдо, Зеленський та Патрон
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09.05.2022 15:15 Ответить
А ось підвезли на лопаті відповідь на питання, що сталося на південному напрямку? Вони ********. Десятки тисяч життів - вони просто ********. Будут разбіраться.
*****.
https://twitter.com/saniolli/status/1523399862150045696
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09.05.2022 15:16 Ответить
 
 