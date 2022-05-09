Мобилизированные в апреле россияне уже попали в плен и дают показания. ВИДЕО
Российские оккупанты, мобилизованные в апреле, попали в плен Вооруженных сил Украины и дают показания украинским спецслужбам о скрытой мобилизации в РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице СБУ в фейсбуке.
Как отмечается, российские захватчики, мобилизованные в апреле, уже попали в плен и дают показания
Им обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах. На самом же деле всех "резервистов" шлют в самые горячие боевые точки.
Об этом СБУ стало известно из свидетельств попавших в плен захватчиков рассказывающих о скрытой мобилизации в РФ.
На видео – бойцы из полка "БАРС 7" ВС РФ. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.
Расшифровывается "БАРС" как "боевой армейский резерв страны".
Их полк был полностью разбит украинскими защитниками 30 апреля в бою под Золотым (Луганская область).
У каждого пленника – своя история, но предназначение в армии одно – быть пушечным мясом. Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень этому радуются.
"Они сделали правильное решение: сложили оружие и сдались в плен. Это единственный способ для оккупантов уцелеть", - заключают в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Людина тобі яскраво продемонструвала чергову парашистьську брехню про 10 тис. та виклала для прівняння фото, що там і близько стільки зрадників не було, навіть с завезенними крисчанами.
Не дійшло, "розумнику"?
Це таки ти в неадекваті, хамиш, ще і використовуєш чИстА москальску мову - мат.
Хтось може через VPN пише, може в інший країні знаходиться, а може на тимчасово окупованій території.
А чому ти, нібито в Україні, на рАсєйській весь час коментуєш?
Нормальні люди в такому випадку публічно вибачаються, а якщо - ні, то вони мало чим відрізняються від кацапів.
Роб Виненберг
· https://www.quora.com/Is-Russia-retreating-from-Ukraine/answer/Cem-Arslan-2?comment_id=251045756&comment_type=2 28 февраля
Учтите, что нехватка еды, бензина и боеприпасов также ограничит возможности защитников. Советские истребители все еще бороздят воздушное пространство и на 5-й день преднамеренно обстреляли жилые пригороды Харькова с большим количеством человеческих жертв. Надеюсь, эти «Стингеры» еще можно отправить защитникам Киева и Харькова. Однако ничего нельзя сделать против высокоэффективных советских военных кораблей, поддерживающих сухопутное наступление в Черном и Азовском морях после того, как Бердянск был захвачен русскими. Однако некоторые снайперы могли иметь большое значение против русских, которые сейчас патрулируют улицы.
Рома Ильто
· https://therussianbear.quora.com/Is-Russia-retreating-from-Ukraine-1?comment_id=262026618&comment_type=2 27 апр.
Россия в конечном итоге потеряет контроль над оккупированными территориями, включая Крым. Тем более, что они преимущественно населены украинцами.