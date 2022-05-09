Мобилизированные в апреле россияне уже попали в плен и дают показания. ВИДЕО

Российские оккупанты, мобилизованные в апреле, попали в плен Вооруженных сил Украины и дают показания украинским спецслужбам о скрытой мобилизации в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице СБУ в фейсбуке.

Как отмечается, российские захватчики, мобилизованные в апреле, уже попали в плен и дают показания

Им обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах. На самом же деле всех "резервистов" шлют в самые горячие боевые точки.

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Об этом СБУ стало известно из свидетельств попавших в плен захватчиков рассказывающих о скрытой мобилизации в РФ.

На видео – бойцы из полка "БАРС 7" ВС РФ. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.

Расшифровывается "БАРС" как "боевой армейский резерв страны".

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Их полк был полностью разбит украинскими защитниками 30 апреля в бою под Золотым (Луганская область).

У каждого пленника – своя история, но предназначение в армии одно – быть пушечным мясом. Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень этому радуются.

"Они сделали правильное решение: сложили оружие и сдались в плен. Это единственный способ для оккупантов уцелеть", - заключают в СБУ.