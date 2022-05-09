РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6223 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
19 115 29

Мобилизированные в апреле россияне уже попали в плен и дают показания. ВИДЕО

Российские оккупанты, мобилизованные в апреле, попали в плен Вооруженных сил Украины и дают показания украинским спецслужбам о скрытой мобилизации в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице СБУ в фейсбуке.

Как отмечается, российские захватчики, мобилизованные в апреле, уже попали в плен и дают показания

Им обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах. На самом же деле всех "резервистов" шлют в самые горячие боевые точки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновлено сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03, - Кубраков

Об этом СБУ стало известно из свидетельств попавших в плен захватчиков рассказывающих о скрытой мобилизации в РФ.

На видео – бойцы из полка "БАРС 7" ВС РФ. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.

Расшифровывается "БАРС" как "боевой армейский резерв страны".

Также читайте: Этой ночью в Николаевской области было больше "прилетов", чем обычно. Есть погибшие и раненые, - Ким

Их полк был полностью разбит украинскими защитниками 30 апреля в бою под Золотым (Луганская область).

У каждого пленника – своя история, но предназначение в армии одно – быть пушечным мясом. Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень этому радуются.

"Они сделали правильное решение: сложили оружие и сдались в плен. Это единственный способ для оккупантов уцелеть", - заключают в СБУ.

СБУ (20049) мобилизация (2814) пленные (2174)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
Этот парад в Москве последний
показать весь комментарий
09.05.2022 15:19 Ответить
+18
Як би "діди" їх побачили з цією ганчіркою, певне відкрили би вогонь
показать весь комментарий
09.05.2022 15:26 Ответить
+11
Прикидаються шлангами. Їхали поживитися, тобто пограбувати, але пішло не так. Дорослі мужики а блеють тепер як невинні овечки. Фу, гидко дивитися.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этот парад в Москве последний
показать весь комментарий
09.05.2022 15:19 Ответить
Херсон, що за фігня? Картинка для рашаТВ чи правда стільки вати зібралося з дідами на палках?
показать весь комментарий
09.05.2022 15:20 Ответить
русня говорить шо 10000 людей. Ото всьо гастрольори з Криму та дири, та декілька місцевих шльондр
показать весь комментарий
09.05.2022 15:21 Ответить
Як би "діди" їх побачили з цією ганчіркою, певне відкрили би вогонь
показать весь комментарий
09.05.2022 15:26 Ответить
діди в кацапів були такі самі потвори, як і їхні вишкребки. Не відкрили б.
показать весь комментарий
09.05.2022 16:04 Ответить
немає махновців, порубали каців, як капусту на щі
показать весь комментарий
09.05.2022 18:02 Ответить
І де тут на фото 10000 людей? Навіть однієї тисячі немає.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:32 Ответить
Какие 10000, *******? Даже на этом фото не больше 200 человек видно. Это 0.1% жителей Херсона
показать весь комментарий
09.05.2022 15:33 Ответить
Свинопес, это ты *******. Я же написал, что об этом пишут мокшанские паблики
показать весь комментарий
09.05.2022 15:36 Ответить
Гнида москальская, глаз нету посчитать сколько людей на фото, а не перепечатывать раша сми? Не получилась у тебя рашисткая затравка. Под британским впн сидит русский ваня и пытается зраду постить) пойди утопись, Херсон временно под оккупацией
показать весь комментарий
09.05.2022 16:23 Ответить


Людина тобі яскраво продемонструвала чергову парашистьську брехню про 10 тис. та виклала для прівняння фото, що там і близько стільки зрадників не було, навіть с завезенними крисчанами.
Не дійшло, "розумнику"?
Це таки ти в неадекваті, хамиш, ще і використовуєш чИстА москальску мову - мат.
Хтось може через VPN пише, може в інший країні знаходиться, а може на тимчасово окупованій території.
А чому ти, нібито в Україні, на рАсєйській весь час коментуєш?

Нормальні люди в такому випадку публічно вибачаються, а якщо - ні, то вони мало чим відрізняються від кацапів.
показать весь комментарий
09.05.2022 18:43 Ответить
І і дуть на куй, чи то пак, за парєбрік.
показать весь комментарий
10.05.2022 23:41 Ответить
Це не Херсон, це Бердянськ! Якщо в Московії пишуть що то Херсон - то все херня і провокація!
показать весь комментарий
09.05.2022 15:34 Ответить
хоть ви таку херню не пишіть. місто під окупацією
показать весь комментарий
09.05.2022 15:24 Ответить
Свинопес, і що це змінює?
показать весь комментарий
09.05.2022 15:29 Ответить
Скорее всего большая часть с Крыма завезли плюс местная вата
показать весь комментарий
09.05.2022 15:26 Ответить
Це не Херсон в Херсоні їх було чоловік двісті від сили половина була з Криму ну а половина наші недороси. Прикро що вони в нас є але ж навіть у Львові їх як гівна.
показать весь комментарий
09.05.2022 19:51 Ответить
Прикидаються шлангами. Їхали поживитися, тобто пограбувати, але пішло не так. Дорослі мужики а блеють тепер як невинні овечки. Фу, гидко дивитися.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:26 Ответить
у кого мозги еще думают сразу отказ написали, а это цвет нации руссо-фашисто
показать весь комментарий
09.05.2022 15:52 Ответить
Пи#здят орки. Им что врать, что дышать. ну не скажет он что пошел добровольцем воевать .
показать весь комментарий
09.05.2022 15:29 Ответить
взяли, собрали, повезли, привезли, сказали... везде какие-то загадочные "они", телепортировали несчастных терпил мачить хахлов
показать весь комментарий
09.05.2022 15:31 Ответить
Допит і на розстріл . Кожен вбитий кацап - крок до Перемоги людства над фашизмом .
показать весь комментарий
09.05.2022 15:33 Ответить
Пофартило довбой...м.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:34 Ответить
коммент с куоры из прошлого про корабли) гугль переводчик

Роб Виненберг

· https://www.quora.com/Is-Russia-retreating-from-Ukraine/answer/Cem-Arslan-2?comment_id=251045756&comment_type=2 28 февраля

Учтите, что нехватка еды, бензина и боеприпасов также ограничит возможности защитников. Советские истребители все еще бороздят воздушное пространство и на 5-й день преднамеренно обстреляли жилые пригороды Харькова с большим количеством человеческих жертв. Надеюсь, эти «Стингеры» еще можно отправить защитникам Киева и Харькова. Однако ничего нельзя сделать против высокоэффективных советских военных кораблей, поддерживающих сухопутное наступление в Черном и Азовском морях после того, как Бердянск был захвачен русскими. Однако некоторые снайперы могли иметь большое значение против русских, которые сейчас патрулируют улицы.

Рома Ильто

· https://therussianbear.quora.com/Is-Russia-retreating-from-Ukraine-1?comment_id=262026618&comment_type=2 27 апр.

Россия в конечном итоге потеряет контроль над оккупированными территориями, включая Крым. Тем более, что они преимущественно населены украинцами.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:34 Ответить
3,14..ть як дихають. Вівці без винні їхали печево роздавати ууууу блюдкі.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:36 Ответить
Навіщо довго чекати? Мобілізувався, здався, од'ївся, попрацював на свіжому повітрі і поїхав додому, та по нашим справам, ще й з грошима.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:45 Ответить
Где это платили 1,5тыс баксов разнорабочему? Что за бред.
показать весь комментарий
09.05.2022 16:42 Ответить
И главное все стоят на блок постах, разбирают завалы, кухари, связисты, водители камазов, трактористы и т.д. А кто же *** стреляет и убивает наших солдат и мирных? Для них (орков) ******* как дышать!!!
показать весь комментарий
09.05.2022 18:07 Ответить
 
 