С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Александр погиб 4 мая, защищая Украину от российской агрессии под Изюмом в Харьковской области.
Прощание прошло в Михайловском соборе, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Александр Махов родился 17 апреля 1986 года в Луганске. Окончил факультет журналистики в Восточно-украинском национальном университете имени Владимира Даля.
Карьеру начал на Луганском телевидении. После этого продолжил работу как постоянный корреспондент для телеканалов "Украина" и "Украина 24". С 2021 года работал военным корреспондентом на телеканале "Дом".
В первые дни войны Махов вступил в ряды ВСУ и объединял военную службу с журналистикой.
Автор фото и видео Олег Богачук
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