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С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Александр погиб 4 мая, защищая Украину от российской агрессии под Изюмом в Харьковской области.

Прощание прошло в Михайловском соборе, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Александр Махов родился 17 апреля 1986 года в Луганске. Окончил факультет журналистики в Восточно-украинском национальном университете имени Владимира Даля.

Карьеру начал на Луганском телевидении. После этого продолжил работу как постоянный корреспондент для телеканалов "Украина" и "Украина 24". С 2021 года работал военным корреспондентом на телеканале "Дом".

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В первые дни войны Махов вступил в ряды ВСУ и объединял военную службу с журналистикой.

Автор фото и видео Олег Богачук

С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 01
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 02
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 03
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 04
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 05
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 06
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 07
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 08
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 09С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 10
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 11
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 12С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 13
С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 14С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 15С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 16С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 17С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве 18

Автор: 

похороны (1534) смерть (9251) потери (4434) Богачук Олег (1462)


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Дякую тобі за все, Друже.

Упокій Боже твою душу.

Хай Українська земля буде тобі пухом.

Герої не вмирають!
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09.05.2022 15:36 Ответить
🇺🇦🙏🙏🙏
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09.05.2022 15:48 Ответить
R.I.P
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09.05.2022 16:13 Ответить
Вічна пам*ять...
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09.05.2022 16:29 Ответить
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутим... Пам'ятаймо!
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09.05.2022 16:51 Ответить
Україна сумує за Героєм , який мужньо захищав нашу землю 😪😪😪
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09.05.2022 18:19 Ответить
 
 