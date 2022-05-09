С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Александр погиб 4 мая, защищая Украину от российской агрессии под Изюмом в Харьковской области.

Прощание прошло в Михайловском соборе, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Александр Махов родился 17 апреля 1986 года в Луганске. Окончил факультет журналистики в Восточно-украинском национальном университете имени Владимира Даля.

Карьеру начал на Луганском телевидении. После этого продолжил работу как постоянный корреспондент для телеканалов "Украина" и "Украина 24". С 2021 года работал военным корреспондентом на телеканале "Дом".

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В первые дни войны Махов вступил в ряды ВСУ и объединял военную службу с журналистикой.

Автор фото и видео Олег Богачук























