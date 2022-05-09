Штурм "Азовстали" продолжается: рашисты пытаются отрезать все пути выхода украинским защитникам. ВИДЕО

Российские оккупанті продолжают штурм завода "Азовсталь".

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня россияне сосредоточились на подрыве моста, по которому шла эвакуация, пытаясь максимально отрезать наших Защитников от возможности выхода. Ад продолжается. Искренне надеюсь, что наших Героев удастся спасти. Мы все в безвозмездном долге перед ними", - говорится в сообщении.

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