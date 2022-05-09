РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13247 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
14 712 23

Путин сдулся на "день победы" 9 мая. День 75 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

75-й день Народной войны Украины.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Читайте: Украина начинает контрнаступление на Харьковщине. День 71 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
2015 год. Война с РФ, море крови, верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
показать весь комментарий
09.05.2022 21:06 Ответить
+12
показать весь комментарий
09.05.2022 21:09 Ответить
+11
показать весь комментарий
09.05.2022 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2015 год. Война с РФ, море крови, верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
показать весь комментарий
09.05.2022 21:06 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 21:07 Ответить
муж верещук сам с сбу учавствовал в зачистке\уничтожении майдана в 2014
показать весь комментарий
09.05.2022 21:36 Ответить
и лично ел украиноязычых распятых младенцев
показать весь комментарий
09.05.2022 21:57 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 21:07 Ответить
Кажуть це був останній парад у москві
показать весь комментарий
09.05.2022 21:08 Ответить
какой такой последний а парад победы ВСУ где будет ?
показать весь комментарий
09.05.2022 21:15 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 21:09 Ответить
У Берліні побили Наталю Мосійчук... дякую! Дякую ВСУ! Ви найкращі!
показать весь комментарий
09.05.2022 21:13 Ответить
По перше - побили знімальну групу, по друге - побили кацапи. Досі радієш?
показать весь комментарий
09.05.2022 21:17 Ответить
так, fratricide ворогів - радує
показать весь комментарий
09.05.2022 21:29 Ответить
Громадян України побили в Німеччині москалі, поліція з якими не впоралась, або не хотіла цього зробити, з чого радієш?
показать весь комментарий
09.05.2022 21:26 Ответить
Шарій теж громадянин України...
показать весь комментарий
09.05.2022 22:03 Ответить
Мосийчук это продажное говно
показать весь комментарий
09.05.2022 22:18 Ответить
Дуже цікаво було дізнатись про долю ось цих потвор які чекали кацапів

показать весь комментарий
09.05.2022 21:24 Ответить
Або як склалася доля цыэъ потвори з губами як обезянячадупа
показать весь комментарий
09.05.2022 21:25 Ответить
Дальнобої таких ******* )))
показать весь комментарий
09.05.2022 21:54 Ответить
Фууууу.... така гидота. навіщо її людям показувати.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:58 Ответить
Воно вважає, що чим більше рот схожий на хвору на геморой дупу тим краще))
показать весь комментарий
09.05.2022 22:15 Ответить
Пане Богдане,путлер покладав квіти Одесі і Києву,Одесу вже обстрілюють,можливо обстріляють Київ.Киянам краще перестрахуватись.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:55 Ответить
 
 