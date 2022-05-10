Украина сделала очень важный шаг на пути к членству в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала еще один шаг на пути в Евросоюз.
Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+12 Вячеслав Г.Д.
показать весь комментарий09.05.2022 23:34 Ответить Ссылка
+9 wittmann1980
показать весь комментарий09.05.2022 23:30 Ответить Ссылка
+9 время
показать весь комментарий09.05.2022 23:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На второй срок очень хочется.