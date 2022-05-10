Украина сделала очень важный шаг на пути к членству в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала еще один шаг на пути в Евросоюз.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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