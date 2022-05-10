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Украина сделала очень важный шаг на пути к членству в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала еще один шаг на пути в Евросоюз.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский Владимир (20889)


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Топ комментарии
+12
Какой крок? Заполнить какую-то фигню это реально технически ни на сантиметр в ЕС не приближает. Сказочный длб.
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09.05.2022 23:34 Ответить
+9
Да, особенно макарон уже заявил что Украине ещё десятки лет до вступления в ЕС. Ну к тому времени уже и ЕС не будет.
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09.05.2022 23:30 Ответить
+9
Йшов би краще грати на роялю. Поки таке буде при владі, доки Україна буде страждати.
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09.05.2022 23:41 Ответить
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Заявляю - я зробив дуже важливий крок до польоту у коцмос!
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09.05.2022 23:27 Ответить
ну в коцмос так в коцмос - а где это
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09.05.2022 23:28 Ответить
вєздє...
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09.05.2022 23:30 Ответить
Яка різниця? Але я прагну туди втрапити
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09.05.2022 23:31 Ответить
Да, особенно макарон уже заявил что Украине ещё десятки лет до вступления в ЕС. Ну к тому времени уже и ЕС не будет.
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09.05.2022 23:30 Ответить
Какой крок? Заполнить какую-то фигню это реально технически ни на сантиметр в ЕС не приближает. Сказочный длб.
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09.05.2022 23:34 Ответить
Подмена понятий. Заполнение опросника преподносится как великое достижение, в то время как единственным результатом этих телодвижений является статус кандидата в ЕС. А он не гарантирован.

На второй срок очень хочется.
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09.05.2022 23:36 Ответить
Йшов би краще грати на роялю. Поки таке буде при владі, доки Україна буде страждати.
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09.05.2022 23:41 Ответить
Заполнить бумажку буквами - великое достижение. Хвала Зеленскому! За сданный юго-восток Украины Зеленскому тоже воздастся
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09.05.2022 23:44 Ответить
рассусоливания зеленого шапито про "членство в ЕС" это очередной информационный шум, главная задача которого отвлечь общество от главного вопроса - почему "слуги Бени" во главе с главным "найвеличнейшим слугой" делают все возможное, чтобы увести страну от вступления в НАТО? НАТО нам, в отличии от Бени и его про-москальских слуг, жизненно необходимо ибо только там мы получим "ядерный зонтик" и реальную поддержку стран-членов альянса, без которых вероятность новых войн с ********** будет только возрастать.
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09.05.2022 23:45 Ответить
В конце-концов, останется последний шаг - избавится от олигархов, и тут мы пришли...
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09.05.2022 23:46 Ответить
С полезными идиотами Орбаном и Макароном вступление в ЕС становится неочевидным. И живут же на свете такие подлецы!
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09.05.2022 23:51 Ответить
Треба ще подивитися, що там цей полум'яний єесівець ******** в опитувальнику.
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10.05.2022 00:08 Ответить
Зєлупа добре усвідомлює, що Україна не зможе отримати членство, і добре знає саме через що. Але, як завжди, цей подонок сцить в очі.
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10.05.2022 04:45 Ответить
Ми зробили вагомий крок для того щоб митники брали лишень п'ять євро,а не десять за оформлення гуманітарної допомоги.Ми зробили український суд настільки чистим,що за державну зраду ми відпускаємо людей лишень за 50 тисяч вічнозелених,а не лишаємо ув'язненого у сізо СБУ.Ми завезли наскільки багато гуманітарної допомоги,що кожен депутат і чиновник навіть глухого села зможе прогодувати себе і свою сім'ю на роки наперед і нічого не віддати на фронт.
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10.05.2022 07:42 Ответить
Создание в Украине диктатуры ,которую вы зробили с Ермаком это даже великий крок на шляху до вступления в ЕС.
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24.07.2022 01:37 Ответить
 
 