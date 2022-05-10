"Здесь ваньки и потерялись. Хотели зайти в Харьков", - украинцы трактором тянут трофейную бронемашину вдоль многокилометровой разбитой колонны армии РФ. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирована огромная колонна уничтоженной техники оккупантов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из трофейной бронемашины, которую автор видео с другими людьми тянут куда-то трактором.
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звільнять. 2014 рік.
гундяев : " "Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям"
Якщо не хочете щоб ми вас визволили, ми вас знищимо, задля порятунку вашого життя та самобутності.
У кацапів згвалтування, то щире, палке кохання. Одним словом- нелюди.
https://t.me/gruz_200_rus/2207?single
Не зовсім так - Штати отримали велику військову базу на Окінаві - це трохи більше 1м2
Выкраду вместе с забором... (с)