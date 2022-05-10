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"Здесь ваньки и потерялись. Хотели зайти в Харьков", - украинцы трактором тянут трофейную бронемашину вдоль многокилометровой разбитой колонны армии РФ. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирована огромная колонна уничтоженной техники оккупантов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из трофейной бронемашины, которую автор видео с другими людьми тянут куда-то трактором.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 93-й ОМБр устроили "парад" на трофейных российских танках. ФОТОрепортаж

армия РФ (19703) трактор (65) Харьковщина (5577) уничтожение (7273) трофеи (182)


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Топ комментарии
+124
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10.05.2022 10:06 Ответить
+58
За тією ж схемою вони й Україну прийшли звільнять.
2014 рік.
гундяев : " "Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям"
Якщо не хочете щоб ми вас визволили, ми вас знищимо, задля порятунку вашого життя та самобутності.

У кацапів згвалтування, то щире, палке кохання. Одним словом- нелюди.
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10.05.2022 10:23 Ответить
+47
Дядьке респект! Лучше чем профи-телекомментатор.
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10.05.2022 10:16 Ответить
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10.05.2022 10:06 Ответить
За тією ж схемою вони й Україну прийшли звільнять.
2014 рік.
гундяев : " "Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям"
Якщо не хочете щоб ми вас визволили, ми вас знищимо, задля порятунку вашого життя та самобутності.

У кацапів згвалтування, то щире, палке кохання. Одним словом- нелюди.
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10.05.2022 10:23 Ответить
АУЕ - самобытность тех людей.
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10.05.2022 11:33 Ответить
Істинно так і було , так кремлядь хоче і тепер зробити .Собиратели земель хренови .
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10.05.2022 10:44 Ответить
Бачу тільки лайкі а комента не бачу? І так часто буває ,що це за глюк?
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10.05.2022 10:52 Ответить
так буває, обнови сторінку
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10.05.2022 11:14 Ответить
Так парад в москві таку колону і нагадував, розбиті,ржаві,дохлики. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.05.2022 10:06 Ответить
Згідний. Нажаль ніхто не додумався це відео вчора виставити під назвою парад пєрємоги прямая трансляція. Хай би москалі подивилися на реальний парад військової техніки.
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10.05.2022 11:09 Ответить
Вони скоро будуть з діючих частин техніку вивозити за пляшку скломою
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10.05.2022 10:11 Ответить
Николаевское направление. Российский снайпер был демилитаризован, его коллега решил досрочно прекратить "освобождение" Украины и сдался в плен.
https://t.me/gruz_200_rus/2207?single
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10.05.2022 10:15 Ответить
Орчонок 18 років. Було тут,кропивою хоть 5 точку підлікували? Чи зразу до мами якоїсь направили
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10.05.2022 10:18 Ответить
Дядьке респект! Лучше чем профи-телекомментатор.
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10.05.2022 10:16 Ответить
А згадаймо дядька з Бучі і його репортаж зі смартфоном десь 26 лютого. І його крилатий вислів:"Кацапйо *****. "
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10.05.2022 10:42 Ответить
Чи він вижив? Я теж його згадую.
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10.05.2022 12:32 Ответить
Шикарное видео!
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10.05.2022 10:23 Ответить
то Бутусов показував якраз з цієї дороги недавно..знімав відео звідсіля
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10.05.2022 10:25 Ответить
Чудовий парат.
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10.05.2022 10:33 Ответить
это новое видео,?
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10.05.2022 10:38 Ответить
Видео новое,бои старые. Мартовские.
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10.05.2022 10:44 Ответить
Красівоє 🇺🇦 👍
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10.05.2022 10:58 Ответить
Да, и в Харьков заходить не надо. Просто на всякий случай предупреждаю. Здесь даже сявки вежливыми стали. Для своих
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10.05.2022 11:00 Ответить
В Харькове сейчас слово "орки" одно из мягких в отношении каца..здолей.
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10.05.2022 11:14 Ответить
Штатовский Ленд-ліз допоміг кремлівській нечисті-совку, вистояти, ще й окупувати пів Європи... невдячність совка наскільки нахабна, що приписав собі "перемогу" на 100%, роки пройшли, розумію, Ленд-ліз для совка був помилковою емоцією, ІІІ Рейх повинен був знищити совок на завжди... Штатовська міць здолала би ІІІ Рейх ще в 45-му і з того часу всі зколонізовані совком народи були б вільними. Штати не захватили собі по Перемозі над Японією і Рейхом ні 1 м2 землі - несли тільки звільнення, свободу й розвиток.... Низький уклін Штатам і їх союзникам - англо-саксам!!
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10.05.2022 11:15 Ответить
"Штати не захватили собі по Перемозі над Японією і Рейхом ні 1 м2 землі"

Не зовсім так - Штати отримали велику військову базу на Окінаві - це трохи більше 1м2
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10.05.2022 12:02 Ответить
взяти в оренду на правах переможця, щоб контролювати переможених і військові потуги потенційних і відкритих ворогів, це не одне з тим, що совок загріб і приєднав - Кенігсберг, Курили, Сахалін, частину Фінляндії і так дальші... В противагу совку- Окінава, Рамштайн... потрібні Штатам і цивілізованим країнам до поки існує загроза Світу й цивілізації від фашистів. комуністів і їх сімбіотичних гнійників.
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10.05.2022 12:26 Ответить
Звісно, що це не одне й те саме, але взяли вони "в аренду", якщо не помиляюсь, за $1, чи щось типу того. Тобто - по-факту - це все ж таки захоплення території для власних потреб - просто під іншим соусом. А "це потрібно на противагу" і таке інше - це вже нюанси.
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10.05.2022 22:12 Ответить
Люди радіють ,якщо США створює в них бази. Це гроші іфраструктура , робочі місця і захист від таких ідіотів як москалі.
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11.05.2022 06:15 Ответить
"там ещё штук пять потерьнетов внутри"
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10.05.2022 11:46 Ответить
Дай Боже здоров'я українським трактористам!
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10.05.2022 11:53 Ответить
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10.05.2022 12:05 Ответить
Прикольно. Слава українським воїнам !
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10.05.2022 12:14 Ответить
там с зп вычтут спишут на прапорщика..это подороже патрона пм как раньше...скандал..чп части..)))
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10.05.2022 12:26 Ответить
***** вдалося російськомовні області України зробити затятими бандерівцями. За таке варто зробити з нього чучело і в зоомузеї показувати наступним поколінням українців.
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10.05.2022 12:39 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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10.05.2022 13:08 Ответить
Спрячь за высокий забор БМП-шку,
Выкраду вместе с забором... (с)
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10.05.2022 15:17 Ответить
 
 