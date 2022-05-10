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Воины 54-й механизированной бригады уничтожают колонну техники оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО беспилотника

Воины 54-й механизированной бригады уничтожили колонну оккупантов Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19703) уничтожение (7273) Донецкая область (10009)


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Топ комментарии
+58
Красівоє...
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10.05.2022 11:32 Ответить
+33
Их *********, а они лезут и лезут, тупо по одним и тем же дорогам. Дегенераты гребанные
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10.05.2022 11:37 Ответить
+28
Схоже, що ні з однієї коробки не вискочив жоден кацап.
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10.05.2022 11:38 Ответить
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Красівоє...
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10.05.2022 11:32 Ответить
Просто шiкардос 👌✌️🇺🇦
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10.05.2022 11:46 Ответить
Як по нотах!
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10.05.2022 11:35 Ответить
опять camrip, когда уже fullHD?
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10.05.2022 11:35 Ответить
Як мед то ще й ложкою?
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10.05.2022 11:47 Ответить
Их *********, а они лезут и лезут, тупо по одним и тем же дорогам. Дегенераты гребанные
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10.05.2022 11:37 Ответить
Змінюється командування і снова в бой по тем же дорогам
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10.05.2022 11:43 Ответить
Зеля зря дороги сторил шоли? 😂
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10.05.2022 12:11 Ответить
В цьому і полягає сутність війни - лізти і стріляти.
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11.05.2022 09:29 Ответить
Схоже, що ні з однієї коробки не вискочив жоден кацап.
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10.05.2022 11:38 Ответить
Выскочили. Во все стороны, но только после прямого попадания
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10.05.2022 12:02 Ответить
Частями
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10.05.2022 12:45 Ответить
Uletelji v formate jedrennoi pilji.
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10.05.2022 15:30 Ответить
тупо колоною,кучком,як на марші
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10.05.2022 11:40 Ответить
Тупі, але уперті.
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10.05.2022 11:40 Ответить
Волшебники!
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10.05.2022 11:43 Ответить
лучшее успокоительное
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10.05.2022 11:45 Ответить
Влучно і сильно. Гарна робота.
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10.05.2022 11:50 Ответить
Просто безсмертні, як і їх полки.
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10.05.2022 11:51 Ответить
Гарні шашлики вийшли
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10.05.2022 11:56 Ответить
А как коробочка то летела. Ха, успел! Не попали! Блэт.
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10.05.2022 12:03 Ответить
Metrov 150 vverh.
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10.05.2022 15:31 Ответить
Наші б'ють з такою точністю наче прямою наводкою чи фугаси попередньо заклали. Неймовірно.
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10.05.2022 12:07 Ответить
Такое впечатление что и артой накрыли и потом танками добивали...
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10.05.2022 12:12 Ответить
Красавчики! Киньте ссылу на хит в ролике , "допоможе ЗСУ" норм качает)
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10.05.2022 12:15 Ответить
Как же красиво они горят)
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10.05.2022 12:15 Ответить
Точність фантастична.
Уклін нашим воїнам.
Слава ЗСУ!
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10.05.2022 12:26 Ответить
Опять вяликих по.уярили.
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10.05.2022 12:32 Ответить
Есть мнение что буряты с дагами газет не читают, и не знают о существовании Джавелинов и Байрактаров. Засылают роту разведчиков, смотрят, танков, пушек, дзотов нет, типа можно ехать. Также есть мнение что ***** тактически не руководит операцией вообще, а просто требует результатов от командующих, которые каждое утро задают себе вопрос, какого иглесиаса я тут бегаю по Украине в ссаных трусах, что я тут забыл, где мой бассейн, коньяк и чёрная икра.
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10.05.2022 12:44 Ответить
Ось цей кліп треба відправить на MTV...
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10.05.2022 13:19 Ответить
хлопці, я не знаю, чим ви їх так, але не зупиняйтесь!
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10.05.2022 13:26 Ответить
топ
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10.05.2022 13:31 Ответить
Теперь НАТО может не волноваться - его защитит ЗСУ!
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10.05.2022 13:33 Ответить
Здорово!
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10.05.2022 13:40 Ответить
яка краса!
як вони це роблять?
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10.05.2022 13:48 Ответить
Красота! Так і знищать наші герої - артилеристи всю цю рашистську нечисть.
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10.05.2022 14:17 Ответить
Кацапи мають радіти : "Що згорить, те не згниє" (Українська народна приказка)
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10.05.2022 17:40 Ответить
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную настоящую причину вашего риска погибнуть - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 02:16 Ответить
 
 