Воины 54-й механизированной бригады уничтожают колонну техники оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО беспилотника
Воины 54-й механизированной бригады уничтожили колонну оккупантов Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+58 Cazzag
показать весь комментарий10.05.2022 11:32 Ответить Ссылка
+33 Дмитрий Иванов #512538
показать весь комментарий10.05.2022 11:37 Ответить Ссылка
+28 Vsevolod Marchenko
показать весь комментарий10.05.2022 11:38 Ответить Ссылка
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Уклін нашим воїнам.
Слава ЗСУ!
як вони це роблять?
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную настоящую причину вашего риска погибнуть - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.