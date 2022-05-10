Тела ликвидированных в Киевской области россиян собирают в рефрижераторы, - Al Jazeera. ВИДЕО
Катарский телеканал Al Jazeera показал рефрижератор, заполненный телами ликвидированных в Киевской области российских оккупантов. Это захватчики, которых не захотели забирать россияне.
Соответствующий сюжет обнародован на странице телеканала в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.
На телах – форма российской армии. Также видна этикетка бронежилета, произведенного в РФ и шевроны, свидетельствующие о принадлежности погибших к конкретным воинским частям или элитным десантным войскам России.
Также журналисты показали украденные у украинцев золотые украшения, которые были обнаружены у оккупантов.
Полковник ВСУ Владимир Лямзин сообщил журналистам, что эти тела Россия забирать отказалась. Их похоронят на территории Украины.
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+47 Ivan Naumeiko #507716
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+21 Valter Valter
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+20 Jimmy Hill
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Не потрібно уподоблятись атавізмам племен андрофагів "доброго куска Азии"
можна на кордоні з бульбостаном. підняти там настрій....
День победы, ты от нас уже далек, был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли, и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…
https://www.youtube.com/watch?v=Tvmu0DHufXI
Думаю їх можна кидати біля позицій кацапів, чи заставити полонених кацапів відвозити їх на кацапські позиції, забити ЗІЛ під завязку і норм.