Тела ликвидированных в Киевской области россиян собирают в рефрижераторы, - Al Jazeera. ВИДЕО

Катарский телеканал Al Jazeera показал рефрижератор, заполненный телами ликвидированных в Киевской области российских оккупантов. Это захватчики, которых не захотели забирать россияне.

Соответствующий сюжет обнародован на странице телеканала в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

На телах – форма российской армии. Также видна этикетка бронежилета, произведенного в РФ и шевроны, свидетельствующие о принадлежности погибших к конкретным воинским частям или элитным десантным войскам России.

Также журналисты показали украденные у украинцев золотые украшения, которые были обнаружены у оккупантов.

Полковник ВСУ Владимир Лямзин сообщил журналистам, что эти тела Россия забирать отказалась. Их похоронят на территории Украины.

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