"С десяток, по ходу, положили! Этот п#дар-РПГешник по мне в##бал", - бойцы 30-й бригады после боя считают уничтоженных врагов. ВИДЕО
Украинские воины из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского в одном бою уничтожили более десяти российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором наши воины с помощью беспилотника считают уничтоженных оккупантов.
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+97 MausMike
показать весь комментарий10.05.2022 13:19 Ответить Ссылка
+71 Анна Гордиенко #401389
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+60 Bob Fayn
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Це я образно, але загальна концепція мабудь зрозуміла
За знищену РСЗО - 60'000 гривень премії.
За знищений БПЛА - 36'000 гривень премії.
Та за кожну вантажівку - 12'000 гривень премії.
Хлопці, що завалили ркр мацква - отримали 250'000 гривень премії.
Та й за успішне "виконання бойвих завдань" - за кожне премія на підрозділ/роту/батальон/бригаду.
Чи ви думаєте піхтура (а не ПВО) зараз збиває іноді по 15-25 орланів на день і ретельно підбирає всі уламки, тягаючи на собі ті стінгери, старстреаки тощо, бо реально всі такі "свідомі", що аж прям "на сознатєльності" цілий день в небо дивляться та додаткові 20+кг на відділення тягають?
Всі ми люди. І матеріальний стимул знищення кацапів - теж є. І непаганий.
Одно там такое заведение с сюрпризом в счете или много - неизвестно
с телеги: на дне
На мове же столько можно чувств выразить и как красиво! 👍
Как из сортира Путина дерьмо.
Запомни, встретишь руZZкого в параше,
То замочи быстрее это чмо!
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !