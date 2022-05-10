"С десяток, по ходу, положили! Этот п#дар-РПГешник по мне в##бал", - бойцы 30-й бригады после боя считают уничтоженных врагов. ВИДЕО

Украинские воины из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского в одном бою уничтожили более десяти российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором наши воины с помощью беспилотника считают уничтоженных оккупантов.

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Смотрите: Воины 30-й ОМБр уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО