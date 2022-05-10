"Боеприпасы, экипировка и стиральная машинка "Indesit", - украинские воины ревизируют только что захваченную в чистом поле позицию оккупантов. ВИДЕО
Украинские воины захватили позицию оккупантов и среди боеприпасов и амуниции в окопах нашли стиральную машинку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, короткое видео ревизии только что захваченной позиции в чистом поле украинские воины опубликовали в сети.
Топ комментарии
+44 Green sheet
показать весь комментарий10.05.2022 14:29 Ответить Ссылка
+32 Nikolay Ivankov #508849
показать весь комментарий10.05.2022 14:33 Ответить Ссылка
+21 IgorYakovlevich
показать весь комментарий10.05.2022 14:49 Ответить Ссылка
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В "портянках" - навіть кацапи не ходять зараз. Хіба що десь в магадані. І то, не в певнений, бо шойга наказав прибрати портянки та кірзачі з армії рашкованів декілька років тому. А "прибрати" - це означає в армії "не закуповувати", як наслідок - вони зникли майже моментально, бо в армії носіння будь-якого взуття "обережно" та "довго" - неможливе...
Не надто приємні спомини. Перші пару місяців ноги натиралися до кривавих пухирів. Потім якось довелося призвичаюватись.
Замотувати кожну портянку треба було у свій бік, - від середини праву ногу у правий бік, а ліву, - у лівий бік. Але я чомусь обидві ноги мотав направо. Не знаю, чому.
Кожна пара чобіт видавалася на один рік. Влітку, у спеку ходити у чоботах було дуже важко, - ноги парилися неймовірно.
І вічна проблема совкової казарменної армії, - грибок на ногах. У казармах капці "переходили" від одного власника до іншого повсякчас, - розповсюджуючи тим самим грибок на ногах. Ця болячка була практично у 100% солдат. Я після арміїї виводив її кілька місяців.
Є про що згадати...
Увечері, під час "вєчєрнєй прогулкі" було особливим шиком, коли у темряві такі понтові чуваки, бувало, викрешували іскри з асфальту. Але це не кожен міг собі дозволити. )))
Тридцать с гаком лет прошло...
- Это что за провода на столбах?
- Интернет.
- Залезает на столб, срезает оптику....
- Эй зачем ты это делаешь?
- Домой интернет повезу...
https://www.youtube.com/watch?v=MtG6qjiqUKs&ab_channel=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
«Для ответных ударов в случае вмешательства в ситуацию на Украине со стороны у нас есть все инструменты, такие, какими сейчас не может похвастаться никто.»
отжатий орком Indesit.
Монголоїди *****ані....
Ще б шафу-купе в окоп заховали...
"Вам би, начальнік, кніжкі пісать!" (с)
В принципі бурят міг в цій машинці від обстрілів ховатись...
Пошёл чукча в банк, снять со счёта деньги, чтоб машину купить. Пришёл, а оказалось, что чтобы снять со счёта деньги, нужно сначала положить на счёт деньги, а для этого - завести счёт.
Во.
Легкие деньги, чё. Конечно надо идти воевать. А вы от них каких-то моральных принципов ждете, совести какой-то, вы чё тут, совсем охамели? Да ещё и не сдаетесь! Вам же сказали, что эти буряты - самая сильная армия в мире, вы чё тут решили свое собственное мнение иметь? Расстрелять нас за это мало! Немедленно сдавайтесь, и тогда они нас милосердно расстреляют, без всякой жестокости. А машинки... ну попалось под руки добро, не пропадать же ему. Кацапы тянут всё, что до чего могут дотянутся, они по другому просто не умеют. Для них понятие чужой собственности пока ещё абстракция, по типу спонтанного нарушения электрослабой симметрии.
А в богатых киевских пригородах такие были, конечно.
Видимо освободителям из второй армии мира совершенно непонятно, что это за агрегат и для чего он предназначен.
Образився. Каже "мьінетакие"!🤣