"Боеприпасы, экипировка и стиральная машинка "Indesit", - украинские воины ревизируют только что захваченную в чистом поле позицию оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины захватили позицию оккупантов и среди боеприпасов и амуниции в окопах нашли стиральную машинку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, короткое видео ревизии только что захваченной позиции в чистом поле украинские воины опубликовали в сети.

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