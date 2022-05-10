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"Боеприпасы, экипировка и стиральная машинка "Indesit", - украинские воины ревизируют только что захваченную в чистом поле позицию оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины захватили позицию оккупантов и среди боеприпасов и амуниции в окопах нашли стиральную машинку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, короткое видео ревизии только что захваченной позиции в чистом поле украинские воины опубликовали в сети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей, промышленных, больших", - перехваченный разговор захватчика. АУДИО

армия РФ (19703) мародерство (463)


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Топ комментарии
+44
Рузгэ зольдатен не знает что машинку нужно подключать к сети и водопроводу. Они думали поставил среди поля, закинул труселя и будет стирать
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10.05.2022 14:29 Ответить
+32
Как-то раз - в конце 80х - из сельскохозяйственного филиала РУДН в тульской области, где моя ныне покойная бабушка работал преподавателем информатики, украли компьютер. Ну, как украли... монитор украли. И спрятали в проруби.

Тридцать с гаком лет прошло...
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10.05.2022 14:33 Ответить
+21
Все правильно, именно монитор все показывает, значит он - самая важная часть компьютера. А жужжащая коробка только место занимает да пыль собирает.
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10.05.2022 14:49 Ответить
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Кацапи- вони такі...
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10.05.2022 14:25 Ответить
Без "Індезіта" - нікуда!
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10.05.2022 14:53 Ответить
ну логічно, там трошки раніше і портки випрані мелькнули, здається.
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10.05.2022 14:28 Ответить
Вони їх не перуть, вони їх просто перемотують з лівої на праву
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10.05.2022 14:41 Ответить
"портки" - аналог штанів.

В "портянках" - навіть кацапи не ходять зараз. Хіба що десь в магадані. І то, не в певнений, бо шойга наказав прибрати портянки та кірзачі з армії рашкованів декілька років тому. А "прибрати" - це означає в армії "не закуповувати", як наслідок - вони зникли майже моментально, бо в армії носіння будь-якого взуття "обережно" та "довго" - неможливе...
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10.05.2022 15:50 Ответить
Портянки носять поверх шкарпеток, дуже часто. Тому що "в армії є два розміри - занадто великий, і занадто маленький" (с) . Занадто маленький розмір взуття - це до кривавих мозолів і лазарету, а занадто великий легко компенсується портянками.
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10.05.2022 15:58 Ответить
Так, закинув портки в машинку на годину, а потім дістав і на мотузку повісив, все правильно. Але прання - це магія. А магія не працює без води та електрики.
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10.05.2022 15:54 Ответить
В українській мові "портянки" - онуччя, а "портки" - штани (зрідка труси). Багато коментаторів не розуміє різниці.
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10.05.2022 19:13 Ответить
"Портки", - чоловіча нижня білизна загалом. В основному, зимова.
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10.05.2022 21:00 Ответить
А "портянки", - онучі. Я в совко-армії у 1980-х користувався дідівськими онучами у кирзових чоботах.
Не надто приємні спомини. Перші пару місяців ноги натиралися до кривавих пухирів. Потім якось довелося призвичаюватись.
Замотувати кожну портянку треба було у свій бік, - від середини праву ногу у правий бік, а ліву, - у лівий бік. Але я чомусь обидві ноги мотав направо. Не знаю, чому.
Кожна пара чобіт видавалася на один рік. Влітку, у спеку ходити у чоботах було дуже важко, - ноги парилися неймовірно.
І вічна проблема совкової казарменної армії, - грибок на ногах. У казармах капці "переходили" від одного власника до іншого повсякчас, - розповсюджуючи тим самим грибок на ногах. Ця болячка була практично у 100% солдат. Я після арміїї виводив її кілька місяців.
Є про що згадати...
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10.05.2022 21:18 Ответить
Ще згадав таку цікаву подробицю. Деякі "діди" набивали собі на каблуки чобіт стальні набойки.
Увечері, під час "вєчєрнєй прогулкі" було особливим шиком, коли у темряві такі понтові чуваки, бувало, викрешували іскри з асфальту. Але це не кожен міг собі дозволити. )))
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10.05.2022 21:43 Ответить
Кацапы цап царапы
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10.05.2022 14:28 Ответить
Рузгэ зольдатен не знает что машинку нужно подключать к сети и водопроводу. Они думали поставил среди поля, закинул труселя и будет стирать
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10.05.2022 14:29 Ответить
Как-то раз - в конце 80х - из сельскохозяйственного филиала РУДН в тульской области, где моя ныне покойная бабушка работал преподавателем информатики, украли компьютер. Ну, как украли... монитор украли. И спрятали в проруби.

Тридцать с гаком лет прошло...
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10.05.2022 14:33 Ответить
Все правильно, именно монитор все показывает, значит он - самая важная часть компьютера. А жужжащая коробка только место занимает да пыль собирает.
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10.05.2022 14:49 Ответить
Не труселя а гіМНАстьорку
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10.05.2022 15:25 Ответить
рашен зольдатен из мухосранска вообще видел стиралку только по телевизору в ****** мыльном сериале --- многие ***** ..второй.. армии мира не знают что такое унитаз и для чего он предназначен --- животные попали в ЕВРОПУ --- продают газ а в сибири собирают валежник для печек в домах --- им ***** и госдура недавно разрешили это делать бесплатно ---- УКРАИНА и рф два паралельных мира аминь .
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10.05.2022 18:46 Ответить
он для своей кацасучки украл. bbccd
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11.05.2022 00:11 Ответить
Ти диви, які чистюлі!
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10.05.2022 14:30 Ответить
От ви ржете, а звичайний росіянин в самай бахатай і нєпобєдімой на пральну машинку 10 років збирає.
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10.05.2022 14:30 Ответить
На свой первый компьютер я лет 5 копил, но то были 1990-95 годы.
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10.05.2022 14:50 Ответить
ну извини меня в 90х пк стоил целое состояние
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10.05.2022 15:16 Ответить
поэтому у меня сначала была материнская плата с процессором и флоппи диск на 360кб, вот просто лежало кучкой на столе, подключалось всё к телевизору через плату переходник CGA->PAL. Потом у меня появились дети и пришлось раскошелиться на корпус, потом, блока питания у меня тоже не было и был самодельный, и он не лез в корпус, пришлось купить БП. Потом у меня появился ЕGA монитор с видеокартой, и это был самый крупный апгрейд по цене в начале 90-х, за эту цену можно было купить автомобиль в хорошем состоянии. А потом уже было не так интересно, когда я мать сменил на 12МГц AT с целым мегабайтом памяти и докупил жесткий диск, я перед этим купил себе трехкомнатную квартиру, и траты на хобби бледнели перед тратами на ремонт Но да, если учесть, что моя жена упорно продолжала ходить на работу, где её платили по тогдашнему курсу целых 8 долларов в месяц, это всё действительно стоило целое состояние.
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10.05.2022 16:11 Ответить
98 год. Монитор на 17 дюймов, процессор и оперативка не помню, хард на 10 гиг цена порядка 800 долларов. Это были не то что огромные для меня деньги но достаточно большие. Просто повезло. Невыплаченную зарплату за три месяца, тогда это случалось регулярно, я компенсировал воровством запчастей у виновника и их продажей перекупщику. Купил комп и еще несколько электротоваров.
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10.05.2022 16:27 Ответить
10 гиговых хардов в 98 году еще не выпускали...
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10.05.2022 17:05 Ответить
в 1997 начали выпускать 10 ГБ!!!
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10.05.2022 21:39 Ответить
Персональный компьютер для работы и программирования (без особых требований к графике и пр.) стоил $800-$1000, стипендия аспиранта (1993-96) - примерно $10, еще примерно столько же удавалось заработать на стороне. Если бы не соросовские гранты (спасибо Вам, Джордж, от имени всех научных работников 1990-х!), я бы такими темпами до пенсии не собрал бы. Тем более, что не все заработанное в копилку откладывалось, на жизнь уходило больше половины. Реально тот компьютер куплен за деньги от Сороса.
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10.05.2022 17:23 Ответить
Ага. Как бурят и интеренет.

- Это что за провода на столбах?

- Интернет.

- Залезает на столб, срезает оптику....

- Эй зачем ты это делаешь?

- Домой интернет повезу...
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10.05.2022 14:31 Ответить
Может они думали что это чудо-космолет для телепортации.
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10.05.2022 14:32 Ответить
"Руські *******."
https://www.youtube.com/watch?v=MtG6qjiqUKs&ab_channel=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
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10.05.2022 14:34 Ответить
Давно уже предлагаю использовать в качестве приманки для кацапов ларьки с бытовой техникой и ящиками водки - часть орков ломанется все это тырить и бухать на радостях, а на останется только накрывать их байрактарами или артой. Для верности можно еще радиомаячки в стиралки встроить. Расходы не настколько большие, особенно, если использовать б/у стиралки и стекломой.
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10.05.2022 14:34 Ответить
в бухло метил лити, і не треба маячків і байрактарів, як не здохнуть то осліпнуть
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10.05.2022 15:20 Ответить
Якщо б перед війною на кордоні встановили заміновані унітази і побутову техніку, то серед тих, що підірвалися, половина була б москалі, а половина - слуги народу.
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10.05.2022 14:35 Ответить
Про опезежопників не забудьте: поки що цих тарганів ще не потруїли дорешти.
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10.05.2022 15:33 Ответить
До халяви першою завжди присмоктується правляча партія.
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10.05.2022 19:28 Ответить
значить це і є та секретна зброя якою хвалився х!йло

«Для ответных ударов в случае вмешательства в ситуацию на Украине со стороны у нас есть все инструменты, такие, какими сейчас не может похвастаться никто.»
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10.05.2022 14:35 Ответить
Где унитазы ??!! Потеряли по дороге ?
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10.05.2022 14:35 Ответить
Так они ж не знают что это такое,думали сейф с деньгами.
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10.05.2022 14:36 Ответить
I нє получiт молодая
отжатий орком Indesit.
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10.05.2022 14:36 Ответить
Плучит вдова...
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10.05.2022 15:19 Ответить
*****..... в окопі Indesit....немає слів...
Монголоїди *****ані....
Ще б шафу-купе в окоп заховали...
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10.05.2022 14:37 Ответить
Слив в поле у Indesit'a точно отсутствует!
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10.05.2022 15:00 Ответить
Як живим залишиться і без Індезіду повернеться - не біда: зліпить "копію" з гівна та палок.
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10.05.2022 15:38 Ответить
красивая тумбочка с иллюминатором))
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10.05.2022 21:25 Ответить
Один дід з сусіднього будинку розповідав як він вперше поїхав до кацапів ще за часів совка. Каже працював тоді на підприємстві яке будувало чи то газопроводи чи нафтопроводи водієм. Так от каже коли приїхали на місце біля якоїсь дєрьєвні та почали налогоджувати палатку, вечерю готувати та т.і. І тут десь взявся місцевий кацап, на нюх прийшов. Каже, шо ви мовляв замарачуєтесь, он вже ніч близько, айда в ізбу переночуєте. Ну ми, каже, згодились. Зайшли в дерев'яну ізбу, запах каже прілого дерева в перемішку з лайном. Кацап підійшов до столу де були залишки якоїсь їжі, змахнув рукавом все на підлогу і каже, накривай Тільки но ми відкрили свою провізію і пішов запах у кого качка смажена, в кого сало, хліб ще з України і т.д. А тут в ізбє в кутку якісь лахмоття лежали. Раптом вони зашевелились і звідти вилазить чи то дочка чи син, ми каже навіть і не зрозуміли і бігом за стіл сідає. Навіть не розплющуючи очі витягує з кишені стакан і не випускаючи з руки жде коли нальють йому. Ну налили... Воно, каже, заглотнуло, схватило кусок м'яса із столу і знову в лахміття зарилось... Отак, каже я взнав шо таке глубінка кацапська...
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10.05.2022 14:53 Ответить
Воно не зарилося, воно срать пошло та з мамкой злягатись.
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10.05.2022 14:59 Ответить
Описано художньо, - наче перед очима все побачив.
"Вам би, начальнік, кніжкі пісать!" (с)
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10.05.2022 21:25 Ответить
Буряти - вони дрібні - 155-160 см.
В принципі бурят міг в цій машинці від обстрілів ховатись...
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10.05.2022 14:55 Ответить
Видел передачу каких-то условно либеральніх кацапов из бурятии, там известная сцена с гробами жареніх бурятов в детском клубе по стрельбе из лука. Так вот, буряты говорят, что теперь они будут мстить украинцам за то, что "их мальчиков убили", и после каждого гроба еще три бурята просятся в Украину поубивать. Но есть и хорошая новость: бурятов не так много осталось, и ВСУ вполне по силам внести их в Красную Книгу.
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10.05.2022 15:04 Ответить
А могли б Пуйлу мститися....от же дурні!
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10.05.2022 15:40 Ответить
Буряты у кацапов - страшная сила, типа чеченцев. Пока их мало, пару штук, то их не видно и не слышно. Но они как тараканы, как только один завелся, всё, через некоторое время все его родичи там же. И вот когда их становится слишком много, всё, начинают быковать, а если кто спорит или сопротивляются, лезут в драку, и драки обычно заканчиваются чьей-то смертью. В результате очень скоро местные кацапы просто ползают на коленях перед пришлыми, лишь бы их не били.
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10.05.2022 16:18 Ответить
Не люблю оскорблять целые народы, но из песни слов не выкинешь...

Пошёл чукча в банк, снять со счёта деньги, чтоб машину купить. Пришёл, а оказалось, что чтобы снять со счёта деньги, нужно сначала положить на счёт деньги, а для этого - завести счёт.
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10.05.2022 15:01 Ответить
Не зрозуміло про що тут. Хіба солдати труси й шкарпетки мають руками прати?
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10.05.2022 15:01 Ответить
То є дуже очєнь сильно складна філософська категорія. Така складна, що руйнує підлогу мозку і спричиняє цим нечоловічі пекельні борошна, терпіти які немає сечі.
Во.
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10.05.2022 15:43 Ответить
Ще один ужалений цивілізацією. Щоб пральна машина працювала, раптово, потрібна електрика та водогін. Без них ні труси, ні шкарпетки в пральній машинці не попруться, скільки в ній дверцят ні відчиняй, ні зачиняй. А у чистому полі з водопроводом біда...
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10.05.2022 16:25 Ответить
Так ці безмозглі уйобкі це змародерили на "дємбєль".Тільки питання відкрите в якому стані їх застане"дємбєль".
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10.05.2022 17:58 Ответить
Мы под Киевом находили в ранце одного из зажмуреных кугутов машинку для стрижки "Vitek"...ну она стоит 120 гривен...просто в коробочке лежал чек на покупку....они даже такую ху.йню волокли домой...***** может стоило просто заплатить им ну скажем каждому пи.даару по 200 гривен и хай они бы пошли домой?)) ****, настолько уе.бищная страна я вшоке, народ как с каменного века выбрался и стал кидаться на разноцветные бусы
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10.05.2022 15:01 Ответить
Ты бы посмотрел, как они за Уралом живут, у тебя бы не было вопросов, зачем они машинку Vitek крадут. Кацапы очень любят кивать на то, что мол, Москва круче Мадрида, но при этом как-то забывают про то, что не все кацапы живут в москве. Там срань и рвань, зарплаты по 10 тыс. руб - это норма, потому что и на эти деньги желающих работать полно, половина Сибири никогда в жизни официально не работала, потому что работы тупо нет никакой. Потому и прутся оттуда к нам все эти буряты, им пообещали огромные деньжища, такие, что они и в руках в жизни столько не держали, аж целых 800 баксов по текущему курсу.

Легкие деньги, чё. Конечно надо идти воевать. А вы от них каких-то моральных принципов ждете, совести какой-то, вы чё тут, совсем охамели? Да ещё и не сдаетесь! Вам же сказали, что эти буряты - самая сильная армия в мире, вы чё тут решили свое собственное мнение иметь? Расстрелять нас за это мало! Немедленно сдавайтесь, и тогда они нас милосердно расстреляют, без всякой жестокости. А машинки... ну попалось под руки добро, не пропадать же ему. Кацапы тянут всё, что до чего могут дотянутся, они по другому просто не умеют. Для них понятие чужой собственности пока ещё абстракция, по типу спонтанного нарушения электрослабой симметрии.
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10.05.2022 16:42 Ответить
***** со товаріщі за 20 років ту спиту бидломасу перетворили в "ніщєбродних" орків. На цьому й побудована вся агресивна політика *************. Бидлани не цікавляться хто їх довів до такого стану, а тупо виконують всі накази їхніх гнобителів.
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10.05.2022 18:04 Ответить
9 травня хакери повністю знищили російський "замінник" Youtube: видалили код відеохостингу Rutube і тепер відеосервіс "не підлягає відновленню".
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10.05.2022 15:14 Ответить
Йой, біда бідезна! Це ж зкріпи поруйновані геть чисто, і теперка замість зкріп буде лише скрип мотлоху в черепі.
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10.05.2022 15:48 Ответить
Я вважаю що компанія-виробник повинна спонсорувати, принаймні цей підрозділ, за таку креативну рекламу
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10.05.2022 15:37 Ответить
Індезіт в рекламі скотинячої кацапні своєї продукції "Нє нуждаєтцца". У мене 16 років їхня пралка відпрацювала і ще працювала б якби не безтолковий лєпіла з сервісу
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10.05.2022 18:12 Ответить
Бл ядь . Які вони оборванци заригані . Ну і від чого ці викидиші кацапські зібрались нас визволяти ? **** , виродки немиті .
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10.05.2022 15:39 Ответить
Во всех новостях о приобретениях россиян в украинских домах ни разу не видела, чтобы кто-то из них стырил посудомоечную машину.
А в богатых киевских пригородах такие были, конечно.
Видимо освободителям из второй армии мира совершенно непонятно, что это за агрегат и для чего он предназначен.
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10.05.2022 15:41 Ответить
Даремно Ви про то написали. Бо тепер одічалиє крастимуть і це чудо техніки. Звісно, якщо довідаються, як воно виглядає.
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10.05.2022 15:54 Ответить
при каждом бое они накакают на штаны и Индезит понадобилась им.
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10.05.2022 15:45 Ответить
То будка для бурятского тузика.
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10.05.2022 16:51 Ответить
Одного бурята в ютубі спитав, навіщо його соплемінники мародерять пральні машинки. Адже навіть нормального сральника у них немає. За юртою природню потребу справляють на канаві, через яку дві дошки перекинуті!!!
Образився. Каже "мьінетакие"!🤣
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10.05.2022 22:45 Ответить
Ага. Я нє такая, я жду трамвая...
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11.05.2022 11:19 Ответить
 
 