"Для россиян факт существования Украины неприемлем. Этот вызов побудил даже раньше пассивных людей стать к оружию", - боец украинского добровольческого подразделения. ВИДЕО

Отрицание россиянами украинской идентичности и попытки уничтожить украинство побудили даже раньше пассивных людей приступить к оружию и защищать свою родину.

Об этом рассказал Цензор.НЕТ один из бойцов добровольческого подразделения Героя Украины Дмитрий Коцюбайло.

"Сегодня достаточно мощный патриотический подъем. Те люди, о которых бы я никогда не подумал, которые всегда были пассивны, они сегодня становятся в ряды территориальной обороны... Присоединяются к сопротивлению, к этой войне и показывают, что им это все не безразлично" , – говорит доброволец.

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