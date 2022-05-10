"Для россиян факт существования Украины неприемлем. Этот вызов побудил даже раньше пассивных людей стать к оружию", - боец украинского добровольческого подразделения. ВИДЕО
Отрицание россиянами украинской идентичности и попытки уничтожить украинство побудили даже раньше пассивных людей приступить к оружию и защищать свою родину.
Об этом рассказал Цензор.НЕТ один из бойцов добровольческого подразделения Героя Украины Дмитрий Коцюбайло.
"Сегодня достаточно мощный патриотический подъем. Те люди, о которых бы я никогда не подумал, которые всегда были пассивны, они сегодня становятся в ряды территориальной обороны... Присоединяются к сопротивлению, к этой войне и показывают, что им это все не безразлично" , – говорит доброволец.
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+39 Kristina Rubcova
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+25 valson762
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+22 Autorare Autorare
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В той же педивикии написано, что украинский язык ведет своё начало из праславянского языка с V в. н. э., то есть когда не то что московии не было и в помине, даже протокацапов ещё не было.
Самоназва була - руська мова.
Язик потрапив на Русь тільки з приходом християнства, і самоназва була на той час - словенський язьік, ми називаємо його староцерковньім.
На московії жили купу народів, спільним для них став староцерковний, кожен туди вклав свій вклад і в 18-му столітті Ломоносов створив на його основі ******** "руSSкий" язьік
А вообще забавно, но есть такая особенность - Ирану мешает жить Израиль, Венесуэле - США, КНДР мешает Япония, а рашке-засрашке - Украина. Почему-то всегда у мировых лузеров виноват кто-то другой.
вы ж наверное понимаете разницу между любовью и ненавистью?
вот такая разница между нами и росийскими - мы ЛЮБИМ, любим Украину, своих детей, родителей ...животных...
а рашка НЕНАВИДИТ !! ненавидит всех ...всех - своих, чужих, слабых, сильных, знаменитых или успешных, нищих или богатых - всех!!! (хочешь я убью соседей что мешают спать???)
щасливі люди (які *******, кохають) - незалежні, вільні, добрі і незавидющі, не жадібні і відкриті ..
нещасні (які ненавидять) - зависливі, злі, кровожерливі, мстиві, маніакальні і безжальні...
бо любов хоче творити, обігріти, обійняти весь світ...
а ненависть??? тільки вбивати, принижувати, гвалтувати, катувати...
LIBERTY
Але і опір вже помітний. Його створюють ослігархічні телеканали, мосійчучки і влащенки, ткаченки і людина, яка ветує проукраїнські закони і продовжує вітати українців з днем перемоги окупаційної армії.