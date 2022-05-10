"За#бал этот Байрактар бегать за нами и стрелять нах#й! Сколько можно!? Где поддержка с воздуха?!" - переговоры капитана "Раптора" армии РФ вблизи Змеиного. АУДИО

Капитан уцелевшего катера типа "Раптор" армии РФ испугался украинских "Байрактаров" и требовал от командования поддержки с воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это становится понятным из записи переговоров оккупанта, опубликованных ресурсом InformatNapalm.

По данным ресурса, радиообмен был зафиксирован на открытом морском спасательном канале в то время, когда украинские военные успешно атаковали еще два подобных катера оккупантов.

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