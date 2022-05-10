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Воины 59-й ОМПБр уничтожили российскую САУ "Мста-С" и несколько орудий Д-30. ВИДЕО

Военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили рашистскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Эта смертоносная машина – дальнобойная 152-миллиметровая гаубица – приволоченная россиянами на нашу землю убивать украинцев, отныне валяется кучкой лома, засоряя украинское поле. Заодно с ней под раздачу от наших воинов попали еще несколько 122-миллиметровых установок Д-30.

Что ж, день был урожайный. Но настоящая жатва еще впереди", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Воины 59-й ОМПБр уничтожают вражеский танк. ВИДЕО

Автор: 

артиллерия (648) 59 отдельная мотопехотная бригада (127)


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Топ комментарии
+22
Дякуємо за врожайний день і чекаємо на ще більш врожайні дні , як Ви кажете 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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10.05.2022 19:50 Ответить
+18
59-й ОМПБр-респект.Не зупиняйтесь...
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10.05.2022 19:48 Ответить
+15
Кацапия грозит новыми разработками оружия, невиданными в своем совершенстве ю

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10.05.2022 19:56 Ответить
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59-й ОМПБр-респект.Не зупиняйтесь...
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10.05.2022 19:48 Ответить
Дякуємо за врожайний день і чекаємо на ще більш врожайні дні , як Ви кажете 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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10.05.2022 19:50 Ответить
Кацапия грозит новыми разработками оружия, невиданными в своем совершенстве ю

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10.05.2022 19:56 Ответить
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10.05.2022 19:57 Ответить
Меня конечно не возьмут в космонавты, но от таких съёмок начинается морская болезнь. Тем кто корректирует респект, ябы через 5 минут обблевплся.
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10.05.2022 20:11 Ответить
Проти М777 Мста вже не торт.
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10.05.2022 20:18 Ответить
Дурниці, МСТА-С - дальність пострілу - 29 км, скорострільність - 8 п/хв, М777 -дальність пострілу 30 км, скорострільність - Інтенсивна: 5 пострілів за хвилину терміном до 2-х хвилин Стандартна: 2 постріли за хвилину. До того ж МСА-С це броньована САУ, а М777 - причіпна гаубиця. Треба порівнювати з М109А6 «Paladin».
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10.05.2022 21:19 Ответить
МСТА-С,-рашиске гівно по далекобійності,порівняно з М777...

M777 - британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems. Її маса становить 4218 кілограмів і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг).

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км².

M777 розгортається та згортається за 2-3 хв і здатна робити 2-5 пострілів за хвилину.
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10.05.2022 21:51 Ответить
Так москалі, це вам не 2014 рік, коли ви гатили по українцям зі своєї території, без ризику отримати відповідь. Судячи по відео кацапів дуже точно накрили артилерією, можливо і з українських МСТА-С.
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10.05.2022 21:51 Ответить
 
 