Воины 59-й ОМПБр уничтожили российскую САУ "Мста-С" и несколько орудий Д-30. ВИДЕО
Военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили рашистскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"Эта смертоносная машина – дальнобойная 152-миллиметровая гаубица – приволоченная россиянами на нашу землю убивать украинцев, отныне валяется кучкой лома, засоряя украинское поле. Заодно с ней под раздачу от наших воинов попали еще несколько 122-миллиметровых установок Д-30.
Что ж, день был урожайный. Но настоящая жатва еще впереди", - говорится в сообщении.
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+22 Amber
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+18 Александр Чуднивец #474549
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показать весь комментарий10.05.2022 19:56 Ответить Ссылка
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M777 - британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems. Її маса становить 4218 кілограмів і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг).
Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км².
M777 розгортається та згортається за 2-3 хв і здатна робити 2-5 пострілів за хвилину.