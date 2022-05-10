Воины 59-й ОМПБр уничтожили российскую САУ "Мста-С" и несколько орудий Д-30. ВИДЕО

Военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили рашистскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Эта смертоносная машина – дальнобойная 152-миллиметровая гаубица – приволоченная россиянами на нашу землю убивать украинцев, отныне валяется кучкой лома, засоряя украинское поле. Заодно с ней под раздачу от наших воинов попали еще несколько 122-миллиметровых установок Д-30.

Что ж, день был урожайный. Но настоящая жатва еще впереди", - говорится в сообщении.

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