Со следующей недели в Харькове планируют возобновить движение наземного общественного транспорта. ВИДЕО

Со следующей недели в Харькове планируется частично возобновить движение маршруток и троллейбусов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

"Я планирую со следующей недели запустить маршруты. Разумеется, в усеченном режиме будет. Маршрутки запустим и попробуем троллейбусы запустить", - сказал городской голова Игорь Терехов, общаясь с харьковчанами.

"Трамваи никто из Харькова убирать не собирается", - говорится в сообщении.

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Терехов пообещал, что в городе останутся трамвайные маршруты, а также отметил, что на запуск метро, ​​которое сейчас используется как бомбоубежище, понадобится гораздо больше времени.

"Отностельно метро очень серьезная ситуация. После того, как я смогу людей вывести наружу, еще 2 месяца (нужно, чтобы восстановить движение поездов. - Ред). Метро - это самое сложное. Поэтому будем обходиться сейчас автобусами, троллейбусами", - сказал Терехов.