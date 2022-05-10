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Со следующей недели в Харькове планируют возобновить движение наземного общественного транспорта. ВИДЕО

Со следующей недели в Харькове планируется частично возобновить движение маршруток и троллейбусов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

"Я планирую со следующей недели запустить маршруты. Разумеется, в усеченном режиме будет. Маршрутки запустим и попробуем троллейбусы запустить", - сказал городской голова Игорь Терехов, общаясь с харьковчанами.

"Трамваи никто из Харькова убирать не собирается", - говорится в сообщении.

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Терехов пообещал, что в городе останутся трамвайные маршруты, а также отметил, что на запуск метро, ​​которое сейчас используется как бомбоубежище, понадобится гораздо больше времени.

"Отностельно метро очень серьезная ситуация. После того, как я смогу людей вывести наружу, еще 2 месяца (нужно, чтобы восстановить движение поездов. - Ред). Метро - это самое сложное. Поэтому будем обходиться сейчас автобусами, троллейбусами", - сказал Терехов.

Автор: 

транспорт (1758) Харьков (7588) Терехов Игорь (258)


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Только напругу чтоб нормально. Снаряды, еду на позиции троллейбусом подбросить - это уже технологическое преимущество. Радуемся за Вас.
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10.05.2022 21:19 Ответить
хло хорошо денацифицировал "русский" Харьков от рашизма
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10.05.2022 21:35 Ответить
Трамвай всьо. Жалко. Город без трамвая не такой уютный.
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10.05.2022 22:09 Ответить
без метро очень плохо в Харькове. надо запускать метро как можно скорее, чтобы город ожил. если там и сидят какие-то люди (сомневаюсь что их сейчас там много), пусть находят им другое место. это нечестно и глупо, метро отдали паре сотен людей, а забрали у миллиона жителей.
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10.05.2022 22:51 Ответить
Я думаю там проблема не в тому що людей ніде діти. Скоріш за все знищена якась інфраструкутра.
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11.05.2022 10:53 Ответить
Трамваї в Харкові побило. Суччі кацапи

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10.05.2022 23:42 Ответить
 
 