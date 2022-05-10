"Колеса неравномерно накачаны - резину будет есть", - украинские воины шутят у подбитого танка рашистов. ВИДЕО
Украинские воины подбили российский танк Т-72Б.
Как сообщает Цензор.НЕТ, осматривая его, они шутят о его техническом состоянии.
"Колеса неравномерно накачаны - резину будет есть", - говорит один из воинов, глядя на разрушенную взрывом гусеницу и гусеничный каток.
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+42 Trevor Tro
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+27 Чайка Київ
показать весь комментарий10.05.2022 21:49 Ответить Ссылка
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Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.