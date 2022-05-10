"Колеса неравномерно накачаны - резину будет есть", - украинские воины шутят у подбитого танка рашистов. ВИДЕО

Украинские воины подбили российский танк Т-72Б.

Как сообщает Цензор.НЕТ, осматривая его, они шутят о его техническом состоянии.

"Колеса неравномерно накачаны - резину будет есть", - говорит один из воинов, глядя на разрушенную взрывом гусеницу и гусеничный каток.

Смотрите также на Цензор.НЕТ: "За#бал этот Байрактар бегать за нами и стрелять нах#й! Сколько можно!? Где поддержка с воздуха?!" - переговоры капитана "Раптора" армии РФ вблизи Змеиного. АУДИО