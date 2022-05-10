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"Колеса неравномерно накачаны - резину будет есть", - украинские воины шутят у подбитого танка рашистов. ВИДЕО

Украинские воины подбили российский танк Т-72Б.

Как сообщает Цензор.НЕТ, осматривая его, они шутят о его техническом состоянии.

"Колеса неравномерно накачаны - резину будет есть", - говорит один из воинов, глядя на разрушенную взрывом гусеницу и гусеничный каток.

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армия РФ (19715) уничтожение (7280)


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Топ комментарии
+42
Якщо наші хлопці на фронті в доброму гуморі, то і мені спокійно.
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10.05.2022 21:42 Ответить
+36
Жарт на війні - велике діло!
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10.05.2022 21:41 Ответить
+27
Рідненькі наші, бережи вас Господь.
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10.05.2022 21:49 Ответить
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Жарт на війні - велике діло!
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10.05.2022 21:41 Ответить
beritj kacapov - pustj rotom naduvajut ti kolesa
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10.05.2022 21:41 Ответить
Якщо наші хлопці на фронті в доброму гуморі, то і мені спокійно.
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10.05.2022 21:42 Ответить
На бровку наїхав. Це йому не "парєбрік".
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10.05.2022 21:48 Ответить
Рідненькі наші, бережи вас Господь.
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10.05.2022 21:49 Ответить
гумор допомагає жити і вювати
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10.05.2022 21:53 Ответить
Отправляйте всё литовцам, они из двух сварят один!
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10.05.2022 22:01 Ответить
nu ti i svoloch
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10.05.2022 22:09 Ответить
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10.05.2022 22:17 Ответить
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 02:42 Ответить
Наши хлопцы жарят и жартують, жартують и жарят кацапоидов! 👍
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11.05.2022 12:33 Ответить
 
 