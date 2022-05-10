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Рабочая группа предложила Дорожную карту энергетических санкций, - обращение Зеленского 10 мая. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 10 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

Президент, в частности, отметил: "Сегодня специальная группа международных экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака предложила Дорожную карту энергетических санкций. Это подробный документ, описывающий, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать войну, но при этом чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для российских энергоресурсов. Это рационально составленный документ, и уже сегодня начали работать над его реализацией".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20899) санкции (11485)


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Топ комментарии
+16
Якщо є прізвище єрмак, то ціна тих "санкцій", менше за ціну туалетного паперу!
Кацапська гнида!
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10.05.2022 22:55 Ответить
+11
без тебя там разберутся..., лезешь......
лучше расскажи, где ты был, когда твой босс барыжил эл. энергией из Беларуси, а рыжий - угольком с рашки?
или думаешь, что тут все и вся забыли?
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10.05.2022 22:57 Ответить
+10
все думал - кого мне напоминает Зеленский? и вспомнил! был такой персонаж у Ильфа и Петрова - инженер Полесов!..... во, ***! точно! "много шума и суеты, не означающей ровным счетом ничего", как сказал бы Шекспир...., хуже того - только вред.....
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10.05.2022 23:11 Ответить
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Якщо є прізвище єрмак, то ціна тих "санкцій", менше за ціну туалетного паперу!
Кацапська гнида!
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10.05.2022 22:55 Ответить
без тебя там разберутся..., лезешь......
лучше расскажи, где ты был, когда твой босс барыжил эл. энергией из Беларуси, а рыжий - угольком с рашки?
или думаешь, что тут все и вся забыли?
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10.05.2022 22:57 Ответить
ага, а еще эти санкции согласованы с кацапами, чтобы обезопасить стратегических партнеров ермака. ермак - убейся об стену, предатель
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10.05.2022 22:58 Ответить
у телеграмі, под крылом фсб. зебил вообще придурок
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10.05.2022 22:58 Ответить
если в новости есть слово дермак, это вообще зашквар с парашки
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10.05.2022 22:59 Ответить
собаки лают, караван идет(с)
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10.05.2022 23:00 Ответить
сам ты зе-собака
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10.05.2022 23:04 Ответить
приємно що ви прийняли цей вислів Омара Хаяма на свій рахунок.
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10.05.2022 23:09 Ответить
дермак пнх тварь, копи мыло чтоб веревка мягче была тварь коцапская
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10.05.2022 23:01 Ответить
)(уйло хоче спровокувати нову Арабо-Ізраїльську війну.,щоб відволікти від України..ЖДАНОВ⚡Путін усвідомив, що може програти, і розпалює нову війну https://www.youtube.com/watch?v=EkVKdIAlJX8
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10.05.2022 23:01 Ответить
обращение в фсб телеграме? зелох вообще еманулся тварь
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10.05.2022 23:02 Ответить
Чому якщо Зеленський вимовляэ прiзвище Эрмак плюватись хочеться? "Скажи менi хто твiй друг i я скажу хто ти" (с).
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10.05.2022 23:03 Ответить
В апараті Зеленського працює потужне проросійське угрупування.Як Джонсон приїхав трохи вони позатихали..тепер знову поступово вилазять,бо війна буде затяжною
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10.05.2022 23:04 Ответить
все думал - кого мне напоминает Зеленский? и вспомнил! был такой персонаж у Ильфа и Петрова - инженер Полесов!..... во, ***! точно! "много шума и суеты, не означающей ровным счетом ничего", как сказал бы Шекспир...., хуже того - только вред.....
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10.05.2022 23:11 Ответить
майте совість, препізедент працює (виступив із традиційним зверненням Джерело: )
Тіштесь, що бутерброди для володаря ОПи та двома гелікоптерами не доставляю, бо тренажери в польоті не тішать...
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11.05.2022 11:11 Ответить
пнх злх вонючий, зермак/зермо
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10.05.2022 23:14 Ответить
Я думав що воно з Кірюшей дороги розпочнуть будувати
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10.05.2022 23:26 Ответить
Зеленский во главе с Елдаком и все их ЗЕшлюхи должны подать в отставку
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10.05.2022 23:43 Ответить
Це що, санкції введе проти себе і дружбана Мамамію і не будуть купувати булоруське? Зрозумів. А чому так пізно?
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11.05.2022 01:14 Ответить
Анатолій, трішки про інше, але по темі... Хочу поцікавитись у вас та інших форумчан, які ціни на пальне у вашому регіоні та чи є взагалі?
п.с. 45.50 тільки за готівку- 92, у моєму місті вже мрія...
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11.05.2022 11:18 Ответить
єрмак доведе до Маріуполя
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11.05.2022 04:30 Ответить
Зє-біли з МО України не хочуть прокоментувати цей пи...здець?
Чи вони НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ???
https://youtu.be/qGtWSQliTLA
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11.05.2022 09:42 Ответить
Коню зрозуміло, що треба робити, є три варіанти.
1) Повне ембарго.
2) Ціна на нафту має впасти нижче 25$ за барель.
3) Імпортери мають ввести мита, які не позволять РФ отримувати більше 25$ за барель.
Якщо Зе чи Єрмак, чи похер хто зможе досягнути один з цих результатів, вони будуть молодці...
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11.05.2022 10:29 Ответить
Коля Котлета вошел в рабочую группу?
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11.05.2022 11:44 Ответить
 
 