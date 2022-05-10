Рабочая группа предложила Дорожную карту энергетических санкций, - обращение Зеленского 10 мая. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 10 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.
Президент, в частности, отметил: "Сегодня специальная группа международных экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака предложила Дорожную карту энергетических санкций. Это подробный документ, описывающий, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать войну, но при этом чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для российских энергоресурсов. Это рационально составленный документ, и уже сегодня начали работать над его реализацией".
Топ комментарии
+16 mrSmith
показать весь комментарий10.05.2022 22:55 Ответить Ссылка
+11 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий10.05.2022 22:57 Ответить Ссылка
+10 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий10.05.2022 23:11 Ответить Ссылка
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Кацапська гнида!
лучше расскажи, где ты был, когда твой босс барыжил эл. энергией из Беларуси, а рыжий - угольком с рашки?
или думаешь, что тут все и вся забыли?
Тіштесь, що бутерброди для володаря ОПи та двома гелікоптерами не доставляю, бо тренажери в польоті не тішать...
п.с. 45.50 тільки за готівку- 92, у моєму місті вже мрія...
Чи вони НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ???
https://youtu.be/qGtWSQliTLA
1) Повне ембарго.
2) Ціна на нафту має впасти нижче 25$ за барель.
3) Імпортери мають ввести мита, які не позволять РФ отримувати більше 25$ за барель.
Якщо Зе чи Єрмак, чи похер хто зможе досягнути один з цих результатів, вони будуть молодці...