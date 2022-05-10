Рабочая группа предложила Дорожную карту энергетических санкций, - обращение Зеленского 10 мая. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 10 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

Президент, в частности, отметил: "Сегодня специальная группа международных экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака предложила Дорожную карту энергетических санкций. Это подробный документ, описывающий, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать войну, но при этом чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для российских энергоресурсов. Это рационально составленный документ, и уже сегодня начали работать над его реализацией".

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