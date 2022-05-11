"Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу", - жена оккупанта об украинских детях. АУДИО

Жительница Белгородской области РФ рассказала о своем желании истязать украинских детей, оказавшихся из-за войны в ее городке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в перехваченном СБУ разговоре с мужем-оккупантом. Причиной такой ненависти к украинским детям стала ситуация, когда маленькие украинцы отказались рисовать патриотическую символику "ко Дню Победы" на уроках в местной школе.

"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь", чтобы им больно так было", - говорит рашистка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Лупили до смерти, ноги ломали, мне это так нравится": Рашист и его мать "кайфуют" от пыток украинцев, - перехват ГУР МО. АУДИО