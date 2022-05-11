"Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу", - жена оккупанта об украинских детях. АУДИО
Жительница Белгородской области РФ рассказала о своем желании истязать украинских детей, оказавшихся из-за войны в ее городке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в перехваченном СБУ разговоре с мужем-оккупантом. Причиной такой ненависти к украинским детям стала ситуация, когда маленькие украинцы отказались рисовать патриотическую символику "ко Дню Победы" на уроках в местной школе.
"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь", чтобы им больно так было", - говорит рашистка.
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+94 Александр Чуднивец #474549
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Кацапи, це гівно на 100 відсотків лишнє у цьому світі...
Якщо вони і мають жити, то десь глибоко під землею, в норах, шахтах, гирлах вулканів й в слизьких печерах!
Замурованих!!!
Внучка вертухая 100%
Нє, ну то шо кацапи "історично нація людоїдів і некрофілів" і точно не-слов'яни. Тут не посперечаєшся
"добрих"в чорних пакетах а "поганих в дуже чорних пакетах хоронити
І подивитися, як воно дзюрчить і як ті відрізалки в неї трусяться...
справжній філософ-рашист, великий прихильник нацизму
Не називайте їх «фашистами» чи «нацистами". Ті робили страшні речі, але отакого не робили. Російська цивілізація це найгірше, що створило людство. Це витвір сатани, це спільне творіння світової байдужості, безпринципності і переваги матеріальної вигоди над мораллю. Це продукт угоднічєства, коллаборації т. зв. "цивілізованого світу" і антилюдської більшовицької системи. Це "порозуміння" світового християнства і НКВД-КГБ-ФСБ. І коли нинішній Папа Римський відкриває рота, він знову черговий раз розпинає Христа.
О.Чорний»
Це, суть їх населення, це - проклята країна, без найменших виключень.
Довести, що це хтось конкретно - не вдасться. Прізвища, імена, по-батькові, адреси - не озвучують. Невже СБУ думає, що українці не знають, хто такі "рузьге" й без їхніх сеансів зв'язку???
Знають. Чи думають, що поодинокі беззбройні, ненавчені громадяни будуть виконувати каральні акції?!! Мабуть ні.
Тож організуйте їх винищення. Своїми силами та засобами.
На то вам ми податки сплачуємо. Тихо й без зайвого гаміру.
Путина тогда еще не было, но народ уже был на "дне" цивилизации!
Путина тогда еще не было, но народ уже был на "дне" цивилизации!
Сигізмунд Герберштейн, німецький дипломат у 1517-1526 рр., писав про московитів: «Становище жінок найжалюгідніше. Бо вони жодну жінку не вважають чесною, якщо вона не живе під замком і якщо її не стережуть так, що вона ніколи не з'являється на публіку. Вони вважають розпусною ту жінку, яку бачить хтось сторонній.
У Московії є один німець, коваль на ім'я Іордан, який одружився на московитці. Поживши трохи з чоловіком, дружина одного дня сказала йому ласкаво: "Чому ти, найдорожчий, не любиш мене"? Чоловік відповів: "Навпаки, дуже я люблю тебе". "Чому тоді мене не бив на знак твоєї любові"? - запитала вона. Згодом чоловік жорстоко її побив і признавався мені, що після цього дружина стала любити його значно більше. Це він повторював потім дуже часто і нарешті зламав їй шию і коліна».
Побут московитів досліджував Микола Костомаров, що дало йому змогу пізніше написати працю, в якій довів велику різницю між московитами і українцями: «Обращение мужьев с женами было таково: по обыкновению у мужа висела плеть, исключительно назначенная для жены и называемая дурак; за ничтожную вину муж таскал жену за волосы, раздевал донага, привязывал веревками и сек дураком до крови - это называлось учить жену; у иных мужьев вместо плети играли ту же роль розги, и жену секли как маленького ребенка, а у других, напротив, дубина - и жену били как скотину. Такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще вменялось мужу в нравственную обязанность. Кто не бил жены, о том благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит и о своей душе не радеет, и сам погублен будет и в сем веце и в будущем, и дом свой погубит».
Англійський посол в Московії Флетчер у 1588 р. писав про Московію: «Уся країна наповнена всілякими гріхами цього роду. Петрей (шведський дипломат) каже, що не раз був свідком, як хто-небудь незаможний міг сам пропонувати свою дружину багатієві за кілька рублів і навіть сам стояв на варті під час любовного побачення, поки дружина не віддасть йому отриману плату».