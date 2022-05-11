"Мы в мире животных. Срач и свинарник", - место базирования подразделения оккупантов в только что освобожденном селе на Харьковщине. ВИДЕО
Российские оккупанты, устроившие место базирования в нарядном частном доме, превратили его в "срач и свинарник".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано место нахождения оккупантов, опубликовали бойцы освободившего населенный пункт спецподразделения "KRAKEN".
"Срач и натуральный свинарник. Вот так жили русские мрази в одном из населенных пунктов Харьковской области", - пишут авторы видео в комментарии.
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+39 Solomon #418722
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+26 Zemer
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+25 A San
показать весь комментарий11.05.2022 11:59 Ответить Ссылка
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Что вы ищете? У вас уже есть две национальные идеи:
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Так объедените эти две в одну - и все :
"Гадили, гадим - и гадить будем"
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1524270861947133953 3 ч
РИА: на базе полка "Азов" нашли учебник "Английский для военных".
Когда российские солдаты убивают и насилуют в Буче - это "защита Донбасса".
Когда украинские солдаты учат английский у себя дома - это явный нацизм и подготовка к нападению НАТО на Россию.
Не путайте.