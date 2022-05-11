"Мы в мире животных. Срач и свинарник", - место базирования подразделения оккупантов в только что освобожденном селе на Харьковщине. ВИДЕО

Российские оккупанты, устроившие место базирования в нарядном частном доме, превратили его в "срач и свинарник".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано место нахождения оккупантов, опубликовали бойцы освободившего населенный пункт спецподразделения "KRAKEN".

"Срач и натуральный свинарник. Вот так жили русские мрази в одном из населенных пунктов Харьковской области", - пишут авторы видео в комментарии.

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