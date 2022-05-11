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"Мы в мире животных. Срач и свинарник", - место базирования подразделения оккупантов в только что освобожденном селе на Харьковщине. ВИДЕО

Российские оккупанты, устроившие место базирования в нарядном частном доме, превратили его в "срач и свинарник".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано место нахождения оккупантов, опубликовали бойцы освободившего населенный пункт спецподразделения "KRAKEN".

"Срач и натуральный свинарник. Вот так жили русские мрази в одном из населенных пунктов Харьковской области", - пишут авторы видео в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Да я уже, блин, думаю #бнуть о какой-нибудь угол себя руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее", - перехвачен разговор оккупанта. АУДИО

армия РФ (19725) освобождение (567) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+39
Свиня сере там де їсть тому що замкнена в хліву. На волі вони дуже охайні. Так що сруси скоріше оркі.
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11.05.2022 12:08 Ответить
+26
свиня сере там де їсть, та їсть там де живе тільки, тому що живе в свинарнику, а не на волі. А кацапи народжуються, живуть, їдять та серуть в хліву який має назву - росія
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11.05.2022 12:09 Ответить
+25
не ображайте тварин, порівнюючи їх з кацапами
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11.05.2022 11:59 Ответить
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Лише свиня сере там де їсть та їсть-там де сере.Кацапські свині є тому підтвердженням...
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11.05.2022 11:56 Ответить
Свиня сере там де їсть тому що замкнена в хліву. На волі вони дуже охайні. Так що сруси скоріше оркі.
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11.05.2022 12:08 Ответить
навіть замкнена вона сере в окремому кутку - і це вже залежить від людини - чи прийдеться їй жити в лайні і їсти з полу...чи свинарник буде охайний (поприбираний і з підстилкою) а іжа в кориті (яке не можна перевернути)...тому якщо свійська свиня в лайні по вуха - винен господар !!!
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11.05.2022 12:14 Ответить
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15.05.2022 08:25 Ответить
свиня сере там де їсть, та їсть там де живе тільки, тому що живе в свинарнику, а не на волі. А кацапи народжуються, живуть, їдять та серуть в хліву який має назву - росія
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11.05.2022 12:09 Ответить
Не тринди - свиня нiколи не iсть там де сере. Я працював у с/г. мав справу з пташниками i свинокомплексами. Так що як ти не в темi - не патякай i не пиши дурниць. Свиня навiть корм з стороннiм запахом не iсть а вiдгортаэ його рилом. Ще один знаток ,***...
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11.05.2022 12:09 Ответить
*******!
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15.05.2022 08:26 Ответить
давайте всі ми не будемо більше порівнювати кацапів зі свиньми. Свиня - це чиста та розумна тварина. Вона джерело нашого українського сала. Кацапи - то недолюдки та людожери.
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11.05.2022 12:33 Ответить
Прочитавши коментарі узагальнюю. Люди просять не порівняювати вас кацапську нелюдь з благородною твариною.
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11.05.2022 12:40 Ответить
извините, но свинья не серет там, где ест.....
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11.05.2022 13:04 Ответить
Дуже помиляєтесь. Свиня ніколи не буде гадити там де їсть.
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11.05.2022 15:29 Ответить
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11.05.2022 11:56 Ответить
Козлятник
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11.05.2022 11:59 Ответить
Орки.
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11.05.2022 12:53 Ответить
Кацапятник.
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11.05.2022 14:02 Ответить
не ображайте тварин, порівнюючи їх з кацапами
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11.05.2022 11:59 Ответить
Ну коли драпають - не до прибирання. Дай, Боже, побільше звільнених населених пунктів.
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11.05.2022 11:59 Ответить
ну по-перше...тут не про прибирання, а про звичку існування в лайні...(згадайте їх бараки і сортири)
а до другої частини Вашого коменту - приєднуюсь всією душею !!!!
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11.05.2022 12:19 Ответить
"Довбані бомжі, що не бачили асфальту

Скачуть на бутилках вперед

"Мама, я нє знал, я ні разу нє стрєлял"

"Мама, мнє нассалі в бєрєт"....
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11.05.2022 12:01 Ответить
чому всі порівнюють руzzкіх з тваринами? навіщо ви ображаєте тварин?! руzzкіє - це потвори, ніякі не тварини.
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11.05.2022 12:04 Ответить
Просто кацапи.
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11.05.2022 12:05 Ответить
Як звикли жити в своїх ******, так і тут жили.
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11.05.2022 12:05 Ответить
Не порівнюйте русню з тваринами... Не ображайте тварин.
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11.05.2022 12:06 Ответить
Тепер не треба дивуватись, що ці свині у себе вдома замість унітаза використовують дірку в підлозі...
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11.05.2022 12:07 Ответить
Вчора Швець, коментуючи пропагандонів мордору, які носяться із створенням "новой національной ідєі", дуже влучно сказав:

Что вы ищете? У вас уже есть две национальные идеи:

- "Хорошо не живем - и не надо пробовать"
- " Хорошо не живем - и другим не дадим"

Так объедените эти две в одну - и все :

"Гадили, гадим - и гадить будем"
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11.05.2022 12:07 Ответить
Тварини більш культурні ніж кацапи
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11.05.2022 12:08 Ответить
Проф. Преображенский

@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1524270861947133953 3 ч

РИА: на базе полка "Азов" нашли учебник "Английский для военных".
Когда российские солдаты убивают и насилуют в Буче - это "защита Донбасса".
Когда украинские солдаты учат английский у себя дома - это явный нацизм и подготовка к нападению НАТО на Россию.
Не путайте.
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11.05.2022 12:13 Ответить
Це відео - попередження: "Українці, не розмовляйте свинособачою, бо деградуєте".
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11.05.2022 12:15 Ответить
Russische Schweine.
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11.05.2022 12:18 Ответить
свинособаки
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11.05.2022 12:24 Ответить
Не думаю что убегая. кто то будет за собой ещё навести порядок. Другое дело - что российские захватчики не против сами жить в таком дерьме.
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11.05.2022 12:38 Ответить
ось де підгледів путін літеру для ідентифікації русні
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11.05.2022 12:43 Ответить
мрази
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11.05.2022 12:45 Ответить
а что хотелось бы увидеть там, где жили вонючие свинорылокозломордые вечно немытые кацапы? это их паскудный образ жизни и чистый пол, унитаз и биде их бесят... им нужен свинарник, вонь, грязь...
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11.05.2022 12:46 Ответить
Ми іншого від них і не чекали! Вони так і залишилися тією монголо-бурятською ордою, яка майже 800 років тому, напала на Київську Русь!
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11.05.2022 12:47 Ответить
Видел видео как один кацапский орк, отложив автомат и спустив штаны сидит на корточках под деревом в лесу (срёт) и при этом держит в руке булку и жрёт её. Другой кацап его снимает на видео и при этом громко смеётся. Воистину безгранична свиная и козлиная сущность вонючих кацапов.
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11.05.2022 12:55 Ответить
Касаби не люди.
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11.05.2022 12:58 Ответить
Приблизно так само виглядала і моя дачна хатинка під Києвом
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11.05.2022 13:46 Ответить
Не порівнюйте орків із свинями . Ви дуже погано знаєте свиней. У мене свинні культурніші від кацапів
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11.05.2022 13:48 Ответить
Если родился быдлом,быдлом и сдохнет.
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11.05.2022 13:57 Ответить
Тупиковая ветвь человечества
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11.05.2022 14:36 Ответить
Зачем хрень всякую постить? Свиньи есть по всюду... Лучше по больше дохлых кацапов показывайте, тогда точно будет зачёт!
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11.05.2022 16:35 Ответить
Russische schweine!!!!
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11.05.2022 16:42 Ответить
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15.05.2022 08:32 Ответить
 
 