"30 тысяч за каждую точку... Дочь будет в Москве учиться. Она – умница и отличница", - предатель-корректировщик обстрелов Мариуполя. ВИДЕО
Житель Мариуполя по имени Михаил признался в соцсетях, что он за деньги помогал российским оккупантам и корректировал обстрелы Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, признание предателя записано в одном из видеочатов.
"Это ты меня считаешь предателем, а моя семья мне "спасибо" потом скажет. Моя дочь будет в Москве учиться... Она умница, отличница... Я коретировщиком целых две недели работал... 30 тысяч за каждую точку платили и деньги у меня на карточке - не обманули..." - говорит предатель.
Топ комментарии
+109 Володимир Логойда
показать весь комментарий11.05.2022 12:16 Ответить Ссылка
+91 Перехватчик
показать весь комментарий11.05.2022 12:16 Ответить Ссылка
+87 Яр Холодний
показать весь комментарий11.05.2022 12:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пусть мир знает своего "героя"! На рынке, в булочной, в парикмахерской...
https://t.me/osintbees/370
Сегодня утром в Украинских каналах появилось видео с якобы корректировщиком огня из Мариуполя в чат-рулетке. "30 000 за точку, деньги на карте". Персонаж представился Михаилом.
Мы оперативно нашли его. Это оказался россиянин. Видимо, просто решил хайпануть.
Клименко Михаил Петрович, дата рождения 15 июля 1984, живет в г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл. Проходил срочную службу в /ч 2094 Назрановский пограничный отряд (01.11.2002-09.12.2004).
Соцсети
https://vk.com/id113525194,
https://ok.ru/profile/425088775386
и
https://ok.ru/profile/355887717775
Почта
"30 тис за кажду точку казали... платили. І гроші в мене на картці.."(С)
Йому може загрожувати тільки самосуд від радних які загинули.
Что ждет тебя теперь и горе и беда.
Ведь ты - мудак Мишка, мудак - свинячит
И отвечает за паскудство он всегда!
Их всех нужно найти и уничтожить!