"30 тысяч за каждую точку... Дочь будет в Москве учиться. Она – умница и отличница", - предатель-корректировщик обстрелов Мариуполя. ВИДЕО

Житель Мариуполя по имени Михаил признался в соцсетях, что он за деньги помогал российским оккупантам и корректировал обстрелы Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, признание предателя записано в одном из видеочатов.

"Это ты меня считаешь предателем, а моя семья мне "спасибо" потом скажет. Моя дочь будет в Москве учиться... Она умница, отличница... Я коретировщиком целых две недели работал... 30 тысяч за каждую точку платили и деньги у меня на карточке - не обманули..." - говорит предатель.

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