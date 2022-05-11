Китайские журналисты зафиксировали взрыв и полет башни российского танка, атакованного украинскими бойцами. ВИДЕО
Китайские военные журналисты, работающие со стороны оккупантов, с непосредственной близости зафиксировали взрыв российского танка, подбитого украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обнародована в Китае, опубликована в соцсетях. На записи виден момент взрыва и заметен высокий полет оторванной башни российского танка.
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+73 Белла Богун
показать весь комментарий11.05.2022 16:25 Ответить Ссылка
+62 Микола Мазуренко
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+52 John Mitchel #513286
показать весь комментарий11.05.2022 16:26 Ответить Ссылка
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Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.