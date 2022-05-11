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"Россияне должны вас бояться. Для меня честь помогать вам", - британский доброволец Конор Брейсвейт в Харьковской области. ВИДЕО

Гражданин Великобритании Конор Брейсвейт попал в Украину как волонтер, занимавшийся организацией перевозки медицинских товаров, лекарств, "скорых", затем помогал столичным врачам, затем попал на службу к киевским спасателям, где прошел обучение, и, наконец, потом попал на передовую как доброволец для предоставления догоспитальной помощи раненым бойцам на передовой.

О своей жизни в Украине и его перепетиях британец рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

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Великобритания (5029) иностранец (496) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4386) добровольцы (1184)


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11.05.2022 20:45 Ответить
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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11.05.2022 20:46 Ответить
Бережи тебе Господь, Конор. Дякую, друже.
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11.05.2022 20:47 Ответить
Дорогий брате дякуємо Богу , що ти є 🙏🏼
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11.05.2022 20:49 Ответить
багато добровольців з різних країн. навіть з чілі, аргентина, бразілія. нова зеландія та австралія. нас підтримує весь світ.
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11.05.2022 20:49 Ответить
Роми боронять Батьківщину зі зброєю в руках.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5143984689017692&set=a.449849001764641&type=3&theater Джерело
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11.05.2022 21:01 Ответить
Тихо ша. Бо ща кацыпы свои припасы ныкать будут. ))
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11.05.2022 21:30 Ответить
thank you , Conor B. may the force be with you!
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11.05.2022 20:54 Ответить
Братику! Дякуемо тобі!!!!
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11.05.2022 22:27 Ответить
 
 