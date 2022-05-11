"Россияне должны вас бояться. Для меня честь помогать вам", - британский доброволец Конор Брейсвейт в Харьковской области. ВИДЕО
Гражданин Великобритании Конор Брейсвейт попал в Украину как волонтер, занимавшийся организацией перевозки медицинских товаров, лекарств, "скорых", затем помогал столичным врачам, затем попал на службу к киевским спасателям, где прошел обучение, и, наконец, потом попал на передовую как доброволец для предоставления догоспитальной помощи раненым бойцам на передовой.
О своей жизни в Украине и его перепетиях британец рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5143984689017692&set=a.449849001764641&type=3&theater Джерело