Рашистские пилоты стратегического бомбардировщика Ту-22М3 опубликовали пуск ракеты Х-22 9 мая. ВИДЕО

Рашистские пилоты стратегического бомбардировщика Ту-22М3 опубликовали запуск ракеты Х-22 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пуск был произведен по целям в Украине. Видеозапись была сделана из кабины бомбардировщика. Судя по комментарию военного преступника, он уверен, что убивает нацистов.

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Напомним, что вечером 9 мая 2022 года российские войска обстреляли ракетами Х-22 торговый центр Riviera в селе Фонтанка недалеко от Одессы и складские помещения в Одессе. Один человек погиб, пять ранены.