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Этот май в украинской истории будет иметь особое значение, - Зеленский. ВИДЕО

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов. Скоро состоится и второе голосование – в Сенате США.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский Владимир (20925)


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Топ комментарии
+14
Да все мы в курсе какое для тебя Зе "особливе значення", ты курва на майские шашлычка в Харькове не поешь.🤬🤬🤬
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11.05.2022 22:16 Ответить
+9
У ботоксного наверное запор наступил от стресса от такой известии о 40 млрд )))
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11.05.2022 22:17 Ответить
+9
Цього травня шашлики будуть особливі? Ми вже змахались чекати твоїх обіцянок.
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11.05.2022 22:36 Ответить
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зайві 40 млрд кишеню не жме.
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11.05.2022 22:14 Ответить
У ботоксного наверное запор наступил от стресса от такой известии о 40 млрд )))
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11.05.2022 22:17 Ответить
У медведпута уже наступил.
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11.05.2022 22:40 Ответить
Да все мы в курсе какое для тебя Зе "особливе значення", ты курва на майские шашлычка в Харькове не поешь.🤬🤬🤬
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11.05.2022 22:16 Ответить
"Нынешний апрель радует нас не только пробуждением и освежеванием природы..."
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11.05.2022 22:19 Ответить
Безшашличний травень.
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11.05.2022 22:23 Ответить
Зелена курва за 2 роки так і не нажерся шашликів за бюджетні гроші, що тепер всій Україні вилізло по повній.
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11.05.2022 22:36 Ответить
Цього травня шашлики будуть особливі? Ми вже змахались чекати твоїх обіцянок.
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11.05.2022 22:36 Ответить
еще голосование, подписи, в общем этак с годик. это чтобы окончательно Хйла в лужу макнуть, что ли. в общем, ждут пока сам скопытится. нервы опять же.
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11.05.2022 22:48 Ответить
а ти яким боком до цього?? думаєш , дадуть сп.здити?
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11.05.2022 23:00 Ответить
Ша-шли-ки! Тварь, тобі цього народ ніколи не пробачить.
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11.05.2022 23:47 Ответить
 
 