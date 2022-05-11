Этот май в украинской истории будет иметь особое значение, - Зеленский. ВИДЕО
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов. Скоро состоится и второе голосование – в Сенате США.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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