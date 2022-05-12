ВСУ из американских гаубиц М777А2 уничтожили российскую САУ "Акация", - Бутусов. ВИДЕО С БОЕВЫХ ПОЗИЦИЙ

Американские гаубицы М777А2, поступающие во все горячие точки фронта, уничтожили российскую САУ "Акация".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Первый репортаж с огневых позиций – американские гаубицы М777А2 Вооруженных Сил Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 Акация. Пушки в отличном состоянии, работают очень точно, российские батареи накрывают первыми залпами. Американские пушки поступают на все горячие точки фронта", - говорится в сообщении.

