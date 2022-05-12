РУС
41 656 84

ВСУ из американских гаубиц М777А2 уничтожили российскую САУ "Акация", - Бутусов. ВИДЕО С БОЕВЫХ ПОЗИЦИЙ

Американские гаубицы М777А2, поступающие во все горячие точки фронта, уничтожили российскую САУ "Акация".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Первый репортаж с огневых позиций – американские гаубицы М777А2 Вооруженных Сил Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 Акация. Пушки в отличном состоянии, работают очень точно, российские батареи накрывают первыми залпами. Американские пушки поступают на все горячие точки фронта", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Россияне должны вас бояться. Для меня честь помогать вам", - британский доброволец Конор Брейсвейт в Харьковской области. ВИДЕО

Бутусов Юрий (4416)
+90
11.05.2022 23:18 Ответить
+73
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,только лютая СМЕРТЬ этим скотам !!!
11.05.2022 23:12 Ответить
+60
155 мм это вещь. Особенно с их системой наведения. Ещё не все это поняли. Скоро поймут
11.05.2022 23:19 Ответить
11.05.2022 23:12 Ответить
Ніч така місячна зоряна ясная

В оптиці в мене москаль

На вітер поправочка і допобачення

Дамой за «парєбрік», бай-бай!

Сядем в окопчику десь за Дебальцево.

Нас тут багато, не сам!

Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я

Ворога б'є "Ураган"

Гай чарівний, ніби променем всипаний,

Чи загадався, чи спить:

Ген на стрункій та високій осичині

Шмат москаляки висить.

Ти не дивись, що гвинтівочка зношена.

Б'є вона влучно щораз.

Кожному "ватніку" зробимо дірочку,

Щоб вже не лізли до нас!
12.05.2022 14:13 Ответить
Пошла жара, работайте хлопцы
11.05.2022 23:13 Ответить
Хто не заховався,арт
11.05.2022 23:15 Ответить
Смерть кацапам!
11.05.2022 23:15 Ответить
до 40 км. 155 калібр. добра забавка.
11.05.2022 23:16 Ответить
А как там по точности на 40 км, +/- 100м ?
12.05.2022 09:39 Ответить
А, ниже написали что точность снарядов с лазерным наведением +/- 30 см, надо бы их десяток тысяч приобрести, на радость вате.. )
12.05.2022 09:53 Ответить
В среднем разброс в районе 5м, с таким калибром это практически прямое попадание, осколки превращают любую технику в решето
12.05.2022 18:56 Ответить
👍
11.05.2022 23:17 Ответить
Хто не заховався артилеристи не винні!!! )))
11.05.2022 23:17 Ответить
Пане Юрію - прекрасна робота! Слава ЗСУ!
11.05.2022 23:18 Ответить
11.05.2022 23:18 Ответить
100%
11.05.2022 23:43 Ответить
11.05.2022 23:19 Ответить
Насколько я понимаю сейчас и в дальнейшем - основная проблема это своевременная поставка боеприпасов.
11.05.2022 23:22 Ответить
так. головне снаряди. експерти кажуть що їх недостатньо.
11.05.2022 23:24 Ответить
Раз є рішення про удушення кацапердії, то снарядів буде достатньо. Тут єдине слабке місце - "наща" Зе-влада. Яка знову щось меле про перемовини.
12.05.2022 11:33 Ответить
делаем для вас еще. експердам привет. .. fdss
12.05.2022 23:32 Ответить
С этим проблем нет. Самая прелесть это какая номенклатура 155! Выбирай что хочешь. И по дальности, есть даже с лазерным наведением на цель, точность 1 фут (30 см)
11.05.2022 23:40 Ответить
Ось тут і проблемка. Ті по кому прилетіло - вже нічого не "поймут", а ті по кому ще не прилетіло - не можуть "поймут" . Замкнуте коло.
12.05.2022 12:00 Ответить
там аж волна по земле пошла
11.05.2022 23:19 Ответить
Дід Роман, Українобот, 25%@QrPtJwN4af81Tbz·

https://twitter.com/QrPtJwN4af81Tbz/status/1524421483761745920 4 ч

Покійний батько розказував, що фашисти пробивали в металевих діжках отвори і скидали такі "конструкції" на окопи червоної арм! Звук був жахливий, до і після батько нічого подібного ніколи більше не чув!Цікаво, що б робили рашисти, якби наші хлопці скинули на цих підорів таку "чудо-зброю"?
12.05.2022 00:05 Ответить
Моє обличчя під час перегляду:

11.05.2022 23:19 Ответить
Смерть ворогам!
11.05.2022 23:20 Ответить
Пирятин Арта! підходить ідеально!
11.05.2022 23:20 Ответить
Теперь обкакация.
11.05.2022 23:23 Ответить
Русня, шо с лицом?
11.05.2022 23:24 Ответить
Підзавалили москалі свої ***** знатно. Американькі пушки це вам не совкова дрянь!
11.05.2022 23:27 Ответить
2 выстрела, и акации с экипажем и боекомплектом нет ... если правда, то такими темпами у русни не будет артиллерии за месяц
11.05.2022 23:26 Ответить
немецкие САУ пишут ещё точнее
11.05.2022 23:31 Ответить
А німецькі ЗМІ пишуть що швидше ніж за місяць
11.05.2022 23:46 Ответить
не зовсім так. железкі є а снарядів нема. а з їх бюрократієй це надовго.
11.05.2022 23:51 Ответить
Снарядов 155 мм хватит с головой, причем их громадный выбор, как в супермаркете
11.05.2022 23:56 Ответить
САУ 2000 считается лучшей в мире. 12 выстрелов в минуту, есть видео. Точность на высочайшем уровне
11.05.2022 23:53 Ответить
Там артилерії у кацапів до 2036 року вистачить.
12.05.2022 00:06 Ответить
90%все ржаве, зняті приціли і т.д. і т.п. на консервації взагалі-труба!!!! вистачило подивитись цього хламу з під Києва,Чернігова кинутого,все криве,колесо одне з воза,інше з зіла))) стволи засрані з нальотом під сантиметр. йптв...))
12.05.2022 18:10 Ответить
Ви їх смердючий останній "парад" бачили?
12.05.2022 00:09 Ответить
Перевага САУ - в її мобільності. А придурковаті росіяни роблять для них капоніри, закопують в землю. Ідіоти. В еру високоточної зброї мобільність - одна з головних умов.
11.05.2022 23:28 Ответить
Тихенько , скільки вже мовилося непотрібно ворогу вказувати
11.05.2022 23:35 Ответить
Если этой мобильностью пользоваться после каждого выстрела, то не будет ни одного попадания - каждый выстрел будет как бы пристрелочным. Только стоя на одном месте можно корректировать настройки ориентируясь на результаты предыдущего выстрела. А капониры делают для того, чтобы обезопаситься от рядом ложащихся снарядов. В капонире опасно только прямое попадание, ну или если ляжет снаряд аккурат напротив въезда, там где естественно нет бруствера.
11.05.2022 23:47 Ответить
байрактар в помощь.
11.05.2022 23:52 Ответить
Саме це я й вчив 25 років тому. Але сьогодні, коли снаряди М777 мають кругове відхилення 2м, то капонір - то гарантована смерть на другому-третьому прильоті.
11.05.2022 23:54 Ответить
Вы говорите про технику 80-х. У этих гаубиц наведение по GPS. Фактически второй выстрел гарантирует поражение цели, а если повезет, то и первым можно попасть. Так что рядом ложиться там ничего не будет.
12.05.2022 01:37 Ответить
Три "сокири". цюпнули москаля
11.05.2022 23:28 Ответить
Знову досилач кидається на землю ...
Да що за горе таке
11.05.2022 23:31 Ответить
Какие-то новые танки прибыли на Донбасс - вообще безбашенные

https://i.obozrevatel.com/gallery/2022/5/11/31.jpg

П.С. Не понял только почему Цензор не хочет вставлять картинку по этой ссылке
11.05.2022 23:35 Ответить
11.05.2022 23:39 Ответить
суровий кацапський сушняк
12.05.2022 19:40 Ответить
я вставил твою ссыль, ты на картинку нажимал?
11.05.2022 23:41 Ответить
нажимал, но загружает не картинку и квадратик, обычно так было с российских ресурсов.
11.05.2022 23:50 Ответить
Это Армата. Башня необитаемая, экипаж в бронекапсуле)
11.05.2022 23:47 Ответить
Блин хороши малышки. Только их много сразу не смогут поставить. Я бы на месте наших просил бы дальше давать не 777 а м198. Да они не такие современные, но их в наличии на поставку просто дохрена и прям на сейчас. Нам бы 500 штук и свинособакам жопа.
11.05.2022 23:40 Ответить
Им в любом случае жопа
11.05.2022 23:44 Ответить
Это ребята торлько тренируются, а что будет когда уже с опытом?)))
11.05.2022 23:43 Ответить
А когда уже с опытом, то будут учить натовских артилеристов попадать с первого раза.
12.05.2022 00:05 Ответить
Будем бомбіть
11.05.2022 23:50 Ответить
На перспективу треба вже замовляти модельку М777ER. Лупашить на 70 км плюс електронна начинка.
11.05.2022 23:58 Ответить
що, тільки одну касапську САУ накрили?
малувато буде
12.05.2022 00:01 Ответить
Це було красиво )
12.05.2022 00:02 Ответить
Отлично, но уже второй раз вижу как украинцы снова бросают на землю досылатель снарядов. Досылатель снарядов категорически нельзя бросать на землю, если хотите чтобы ствол прослужил хотя бы несколько недель!

https://www.youtube.com/watch?v=nohYvVACddY "Быстрая тяжелая артиллерия. М777 на учениях в Австралии." Посмотрите как Австралийцы обслуживают эту гаубицу.
12.05.2022 00:09 Ответить
*если хотите чтобы ствол прослужил больше чем несколько недель!
12.05.2022 00:14 Ответить
так, культуру виробництва тра' повишати
12.05.2022 10:57 Ответить
То же давно обратил на это внимание! Такие элементарные вещи и нет привычки или приспособы, что бы после досылания положить (поставить) досылатель рабочей частью вверх.
12.05.2022 12:46 Ответить
100% якесь нєбрєжне відношення,похуїзм якийсь чи що..
12.05.2022 18:04 Ответить
дивився Вашу зсилку - там один номер весь час тримає досилатель не відпускаючи його. Або у наших не вистачає одного номера, або погана організація стрільби.
13.05.2022 08:29 Ответить
Памятається, який гвалт піднівся коли Юрій тільки взявся на полігоні за шнур гаубиці. Як ОПу колобродило. А де зараз ті записні договороздатні оракули. Там фестивалили Скабійчучки з Москви та Києва. Ну шо А.....а....аааа.
12.05.2022 00:24 Ответить
Відмінно "Янки"
Працюємо до ПЕРЕМОГИ!!!
12.05.2022 00:32 Ответить
Сравнивать американский гаубицу и советско-российскую ("аналоговнетную") даже не имеет смысла и так по всей номенклатуре вооружения. Это даже не Мерседес против Жигулей, это другой уровень технологий. Эта война начинает показывать это предельно четко.
12.05.2022 00:37 Ответить
старые кони борозды не портят
https://twitter.com/i/status/1524101006165958658
12.05.2022 00:43 Ответить
Гарна пушка, майстерно накрила кацапську САУ, цікаво що ця гаубиця Британська - Vickers Shipbuilding and Engineering, і виробляється для армії США.
12.05.2022 02:28 Ответить
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
12.05.2022 02:33 Ответить
Хороший руZZкий - МЕРТВЫЙ руZZкий.
12.05.2022 09:26 Ответить
оце круто!!!!!!!!!
12.05.2022 17:53 Ответить
Никакой суеты, парни на работе, обыденно отправляют частями кацапов в ад. Нех шастать!
12.05.2022 18:49 Ответить
Ну, що сказати:- не посадили,Зелені, Бутусова за стрільбу з Д30, тепер спробують посадити за стрільбу(співучасть у стрільбі) М777А2...
12.05.2022 19:00 Ответить
Мягенько, плавненько, без подпрыгивания... Вещь, конечно... Русне понравится ловить...
12.05.2022 19:09 Ответить
На землю бросил приспособу для заталкивания заряда... Недолго эти гаубицы проработают... Неужели никому глаз не режет? Гляньте видео как амеры работают с этой гаубицей - приспособу кладут в отведённое место - а не бросают под ноги в песок... Я был немного более высокого мнения о наших... Пишу в надежде что может кто сможет донести вверха о грубой ошибке которую нужно исправить...
12.05.2022 19:10 Ответить
А не кажется ли вам что дроны-камикадзе в этом случае были бы куда эффективней ?
12.05.2022 19:48 Ответить
пора уже по кремлю гатить..
12.05.2022 20:25 Ответить
Не на вчились за 30 років гармат таких робить 1500+тис.... Пєчально.
12.05.2022 22:00 Ответить
жерла (стволи) навчилися лише недавно. В Краматорську робили, недарма ворог рветься туди.
13.05.2022 08:52 Ответить
 
 