ВСУ из американских гаубиц М777А2 уничтожили российскую САУ "Акация", - Бутусов. ВИДЕО С БОЕВЫХ ПОЗИЦИЙ
Американские гаубицы М777А2, поступающие во все горячие точки фронта, уничтожили российскую САУ "Акация".
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Первый репортаж с огневых позиций – американские гаубицы М777А2 Вооруженных Сил Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 Акация. Пушки в отличном состоянии, работают очень точно, российские батареи накрывают первыми залпами. Американские пушки поступают на все горячие точки фронта", - говорится в сообщении.
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
Сядем в окопчику десь за Дебальцево.
Нас тут багато, не сам!
Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я
Ворога б'є "Ураган"
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.
Ти не дивись, що гвинтівочка зношена.
Б'є вона влучно щораз.
Кожному "ватніку" зробимо дірочку,
Щоб вже не лізли до нас!
https://twitter.com/QrPtJwN4af81Tbz/status/1524421483761745920 4 ч
Покійний батько розказував, що фашисти пробивали в металевих діжках отвори і скидали такі "конструкції" на окопи червоної арм! Звук був жахливий, до і після батько нічого подібного ніколи більше не чув!Цікаво, що б робили рашисти, якби наші хлопці скинули на цих підорів таку "чудо-зброю"?
Да що за горе таке
https://i.obozrevatel.com/gallery/2022/5/11/31.jpg
П.С. Не понял только почему Цензор не хочет вставлять картинку по этой ссылке
малувато буде
https://www.youtube.com/watch?v=nohYvVACddY "Быстрая тяжелая артиллерия. М777 на учениях в Австралии." Посмотрите как Австралийцы обслуживают эту гаубицу.
Працюємо до ПЕРЕМОГИ!!!
https://twitter.com/i/status/1524101006165958658
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.