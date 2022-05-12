Учителя и ученики житомирского лицея №25 простились с разрушенным российскими оккупантами зданием своего учебного заведения. ВИДЕО

Педагогический коллектив, родители и выпускники 11 мая собрались возле разрушенного в результате авиаудара лицея №25 и спели гимн заведения.

"Мы сегодня собрались с родителями, выпускниками и коллективом, чтобы почтить наш родной лицей, потому что мы понимаем, что в дальнейшем будет собрание комиссии и наш лицей будут демонтировать", - сказал директор лицея №25 Денисюк Иван.

Сначала не верила, а потом вспоминала, счастливые школьные годы, рассказывает выпускница Анна о дне, когда оккупанты разрушили учебное заведение.

"Не верилось, не верилось с начала, а когда увидела своими глазами – это было жутко. ​​Даже когда видишь своими глазами, первым пришло в голову – это воспоминания: каким он был, каким он был изнутри живым, хорошим, запах пищи со столовой, звонки, как мы сидели в классе", - делится выпускница Анна Назарчук.

Галина Пономарева более 30 лет была директором лицея. По ее словам, она получила с десяток уведомлений от выпускников. Сегодня она тоже присоединилась к акции.

"Тот досадный, или страшный день, 4 марта 2022 года. Я проживаю неподалеку, когда почувствовала этот страшный грохот и с балкона посмотрела в сторону учебного заведения, увидела столб пыли непонятной. Сразу прибежала сюда, к сожалению, меня уже не допускали, потому что помещение было оцеплено. Уже со временем, на второй день коллектив, родители, выпускники мобилизовались и пришли спасать все то, что можно было спасти", – вспоминает экс-директор лицея №25 Галина Пономарева.

Родители вместе с учителями создали общественную организацию, которая всячески способствует восстановлению работы заведения. В частности, сегодняшнюю акцию сняли на видео, в котором коллектив призывает ускорить восстановление лицея.

"В лицее №25 учился мой сын, в 2019 году он закончил лучшее учебное заведение Житомира. Но я не просто мама, а учитель лицея №25. Поэтому для меня этот лицей любим и дорог, как маме, учителю и просто человеку. Совместно создали общественную организацию "ReNOVAtion 25 lyceum", к которой могут присоединиться все люди, мы хотим, чтобы нас услышали и власть, меценаты, те, кто здесь рядом в нашем городе, и те, кто далеко за границами нашей родной Украины. для многоплановых идей, целей, которые, надеюсь, будут достигнуты. Конечно, это и финансовая поддержка, моральная поддержка, хорошие идеи и все, что продлит жизнь нашего учебного заведения", – рассказывает учитель, мама выпускника лицея №25 Наталья Лупаин.

У учителей надеются, что вскоре смогут провести урок в классе.

"Мы не знаем, где будем работать, пока у нас дистанционное обучение. Мы хотим выйти 1 сентября на оффлайн обучение, увидеть своих детей, увидеть живые глаза и преподавать им предметы", – говорит учительница лицея №25 Светлана Хасина.

Также сегодня раздался "последний звонок" для разрушенного лицея. Ведь в этом помещении больше не будет уроков, перерывов или школьных праздников.

