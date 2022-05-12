Оккупанты 16 марта выстрелами в спину убили двух безоружных гражданских под Киевом. ВИДЕО камер наблюдения

Телеканал CNN обнародовал видео военного преступления российских оккупантов. 16 марта они со спины расстреляли под Киевом владельца и телохранителя автосалона, а сам салон ограбили.

Американские журналисты смогли получить видео с камер наблюдения автосалона, сообщает Цензор.НЕТ.

Эти кадры были сняты 16 марта. Пятеро российских военных пытались попасть внутрь автосалона. К ним подошли владелец и охранник заведения. Гражданских мужчин обыскали, затем отпустили. Но когда они начали возвращаться назад – оккупанты открыли огонь сзади.

Владелец автосалона погиб на месте. Охранник сумел добраться до своего поста и вызвать помощь, но спасти его не удалось – он умер от потери крови.

Украинская прокуратура расследует произошедшее как военное преступление.

Телеканал CNN попросил Минобороны РФ о комментарии, но до сих пор не получил ответ.