29 260 47

Оккупанты 16 марта выстрелами в спину убили двух безоружных гражданских под Киевом. ВИДЕО камер наблюдения

Телеканал CNN обнародовал видео военного преступления российских оккупантов. 16 марта они со спины расстреляли под Киевом владельца и телохранителя автосалона, а сам салон ограбили.

Американские журналисты смогли получить видео с камер наблюдения автосалона, сообщает Цензор.НЕТ.

Эти кадры были сняты 16 марта. Пятеро российских военных пытались попасть внутрь автосалона. К ним подошли владелец и охранник заведения. Гражданских мужчин обыскали, затем отпустили. Но когда они начали возвращаться назад – оккупанты открыли огонь сзади.

Оккупанты 16 марта выстрелами в спину убили двух безоружных гражданских под Киевом 01

Владелец автосалона погиб на месте. Охранник сумел добраться до своего поста и вызвать помощь, но спасти его не удалось – он умер от потери крови.

Также читайте: Во время оккупации села Степанки на Харьковщине рашисты расстреляли из танка жилой дом, погибли три человека, - прокуратура

Оккупанты 16 марта выстрелами в спину убили двух безоружных гражданских под Киевом 02

Украинская прокуратура расследует произошедшее как военное преступление.

Телеканал CNN попросил Минобороны РФ о комментарии, но до сих пор не получил ответ.

Оккупанты 16 марта выстрелами в спину убили двух безоружных гражданских под Киевом 03

Киевская область (4361) военные преступления (1509)
Топ комментарии
+76
"нас на учения послали, мы даже не знали что на Украине"
12.05.2022 10:38 Ответить
+58
КАЦАПСКУЮ МРАЗЬ мы должны УБИТЬ ВСЮ !!!
12.05.2022 10:40 Ответить
+43
Зато как рашисты в плену поют что их абманули на учениях и не хатят вайны а хатят к маме. А у нас поразвешивали уши и верят что только проклятый путен во всем винават а рузгий нарот овечьки обманутые
12.05.2022 10:41 Ответить
12.05.2022 10:38 Ответить
Нас абманулі, пустітє пажаласьа к мамкє!!1

Ці їбані потвори тільки з цивільними і вміють воювати. І тільки підступно. Зверніть увагу, як вони все роблять підступно - вторглися, застрелюють беззбройних в спину і т.д.
12.05.2022 13:07 Ответить
Маю надію, що ці потвори вже червей годують...
12.05.2022 10:39 Ответить
хробаків
12.05.2022 10:47 Ответить
12.05.2022 10:40 Ответить
12.05.2022 10:41 Ответить
Давно їм уже ніхто не вірить! Казали хлопці -партизани: " Мені хату спалили а я повинен їм "соплі витирать?" Посеред лісу спостерігачів ООН немає! А дикі кабани їсти хочуть!"
12.05.2022 10:47 Ответить
Це чеченці ж і розповідали. кацап добрий тільки в плєну. Коли це зрозуміли,почали мамам голови відправлять
12.05.2022 11:34 Ответить
Ну а чего бы им не петь, раз наши хавают это дерьмо, и панькаются с ними...в тоже время они нашим пленным "розочки" вырезают.
12.05.2022 12:33 Ответить
кацапським тваринам ніде не буде спокою...
так само їздити десь поза межами кацапії на рос номерах має бути небезпечно...
12.05.2022 10:42 Ответить
12.05.2022 10:44 Ответить
в спину цивільним після обшуку... прокурви, документуйте ретельно та правильно! Не проїбайте!
12.05.2022 10:45 Ответить
Після того як "про*бали" південь України, у мене глибокі сумніви в ефективності роботи Ze-команди(
12.05.2022 12:16 Ответить
Ета пириадетые биндеравцы, пастановка, ето не мы, расия нинакаво не нападала
12.05.2022 10:49 Ответить
страшно представить что они делают с людьми в Херсоне, Мелитополе, и остальных городах которые сдали Зекоманда
12.05.2022 10:51 Ответить
Ані іх чєм-та справациравалі.

На жаль, так вважає ще багато хто в нас. Почитайте недавній пост Антона Сененка у ФБ.
12.05.2022 11:14 Ответить
12.05.2022 16:55 Ответить
12.05.2022 16:53 Ответить
Треба підозру виставляти...
12.05.2022 10:55 Ответить
12.05.2022 11:00 Ответить
убийство россиян отныне грехом не считается, посколько они не люди
12.05.2022 11:01 Ответить
Это обычная практика россиянских штурмовых подразделений:убивать всех в том числе и цивильных чтобы они не могли сообщит оперативную обстановку и и месторасположение этих самых россиянских подразделений. В том числе и поэтому россияне в Буче,Бородянке держали цивильное население в подвалах и не давали ходить по улице,не давали разбирать завалы и откапывать учелевших. Обычная циничная практика русских солдат-еще со времен Чечни. Русские солдаты в Украине ведут себя даже хуже чем солдаты Гитлеровского рейха-которые почем зря мирное население не убивали
12.05.2022 11:02 Ответить
єто "обычная" практика банды мародеров
12.05.2022 11:39 Ответить
там вже багатовікова практика.
12.05.2022 14:54 Ответить
З часів татаро-монголів нічого не змінилося .....
12.05.2022 16:49 Ответить
Москаль- то не людина
12.05.2022 11:05 Ответить
Но очень похожь на людину и тому вводить в оману. Москаль-це животное,тварина по-нашому
12.05.2022 19:00 Ответить
Какие на ....... переговоры
12.05.2022 11:09 Ответить
Одним з наслідків цієї війни буде повна руйнація міфу, на світовому рівні, про якусь "честь", "доблесть" чи "отвагу" російської армії.
Це все щедро намазувалось товстим шаром пропаганди останнє як мінімум сторіччя. Знімались фільмокілометри і друкувались книжкотонни пропаганди як художньої так і псевдодокументальної. Проводились різноманітні фестивалі, співались пєсні і плясались пляскі в усіх можливих неможливих місцях. Називались вулиці, проспекти, мікрорайони і міста в честь усіх можливих представників цього лайна. Лайна було стільки що кількість переросла в якість - в нього вірили не тільки його творці але багато хто в цілому світі.

Але вистачило ЗСУ і ******** технологій щоб питання чим є російська армія стало зрозумілим всім.
12.05.2022 11:13 Ответить
Надо просить разрешения у CNN на публикацию этого видео на русском языке в Ютубе, Тик-Токе и т.д.
Пропагандистский (извиняюсь перед родственниками убитых) потенциал этого видео огромен.
12.05.2022 11:14 Ответить
та таких відео вже сотні
12.05.2022 11:36 Ответить
Во-первых, это видео не российское и не украинское, т.е. оно не пропагандистское.
Во-вторых, оно сделано CNN, которое отвечает за достоверность видео.
В-третьих, очень сложно подделать такое видео.
Посмотрите оригинал на английском. Там больше подробностей.
12.05.2022 12:03 Ответить
....а предатель бонэвтик все "А мире" печется, все хочет "пА средине" сойтись. Да уж. Выбрали так выбрали в 19-м году. От вам долбни проклятые и: "Хужэ нэ будэ!... Хужэ нэ будэ ны за шо. Хто нэбудь, абы нэ Порошенко"... Вин опустыв нас ужэ ныжче плинтуса!... Липецка хвабрыка.. Свынарчукы... Ыыыы... Абырвалг..." Долбо"бы проклятые. Всю страну развалили своим гАлАсАванием. Твари конченные. Но мы то за что страдаем? Те, кто не голосовал за это недоразумение, которое каждый день пытается заглянуть Путину в задницу? Мы за что должны страдать? СЦуки 73%-ные, все свалили на западную, и "вАюют" на "мукачевских" фронтах. Идите мрази, защищайте свое ничтожество у власти. Так куда там? Проклятые пАрАхАботы только и воюют. Порохоботы гибнут чтобы на следующих выборах "мукачевские фронтовики" опять нахлобучили очередного дятла, себе подобного, на шею тому, что останется от страны. .Бо их же, тварей, все равно будет больше. Наши все на фронте "лягут", а эти бодрячком припрутся гАлАсАвать... Ненавижу, твари...
12.05.2022 11:24 Ответить
З Ze-команди вже ліплять героїв, достатньо спробувати глянути бєнємарафон. Аресовичі-подоляки-арахамії-верещучки самі пи*дливі боєздатні "підрозділи, а Зеленського вже скоро проголосять Генералісімусом всія України, за виключенням тої території, яку "про*бали"віддали оркам.
12.05.2022 12:24 Ответить
12.05.2022 16:48 Ответить
в Мукачевах і без них достатньо зе=дебілів!
12.05.2022 14:58 Ответить
12.05.2022 16:52 Ответить
зелень - гірше за пуйла і москалів , бо прикидається "своїми" ..... та б'є ножем в спину .....
12.05.2022 16:52 Ответить
Подлейшее преступление не имеющее ни какого смысла, впрочем как и все, что делает кацапская мразота!
12.05.2022 11:35 Ответить
этим тварям кацапским место в зоопарке
12.05.2022 14:19 Ответить
Цє братскій нарот?
12.05.2022 15:06 Ответить
Для награды этим военам дайте живительную евтаназию.
12.05.2022 15:49 Ответить
Как это скрепно и по-военному - стрелять в спину гражданским безоружным людям... Еще один повод ********** гордиться своей военной сволотой!
12.05.2022 17:31 Ответить
это как диды!!! всегда так
12.05.2022 23:25 Ответить
чисто по кацапски
12.05.2022 21:13 Ответить
главное маме позвонить..... и ******** евойной жоны от Ашотиков...
12.05.2022 23:24 Ответить
 
 