Оккупанты 16 марта выстрелами в спину убили двух безоружных гражданских под Киевом. ВИДЕО камер наблюдения
Телеканал CNN обнародовал видео военного преступления российских оккупантов. 16 марта они со спины расстреляли под Киевом владельца и телохранителя автосалона, а сам салон ограбили.
Американские журналисты смогли получить видео с камер наблюдения автосалона, сообщает Цензор.НЕТ.
Эти кадры были сняты 16 марта. Пятеро российских военных пытались попасть внутрь автосалона. К ним подошли владелец и охранник заведения. Гражданских мужчин обыскали, затем отпустили. Но когда они начали возвращаться назад – оккупанты открыли огонь сзади.
Владелец автосалона погиб на месте. Охранник сумел добраться до своего поста и вызвать помощь, но спасти его не удалось – он умер от потери крови.
Украинская прокуратура расследует произошедшее как военное преступление.
Телеканал CNN попросил Минобороны РФ о комментарии, но до сих пор не получил ответ.
Ці їбані потвори тільки з цивільними і вміють воювати. І тільки підступно. Зверніть увагу, як вони все роблять підступно - вторглися, застрелюють беззбройних в спину і т.д.
так само їздити десь поза межами кацапії на рос номерах має бути небезпечно...
На жаль, так вважає ще багато хто в нас. Почитайте недавній пост Антона Сененка у ФБ.
Це все щедро намазувалось товстим шаром пропаганди останнє як мінімум сторіччя. Знімались фільмокілометри і друкувались книжкотонни пропаганди як художньої так і псевдодокументальної. Проводились різноманітні фестивалі, співались пєсні і плясались пляскі в усіх можливих неможливих місцях. Називались вулиці, проспекти, мікрорайони і міста в честь усіх можливих представників цього лайна. Лайна було стільки що кількість переросла в якість - в нього вірили не тільки його творці але багато хто в цілому світі.
Але вистачило ЗСУ і ******** технологій щоб питання чим є російська армія стало зрозумілим всім.
Пропагандистский (извиняюсь перед родственниками убитых) потенциал этого видео огромен.
Во-вторых, оно сделано CNN, которое отвечает за достоверность видео.
В-третьих, очень сложно подделать такое видео.
Посмотрите оригинал на английском. Там больше подробностей.
і пи*дливібоєздатні "підрозділи, а Зеленського вже скоро проголосять Генералісімусом всія України, за виключенням тої території, яку "про*бали"віддали оркам.