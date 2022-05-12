Ивано-Франковские художники собрали уже более 200 тысяч гривен для нужд украинской армии. ВИДЕО

Ивано-Франковские художники на местном аукционе с февраля собрали уже более 200 тысяч гривен для нужд украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Подробности, об этом рассказал один из участников организации помощи военным - франковский художник Богдан Бринский.

Большинство своих полотен Бринский создал в своей мастерской, ныне ставшей приютом для еще одного художника, сумевшего выбраться из Ирпеня. Сергей Лаушкин рассказывает: все свое творческое наследие - картины и скульптуры - он оставил дома. Был уверен, что уезжает ненадолго и скоро вернется. Да и в Ивано-Франковске он не сидит без дела. Практически каждый день рисует, прежде всего – чтобы отвлечься.

Оба художника – из числа тех, кто работает на художественном фронте и помогает украинской армии еще с 2014-го. Они вместе с другими коллегами из Художественного братства постоянно выставляют на торги свои полотна не только в Украине, но и за рубежом. А вырученные средства переводят на нужды Вооруженных Сил.

