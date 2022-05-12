РУС
23 730 24

"Красиво горит!", - бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожают оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, уничтожающей оккупантов, опубликовали видеозапись боев подразделения против российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик с фрагментами боев опубликован на странице бригады в соцсети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил специальные знаки отличия "За мужество и отвагу" 7 бригадам ВСУ

армия РФ (20608) уничтожение (7947) 92 отдельная штурмовая бригада (264)
Топ комментарии
+31
Щиро дякую Вам ЗСУ!
12.05.2022 12:03 Ответить
+28
неправильний заголовок. Гарно знищують русняве лайно, ось так треба
12.05.2022 11:54 Ответить
+28
Прокуратура Оренбурзької області порушила кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ст. 293 КК РФ (недбалість) на групу військових в/ч 10801.
Санкції цієї статті у випадку заподіяння особливо великої шкоди, карається штрафом від 200 до 500 тисяч рублів, виправними роботами терміном до 2 років або арештом терміном до шести місяців.

За даними слідства, військовослужбовці в/ч 10801 під час виконання спеціальних бойових завдань, отримавши неправомірний доступ до алкоголю в м. Кіровську (Луганська область), помилково здійснили передислокацію до позицій ЗСУ.

Зрозумівши свою помилку, солдати втекли, кинувши три одиниці техніки та ********** до неї.
12.05.2022 11:56 Ответить
Обьективный анализ происходящего https://www.youtube.com/watch?v=*********** Россия готовится к третьему этапу войны - Агиль Рустамзадэ
12.05.2022 11:51 Ответить
І собачка допомогає.
12.05.2022 12:04 Ответить
Орки даже дохрена боеприпасов оставили.
12.05.2022 11:52 Ответить
Це кацапські перевдягання??
12.05.2022 12:03 Ответить
Схоже бот працює.
12.05.2022 12:08 Ответить
Про командувача морпіхів Баранюка в полоні теж так казали.
Продовжуйте жити в рожевих окулярах, зараз Арестович вам їще розкаже
12.05.2022 14:10 Ответить
Спочатку на дорозі красіво горів трактор?
12.05.2022 12:07 Ответить
всі орки красіво горять
12.05.2022 12:50 Ответить
Він тягнув z-урал.
12.05.2022 12:51 Ответить
Трактор немного поспешил на сбор металлолома.
12.05.2022 13:01 Ответить
схоже на те(
12.05.2022 14:09 Ответить
я думаю его мокши в качестве заслона выставили
12.05.2022 14:16 Ответить
Слава Героям! Слава Україні!
12.05.2022 12:19 Ответить
Не плохо
12.05.2022 12:27 Ответить
Бережи вас Господь, хлопчики
12.05.2022 12:44 Ответить
головне після перемоги побудувати справжню Україну, а не передавати це в руки... ну... руки... які нічого не ворували, або ще щось...
12.05.2022 12:54 Ответить
Бандеромобиль - запрещенное оружие! Даже мастер спорта Какашенков подливу в штаны пускает, когда говорит о нем!
12.05.2022 12:55 Ответить
Низкий поклон нашим защитникам. Какие смелые воины... Выкладывают реальные видео, круче, чем постановочные в американских блокбастерах. Это какое нужно иметь мужество, чтобы так громить врага!
12.05.2022 14:27 Ответить
Можна дивитися нескінченно!!!
Слава 92-й!
Слава воїнам ЗСУ!!!
12.05.2022 16:34 Ответить
 
 