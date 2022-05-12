"Красиво горит!", - бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожают оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, уничтожающей оккупантов, опубликовали видеозапись боев подразделения против российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик с фрагментами боев опубликован на странице бригады в соцсети.
Продовжуйте жити в рожевих окулярах, зараз Арестович вам їще розкаже
Санкції цієї статті у випадку заподіяння особливо великої шкоди, карається штрафом від 200 до 500 тисяч рублів, виправними роботами терміном до 2 років або арештом терміном до шести місяців.
За даними слідства, військовослужбовці в/ч 10801 під час виконання спеціальних бойових завдань, отримавши неправомірний доступ до алкоголю в м. Кіровську (Луганська область), помилково здійснили передислокацію до позицій ЗСУ.
Зрозумівши свою помилку, солдати втекли, кинувши три одиниці техніки та ********** до неї.
Слава 92-й!
Слава воїнам ЗСУ!!!