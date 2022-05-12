"Уничтожили два танка, одну БМП и личного состава – до взвода", – три группы спецназовцев провели штурмовую операцию в оккупированном селе на Харьковщине. ВИДЕО

Три группы украинских спецназовцев провели штурмовую операцию в оккупированном селе на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете Радио Свобода. По результатам штурмовых действий было уничтожено два танка, один БМП и личный состав - до взвода.

