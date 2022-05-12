"Уничтожили два танка, одну БМП и личного состава – до взвода", – три группы спецназовцев провели штурмовую операцию в оккупированном селе на Харьковщине. ВИДЕО
Три группы украинских спецназовцев провели штурмовую операцию в оккупированном селе на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете Радио Свобода. По результатам штурмовых действий было уничтожено два танка, один БМП и личный состав - до взвода.
Топ комментарии
+38 Red_Sky_On
показать весь комментарий12.05.2022 12:09 Ответить Ссылка
+28 Amber
показать весь комментарий12.05.2022 12:19 Ответить Ссылка
+18 Людмила Терещенко #135198
показать весь комментарий12.05.2022 12:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вы из этой же команды?
тихо пішли !!
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼
особливо корисно почитати тим, хто верещать про згортання ракетних програм після 2019
Протягом 2019-2020 рр. випробування продовжувалися, а 27-30 травня 2020 р. відбулись державні випробування на полігоні «Алібей». 23 серпня 2020 року ракетний комплекс «Нептун» був прийнятий на озброєння. Цікаво, що розробка усього комплексу РК-360МЦ «Нептун» включно з крилатою ракетою та всіма машинами обійшлась Україні лише у $40 млн. За західними мірками це мізерна сума.
саме завдяки прекрасним дорогам було врятовано тисячі поранених, сотні тисяч біженців, які встигли виїхати та було вчасно доставлено на передову велетенської кількості західного озброєння від західних кордонів
Логістика - це один з ключових елементів ******** війни
ми переможемо в тому числі у значній мірі саме завдяки завчасно побудованим дорогам
тебя об этом спросил...
як гадаєш, чому?
Звания и награды должны наши воины получать и деньги, а не шваль всякая.
Беспрецедентный акт измены: боец ТрО объяснил, почему Россия смогла оккупировать ХерсонщинуЧетверг, 12 мая 2022, 11:41
Российские войска смогли оккупировать Херсонскую область из-за беспрецедентного акта государственной измены со стороны местных властей. Коллаборанты среди политиков и силовиков саботировали оборонные меры, что привело https://apostrophe.ua/news/society/2022-05-07/ubyem-okkupantov-skolko-nado-u-zelenskogo-anonsirovali-osvobojdenie-hersonschinyi/268324 к захвату Херсонщины рашистами.
Об этом в эфире Апостроф TV заявил член координационного совета Движения сопротивления "Свободная Украина", боец ТрО ВСУ Сергей Пархоменко.
"К большому сожалению, именно в Херсонской области был совершен беспрецедентный акт государственной измены со стороны местного руководства, со стороны местных силовиков, которые подготовили почву для оккупации региона. Они сделали возможным окружение Мариуполя. Этот акт они совершили еще в 2021 году, когда российская федерация рассматривала возможность проведения операции для того, чтобы взять под контроль дамбу в Новой Каховке и возобновить подачу воды в засыхавший Крым. Тогда, в 2021 году, было понятно, что именно в Херсонской области у них полностью сформирована агентурная сеть из местных политиков, коллаборантов-силовиков", - объяснил Пархоменко.
Именно из-за функционирования агентурной сети в Херсонской области российские войска смогли оккупировать регион. Власти саботировали оборонные меры, что в дальнейшем привело к захвату области и уничтожению Мариуполя и Волновахи.
"В связи с этим был осуществлен саботаж оборонных мероприятий, не взорваны мосты и другие объекты инфраструктуры и захвачена область. Вопрос, что делать с коллаборантами? После войны с ними жестко разберемся. Никто из сдавших область от ответственности не уйдет. Речь идет именно о конкретных местных чиновниках, политиках и силовиках, именно к ним будут вопросы, и они предстанут перед справедливым судом как люди, способствовавшие оккупации юга Украины, уничтожению города Мариуполь, города Волноваха, и виновные в гибели тысяч и тысяч украинских граждан", - подчеркнул Пархоменко.
Она за своих назначенцев, которые оказались предателями разве не должна отвечать?
Да и крымский перешеек разминировали не местные, а ведомство мадам Верещук по указанию президента.
Во всяком случае она так писала, докладывая о досрочном выполнении этого указания.
Всё в интернете есть.
Просто цікаво.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
запутався у методичках?
Крім того. Чого це "спецпризначенці" штурмують населені пункти ? Для цього є армія, наче ...