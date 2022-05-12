РУС
24 343 44

"Уничтожили два танка, одну БМП и личного состава – до взвода", – три группы спецназовцев провели штурмовую операцию в оккупированном селе на Харьковщине. ВИДЕО

Три группы украинских спецназовцев провели штурмовую операцию в оккупированном селе на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете Радио Свобода. По результатам штурмовых действий было уничтожено два танка, один БМП и личный состав -  до взвода.

"зєльонка" вже повним ходом допомагає нашим захисникам! Дякуємо вам хлопці!
12.05.2022 12:09 Ответить
якби то це було б під Білгородом, а не під Харковом...
12.05.2022 12:13 Ответить
Як пояснив Шерлок Холмс - коли гадюка "отримує по морді" то повертається назад і кусає того хто попадеться на її щляху Надіюся що саме так і станеться!
12.05.2022 12:21 Ответить
Велика ймовірність, що ця авантюра путлєра і прихвостнів закінчиться бунтом на кацапердії. "Бєссмислєнним і бєспощадним", як і сама кацапердія.
12.05.2022 12:40 Ответить
як би під мацквою, то ще краще.
12.05.2022 12:32 Ответить
Ипашьте каZZапов !!!
12.05.2022 12:15 Ответить
Россияне восемь лет утверждали, что их на Донбассе нет и всё спрашивали где доказательства?
Вы из этой же команды?
12.05.2022 12:31 Ответить
Тихо прийшли наші хлопці , поклали приблизно 30 - ть орків і техніку і
тихо пішли !!

Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼
12.05.2022 12:19 Ответить
які докази ? саме луче слово Без втрат . дякую хлопці.
12.05.2022 12:23 Ответить
ракета "Нептун", коротка https://mezha.media/2022/04/14/r-360-neptun-krylata-raketa-iaka-vtopyla-moskvu/ історія створення , випробувань та взяття на озброєння
особливо корисно почитати тим, хто верещать про згортання ракетних програм після 2019

Протягом 2019-2020 рр. випробування продовжувалися, а 27-30 травня 2020 р. відбулись державні випробування на полігоні «Алібей». 23 серпня 2020 року ракетний комплекс «Нептун» був прийнятий на озброєння. Цікаво, що розробка усього комплексу РК-360МЦ «Нептун» включно з крилатою ракетою та всіма машинами обійшлась Україні лише у $40 млн. За західними мірками це мізерна сума.
12.05.2022 12:26 Ответить
хватит отмазывать своего бога - сколько асфальта на на изготовления «Нептуна» он выделил...?
12.05.2022 12:30 Ответить
прекрасні дороги - це один з найважливіших етапів підготовки до війни
саме завдяки прекрасним дорогам було врятовано тисячі поранених, сотні тисяч біженців, які встигли виїхати та було вчасно доставлено на передову велетенської кількості західного озброєння від західних кордонів
Логістика - це один з ключових елементів ******** війни
ми переможемо в тому числі у значній мірі саме завдяки завчасно побудованим дорогам
12.05.2022 12:37 Ответить
Будеш воювати в броніку з асфальта?
12.05.2022 12:39 Ответить
так. на відміну від тебе
12.05.2022 12:43 Ответить
да быстро по эти дорогам кацапы оккупировали юг - кто там разминированием занимался...?
12.05.2022 12:43 Ответить
у тебе ж відповідь чітко вказана у методичці, навіщо ж ти мене питаєш?
12.05.2022 12:45 Ответить
сколько асфальта на на изготовления «Нептуна» он выделил...?
тебя об этом спросил...
12.05.2022 12:44 Ответить
китайські риболовельні джонки не витримають шторму більше 5 балів
12.05.2022 12:47 Ответить
иди уже помолись БоНеВтику...
12.05.2022 12:48 Ответить
То есть, хорошие дороги нас ускоряют, а кацапов, наоборот, тормозят?
12.05.2022 18:51 Ответить
Вот, если б мы выполнили оборонзаказ и поставили в строй хотя бы одну бригаду комплексов «Гром» или «Сапсан», или «Гром-2», или «Борисфен», у нас разработок там с десяток оперативно-тактических ракет с гарантированной дальностью пуска 480 километров. Аналог Искандера, можно так сказать. Тогда да, нужно было бы сделать в первый же день. Нанести ракетный удар по обоим пролетам моста - и по автомобильному, и по ЖД - и тем самым воспретить возможность переброски войск и входа их с Крымского полуострова», военный эксперт Игорь Жданов.
12.05.2022 12:44 Ответить
дивно, що всі військові на 73% голосували за Зеленського
як гадаєш, чому?
12.05.2022 12:49 Ответить
А вот ******* не надо. А те кто голосовали, сейчас признают что ошиблись и за клоунов голосовать теперь не будут. К тому же воюет на фронте воинствующее меньшинство, а те кто голосовал, что бы поржать, прячутся по тылам в западной части Украины и пытаются всеми правдами и неправдами за границу рвануть. Может расскажешь где на каких фронтах тищенко-каклета воюет, а юзик , а мальчик ушедший в лес. А промакашка-абрестовичь за какие подвиги подполковника получил? Это под каким полковником он побывал?
Звания и награды должны наши воины получать и деньги, а не шваль всякая.
12.05.2022 15:40 Ответить
Згортання і не було, як і фінансування, ось вивчай https://texty.org.ua/fragments/102407/artem-kazhe-sho-perehodyt-na-odnodennyj-tyzhden-cherez-brak-zamovlen-na-vyhotovlennya-zbroyi-minoborony-***********-zamovlennya-ye/
12.05.2022 15:18 Ответить
На Юге Украины все руководство расставлялось дерьмаком, вот и получили результат. А теперь оп хочет обвинить во всем военных и Залужного.

Беспрецедентный акт измены: боец ТрО объяснил, почему Россия смогла оккупировать ХерсонщинуЧетверг, 12 мая 2022, 11:41

Российские войска смогли оккупировать Херсонскую область из-за беспрецедентного акта государственной измены со стороны местных властей. Коллаборанты среди политиков и силовиков саботировали оборонные меры, что привело https://apostrophe.ua/news/society/2022-05-07/ubyem-okkupantov-skolko-nado-u-zelenskogo-anonsirovali-osvobojdenie-hersonschinyi/268324 к захвату Херсонщины рашистами.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил член координационного совета Движения сопротивления "Свободная Украина", боец ТрО ВСУ Сергей Пархоменко.

"К большому сожалению, именно в Херсонской области был совершен беспрецедентный акт государственной измены со стороны местного руководства, со стороны местных силовиков, которые подготовили почву для оккупации региона. Они сделали возможным окружение Мариуполя. Этот акт они совершили еще в 2021 году, когда российская федерация рассматривала возможность проведения операции для того, чтобы взять под контроль дамбу в Новой Каховке и возобновить подачу воды в засыхавший Крым. Тогда, в 2021 году, было понятно, что именно в Херсонской области у них полностью сформирована агентурная сеть из местных политиков, коллаборантов-силовиков", - объяснил Пархоменко.

Именно из-за функционирования агентурной сети в Херсонской области российские войска смогли оккупировать регион. Власти саботировали оборонные меры, что в дальнейшем привело к захвату области и уничтожению Мариуполя и Волновахи.

"В связи с этим был осуществлен саботаж оборонных мероприятий, не взорваны мосты и другие объекты инфраструктуры и захвачена область. Вопрос, что делать с коллаборантами? После войны с ними жестко разберемся. Никто из сдавших область от ответственности не уйдет. Речь идет именно о конкретных местных чиновниках, политиках и силовиках, именно к ним будут вопросы, и они предстанут перед справедливым судом как люди, способствовавшие оккупации юга Украины, уничтожению города Мариуполь, города Волноваха, и виновные в гибели тысяч и тысяч украинских граждан", - подчеркнул Пархоменко.
12.05.2022 12:26 Ответить
А все эти местные силовики, управленческие кадры, губернатор были назначены зелёной властью
Она за своих назначенцев, которые оказались предателями разве не должна отвечать?
Да и крымский перешеек разминировали не местные, а ведомство мадам Верещук по указанию президента.
Во всяком случае она так писала, докладывая о досрочном выполнении этого указания.
Всё в интернете есть.
12.05.2022 12:37 Ответить
Можна посилання на новину, де Верещук рапортує про розмінування?

Просто цікаво.
12.05.2022 12:42 Ответить
Ща буде ...
12.05.2022 13:48 Ответить
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
12.05.2022 13:49 Ответить
Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
12.05.2022 13:51 Ответить
ти вказав ссилку на те, що Подоляк герой
показать весь комментарий
12.05.2022 12:42 Ответить
єрунда якась ... хто показує обличчя "спецпризначенців" ??
Крім того. Чого це "спецпризначенці" штурмують населені пункти ? Для цього є армія, наче ...
12.05.2022 12:28 Ответить
Значить, тут спецпризначенці були доцільніші. Їх менше видно і чути, ніж гуркотливу армію.
12.05.2022 12:42 Ответить
Спецпризначенці - це не штурмові підрозділи. СП - це розвідка, наведення авіаударів, снайперська робота, диверсійна. У нас СП називають кого завгодно.
12.05.2022 19:01 Ответить
орки починають щось підозрювати...

12.05.2022 12:34 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
12.05.2022 12:37 Ответить
Спасибі Вам ,хлопці,Боже Вас бережи.
12.05.2022 22:49 Ответить
 
 