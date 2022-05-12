Взрывчатка в костыле: СБУ разоблачила и задержала злоумышленника, планировавшего теракт в Запорожье. ВИДЕО

Злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Взрывное устройство изготовил сам и замаскировал его под костыль. Он встроил в его полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами. Мужчина пытался "запутать следы" и за два дня до запланированной теракта прибыл в Запорожье из западного региона", – говорится в сообщении.

СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в "подпольном" доме, а взрывчатка была обезврежена.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.