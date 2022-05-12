РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7239 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 669 27

Взрывчатка в костыле: СБУ разоблачила и задержала злоумышленника, планировавшего теракт в Запорожье. ВИДЕО

Злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Взрывное устройство изготовил сам и замаскировал его под костыль. Он встроил в его полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами. Мужчина пытался "запутать следы" и за два дня до запланированной теракта прибыл в Запорожье из западного региона", – говорится в сообщении.

СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в "подпольном" доме, а взрывчатка была обезврежена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье раздался мощный взрыв: россияне запустили по городу крылатую ракету (обновлено)

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.

задержание (6710) Запорожье (2766) СБУ (20431) теракт (2356)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Бандерівську смузі йому в дупло і нехай танцює, *****!
показать весь комментарий
12.05.2022 12:34 Ответить
+6
Терорист на милицях. Кабздєц.

показать весь комментарий
12.05.2022 12:41 Ответить
+6
********- в україні вже давно немає МЕНТІВ. ))) ******)) ідинахуйбот
показать весь комментарий
12.05.2022 12:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бандерівську смузі йому в дупло і нехай танцює, *****!
показать весь комментарий
12.05.2022 12:34 Ответить
і підпалити....хай "яблучко" зтанцює.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:37 Ответить
Славно попрацювали. В моєму містечку менти спинили хлопця на розібраному скутері, троє складають на нього протокол. Герої, правда?
показать весь комментарий
12.05.2022 12:39 Ответить
********- в україні вже давно немає МЕНТІВ. ))) ******)) ідинахуйбот
показать весь комментарий
12.05.2022 12:42 Ответить
Поліція веде себе як мєнти погані, від того що їх називати поліцейськими, вони бути мєнтами не перестануть. Потрібна реформа. Пів року назад мене мєнти зупинили на вулиці, посадили в свою машину і відвезли в місцевий воєнкомат. Там 50 хвилин потримали і відпустили. Протокол затримання не складали. Коли я телефонував на 102 і повідомляв про злочин, операторка відмовилась реагувати на мій дзвінок. Я понаписував заяви в поліцію, ДБР, ВСП, але ніхто не відреагував, навіть формально, хоча за незаконне обмеження свободи посадовою особою передбачена відповідальність до 8-ми років тюрми. Тому вони і мєнти або мусора. Поліції в цій країні немає.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:06 Ответить
І що тобі у "військкоматі" сказали (якого вже давно нема)? Як же ви -брехуни кацапські заїбли своєю тупістю: один про "мєнтів" пише другий - про "воєнкомат"
показать весь комментарий
12.05.2022 13:18 Ответить
теж не зрозумів, якце "мєнти протримали у військоматі", брєд сівого мєріна якийсь)
показать весь комментарий
12.05.2022 18:07 Ответить
Чому брєд? 8 ранку, йду на роботу, мені перегороджує дорогу якийсь чоловік і каже, що він з воєнкомату і просить щоб я показав йому документи які посвідчуюють особу, бо у нього є список призовників і йому треба звірити чи там є моє імя. Я попросив його предявити документи, щоб я переконався хто він. Він відмовився, тоді до мене підійшли двоє поліцейських і почали вимагати, щоб я їм предявив документи, бо їм треба звірити мої дані зі списком призовників. Звичайно я всім трьом відмовив, по перше такої причини перевірки документів не існує - вимоги поліцейського були незаконними, по друге вони не представились, а в нас діє Закон про захист персональних даних, і особи які обробляють мої перс. дані мають представитись і розказати що вони будуть робити з моїми перс. даними, і лівим людям які можуть понабирати на мене кредитів в мікрофінансових організаціях які ррозповсюджувати не збираюсь. Відповідно мене посадили в машину відвезли в воєнкомат. Там уже працівники воєнкомату (які не представлялись і в яких навіть бейджиків не було) почали казати, щоб я назвав їм своє імя і прізвище, щоб перевірити чи я є в спску призовників, інакше я буду сидіти там до вечора. Звичайно вони були послані. Мене протримали там годину і відпустили. Свої перс. дані я їм так і не назвав.
показать весь комментарий
13.05.2022 08:42 Ответить
муссора они и остались та милиция просто вверх законности и адекватности были
показать весь комментарий
12.05.2022 13:06 Ответить
В моєму містечку менти спинили хлопця на розібраному скутері.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:47 Ответить
Не треба бути такими прискіпливими - це звичайні для кацапів труднощі гугл-перекладу.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:03 Ответить
Ну їхав собі хлоп на розібраному скутері...)
показать весь комментарий
12.05.2022 18:08 Ответить
ох і дохера ще вати і сепарів, які **** живуть тут в україні і дрочать на расеюшку... але ж їхати туди суки не хотять...
показать весь комментарий
12.05.2022 12:40 Ответить
Терорист на милицях. Кабздєц.

показать весь комментарий
12.05.2022 12:41 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 15:20 Ответить
а міг жеж в інвалідне крісло ТМ-89 вмонтувати...
показать весь комментарий
12.05.2022 16:06 Ответить
Странно, ещё никто не написал "Какие ваши доказательства?"...
показать весь комментарий
12.05.2022 12:42 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 13:46 Ответить
Неизлечимый идиот.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:47 Ответить
Это точно. Умом дебила не понять.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:07 Ответить
ох ... время идет, но шаражка под названием сбуне изменяет себе в дешевом пиаре ... люди, которые, должны охранять безопасность Украины ловят перехваты звонков орков своим самкам и мамкам ... ловят, якобы, престарелого террориста из клуба юного техника .... но в упор не видят пятую колону и позволяют выводить миллиарды в офшоры .... после войны эта контора должна быть зачищена и ликвидирована также как беркут
показать весь комментарий
12.05.2022 12:59 Ответить
Частина колишнього беркуту плавно перекочувала в нову поліцію.Ну а есбеушники теж не всі люстровані за участь в злочинах на Майдані- чоловік верещучки є підтвердженням цього факту.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:42 Ответить
Убейте подонка!
показать весь комментарий
12.05.2022 12:59 Ответить
он каин..гитлер..БАрмалей..кстати такие белые зубы какой у него зарплата....??
показать весь комментарий
12.05.2022 13:04 Ответить
Кіно і нємци...
Зверніть увагу з 0:47, яким професійним і жорстким прийомом спєцназ кладе терориста-ізмєнщіка на підлогу...
показать весь комментарий
12.05.2022 14:50 Ответить
нехер чим хричу було зайнятися, підзаробити захотілось
показать весь комментарий
12.05.2022 16:08 Ответить
засунуть ему эту палку инвалидную в прямую кишку и активировать
показать весь комментарий
12.05.2022 18:30 Ответить
 
 