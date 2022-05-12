Лицей "Кадетский корпус" из Сум просит не переводить его в Хмельницкий. ВИДЕО
Кадеты сумского лицея Госпогранслужбы имени Харитоненко просят не переносить учебное заведение в Хмельницкий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о своей просьбе они заявили в специальных видеообращениях.
"На сегодняшний день мы остались в городе Сумы, потому что в стране война и ехать в Хмельницкий опасно, поэтому с сегодняшнего дня нас уволили по приказу. Речь идет о переезде 200 работников лицея. Мы боимся, что заведение не планируют возвращать в Сумы, потому что о сроках переезда в приказе речь не идет... Мы понимаем, что наше заведение пострадало от обстрелов врага, но более 80% пригодно к использованию, проживанию детей и работе всего коллектива", - пишут они.
Педагоги отмечают, что сейчас обучение проходит онлайн, и текущий учебный год они могут закончить в дистанционном формате. Да и в дальнейшем лицеисты не собираются переезжать в Хмельницкий, ведь большинство из них проживают в Сумской области.
"Никто из лицеистов в город Хмельницкий не поедет, потому что все они проживают в Сумской области и ехать за ее пределы не имеют желания и потребности. Лицеисты взволнованы этим незаконным решением, потому что оснований для перемещения нет. В городе Хмельницком постоянно раздаются сирены и взрывы, а из Сум, по словам главы ОГА, не нужно эвакуироваться, то какой смысл уничтожать "Кадетский корпус" в городе Сумы?" – пишут они.
Коллектив отметил, что сейчас материально-техническую базу лицея вывозят в Хмельницкий. И просит не лишать педагогов рабочих мест, а лицеистов – возможности осуществить мечту и стать военнослужащими.
Ранее сообщалось, что находящийся сейчас в Сумах лицей Государственной пограничной службы Украины передислоцируют в Хмельницкий. Такое решение принято руководством военного ведомства с целью обезопасить воспитанников от угроз, связанных с близостью врага, и сохранить кадровый военный потенциал. В настоящее время в заведении учится около 400 лицеистов.
Просьбу лицеистов поддержал и председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Кадетский корпус должен остаться в Сумах. Я категорически против, чтобы учебное заведение переселялось в любой другой город. Полностью поддерживаю коллектив лицея и родителей кадетов", - написал он 23 апреля на своей странице в соцсети.
взагалі все державне якесь ідіотське. чого їх начальство не може прислухатися до людей? для чого ці скандали. якийсь один начальник вперся рогом і маєш.
Іхати за межі Сумщини він не збирається .... А він служити як збирається ? Як його викладачі вчили і чому ? Накази обговорювати ? І це під час війни .... В нормальних арміях в даному випадку частину розформовують нафіг, це як мінімум .
Там не в пацанах справа а у викладачах що не хочуть залишать насиджені місця! Весна прийшла - треба дачами займаться а їх відправляють через півУкраїни!
Чи служити вони готові , також, лише виключно в межах Сумської області біля своєї хатинки ? В Криму до речі така організація служби біля хатинки своєї в 2014 році вже себе і всі наслідки показала ...
без сцикливого обговорення! Що це за офіцер який порушує
Статут й присягу? Таким не місце в війську, ім не можна довіряти.
В Армії не їснує демократії,там сувора дісципліна та виконання
наказів. Не згодний? Тоді знімай погони й занімайся демократією
на "гражданці". Не впевнен що таким й там не надають по вухам!
идиотская база это перевозить кадетов из Сум в Хмельницк где в Каменецк- Подольске уже есть лицей.
Вывозить из Сум лицеистов и оставлять в Харькове,который ближе к границе,Национальную Академию Нацгвардии которая входит в ту же систему МВД это тоже идиотское решение.
Дело скорее всего в деньгах,зданиях лицея и прочее но никак не угроза кацапстана
Детский сад - хочу здесь. Крымчане также хотели "жить здесь" Правильно, их надо расформировать.
А я вам скажу,що ви переслідували одну мету й це В И Г О Д А !
Не треба кормити, поїти одягати й виховувати дитину. Всі
турботи взяла на себе держава, але з благородною метою
й це виховати захісника Батьківщини, в тому числі й Вас самих.
А своїми теревенями ви виховуєте колаборанта,не більше!
Вигода і право на освіту різні речі...
А для того, щоб скориставшись ситуацією знищити заклад:працівники відмовляться (це зрозуміло), діти ( учні 8, 9, 10, 11 класу) не поїдуть...Все,,це ліквідація закладу,,, натомість голова ДПСУ отримує все майно закладу....
Порушено ряд Законів України, трудовий кодекс, право дітей на освіту, адже не зрозуміло як ліцеїсти будуть отримувати свідоцтва про освіту....
І чому тоді не евакуйовують ні одну школу області?????? Навчання по всій Україні - дистанційне,,, нехай діти собі продовжують навчання спокійно,,,, мало того, що війна з зовнішнім ворогом маємо ще війну і за існування.... Ганьба
а то что приказов 24го не было, пакетов "на случай войны" тоже не было (в полу-военных то госучреждениях) после оккупации Крыма и ежедневных погибших это ***** всего руководства с 14го года. (ну или минобразования или кто там главный, или как водится, у семи нянек дитя без глаза)
так что приказы надо выполнять, а если уж очень хочется назад - все перевезли а потом на "дистанционно" договорились (или нет). и вообще, чему там учат преподы, если не вкуривают военную обстановку полной жопы? или они пошли рыть окопы, валить оккупантов и обучать в реале нужным действиям и не имеют времени отвлекаться на всяческие "приказы", тогда конечно велкам, но тогда и увольнение им не сильно нервы сделает.