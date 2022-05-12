РУС
10 630 42

Лицей "Кадетский корпус" из Сум просит не переводить его в Хмельницкий. ВИДЕО

Кадеты сумского лицея Госпогранслужбы имени Харитоненко просят не переносить учебное заведение в Хмельницкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своей просьбе они заявили в специальных видеообращениях.

"На сегодняшний день мы остались в городе Сумы, потому что в стране война и ехать в Хмельницкий опасно, поэтому с сегодняшнего дня нас уволили по приказу. Речь идет о переезде 200 работников лицея. Мы боимся, что заведение не планируют возвращать в Сумы, потому что о сроках переезда в приказе речь не идет... Мы понимаем, что наше заведение пострадало от обстрелов врага, но более 80% пригодно к использованию, проживанию детей и работе всего коллектива", - пишут они.

Педагоги отмечают, что сейчас обучение проходит онлайн, и текущий учебный год они могут закончить в дистанционном формате. Да и в дальнейшем лицеисты не собираются переезжать в Хмельницкий, ведь большинство из них проживают в Сумской области.

"Никто из лицеистов в город Хмельницкий не поедет, потому что все они проживают в Сумской области и ехать за ее пределы не имеют желания и потребности. Лицеисты взволнованы этим незаконным решением, потому что оснований для перемещения нет. В городе Хмельницком постоянно раздаются сирены и взрывы, а из Сум, по словам главы ОГА, не нужно эвакуироваться, то какой смысл уничтожать "Кадетский корпус" в городе Сумы?" – пишут они.

Коллектив отметил, что сейчас материально-техническую базу лицея вывозят в Хмельницкий. И просит не лишать педагогов рабочих мест, а лицеистов – возможности осуществить мечту и стать военнослужащими.

Ранее сообщалось, что находящийся сейчас в Сумах лицей Государственной пограничной службы Украины передислоцируют в Хмельницкий. Такое решение принято руководством военного ведомства с целью обезопасить воспитанников от угроз, связанных с близостью врага, и сохранить кадровый военный потенциал. В настоящее время в заведении учится около 400 лицеистов.

Просьбу лицеистов поддержал и председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Кадетский корпус должен остаться в Сумах. Я категорически против, чтобы учебное заведение переселялось в любой другой город. Полностью поддерживаю коллектив лицея и родителей кадетов", - написал он 23 апреля на своей странице в соцсети.

+15
Дитина вірно сказала : створіть кадетський корпус у Хмельницькому , якщо так бажаєте , але не чіпайте наш.
12.05.2022 12:55 Ответить
+11
А після закінчення ліцею вони що - думають залишиться у Сумській області? Україна велика і її кордони не тільки в Сумській області! Ті ж самі "кадети" чи "суворовці" і "нахімовці" в 14-літньому віці їхали вчиться за сотні кілометрів і не вважали це проблемою! І лише раз у півроку на кілька тиєнів їздили до рідних А тут хлопчик боїться що від "маминих пиріжків" відірвуть! Ти готуєшся офіцером стать - і вже зараз починаєш "кочевряжиться"?!
Там не в пацанах справа а у викладачах що не хочуть залишать насиджені місця! Весна прийшла - треба дачами займаться а їх відправляють через півУкраїни!
12.05.2022 13:27 Ответить
+10
Цікава логіка. "У місті Хмельницькому постійно лунають сирени та вибухи", а Суми за 40 км до кордону, який орки обстрілювали нещадно і окупували на деякий час - то найбезпечніше місто, так виявляється?
12.05.2022 12:56 Ответить
Здається все якраз навпаки: у Хмельницькому не стріляють
12.05.2022 12:48 Ответить
В Хмельницький області - загроза від кацапських ракет, в Сумський - загроза від кацапських ракет ПЛЮС безпосередній кордон із кацапстаном, через який вже лізли орки. Але на Хмельниччині загроза більша?
12.05.2022 12:55 Ответить
о, ну тепер прилетить і кадетам. напросилися.
взагалі все державне якесь ідіотське. чого їх начальство не може прислухатися до людей? для чого ці скандали. якийсь один начальник вперся рогом і маєш.
12.05.2022 12:55 Ответить
12.05.2022 12:55 Ответить
А кадетський корпус, це цивільний навчальний заклад? Якщо військовий, то які питання?!
12.05.2022 13:25 Ответить
Це не дитина, це випускник, майбутній офіцер , але він досі не зрозумів , що вибрав професію військового, а не філолога чи ботаніка .
Іхати за межі Сумщини він не збирається .... А він служити як збирається ? Як його викладачі вчили і чому ? Накази обговорювати ? І це під час війни .... В нормальних арміях в даному випадку частину розформовують нафіг, це як мінімум .
12.05.2022 14:00 Ответить
Хмельниччина має кадетський корпус в Кам'янці
12.05.2022 15:35 Ответить
12.05.2022 12:56 Ответить
Суми не були окуповані.
12.05.2022 13:15 Ответить
Ну Сумы это дорога на Киев была для свинособак, они свободно перемещались по Ахтырской трассе. Цели захватить город небыло как таковой, ибо это трата ресурсов в пустую. Они только уничтожали маленькие города области и марадерили, потому что скоты ******* и иначе не умеют.
12.05.2022 13:32 Ответить
Цель была, ресурсов не было
12.05.2022 18:43 Ответить
12.05.2022 13:27 Ответить
Тут залежить від того якого типу ліцей: відкритого чи закритого. Якщо хлопці після навчання йдуть ночувати додому, то обурення зрозуміле.
12.05.2022 13:47 Ответить
Вони і навчаються вдома, в статті же написано - "дистанційно", тому і безпечно. В Хмельницькому всіх можуть поселити разом - і викладачів, і ліцеїстів. І навчання буде проходити там же, де будуть мешкати. Такий варіант вважається небезпечним, бо вже були випадки смертельних обстрілів казарм.
показать весь комментарий
13.05.2022 03:05 Ответить
Гірше дурня тільки дурень з ініціативою. Якщо і варто було перевести цей ліцей вглиб країни, то до війни. Чи хтось з нашого керівництва військового відомства мріє, що орки можуть повторити окупацію ? По суті , переїзд без нагальної потреби - це диверсія. Бо зрозуміло, що переїдуть далеко не всі. Поїхали б вглиб країни всі добровільно якби була реальна загроза нападу ворога. Коли загроза була, Суми успішно оборонялися. І захистили своє місто. Немає підстав думати, що в майбутньому Суми окупують вороги. А обстрілюють нині і до кінця війни всю територію України включно з Хмельницьким і Сумами. До вересня може і активні бойові дії завершаться раніше ніж переїзд на нове місце. Тому скоріше вирішуйте, наказує переселятися дурень чи ворог?
12.05.2022 13:29 Ответить
чушь.
12.05.2022 15:06 Ответить
а шо й то? война уже закончилась? а когда конкретно? а то вон Хйло не в курсе может быть, вы бы ему сказали, что ли.
12.05.2022 17:17 Ответить
Це знов якісь маразми вилазять . Яка різниця де безпечно , а де ні ? Які б не були причини , що це за військові , що обговорюють і відмовляються виконувати накази ? Виконуй , а потім маєшь право подати відповідний рапорт.
Чи служити вони готові , також, лише виключно в межах Сумської області біля своєї хатинки ? В Криму до речі така організація служби біля хатинки своєї в 2014 році вже себе і всі наслідки показала ...
12.05.2022 13:46 Ответить
Ваши думки підтримую повністью! В Армії накази виконуються
без сцикливого обговорення! Що це за офіцер який порушує
Статут й присягу? Таким не місце в війську, ім не можна довіряти.
В Армії не їснує демократії,там сувора дісципліна та виконання
наказів. Не згодний? Тоді знімай погони й занімайся демократією
на "гражданці". Не впевнен що таким й там не надають по вухам!
12.05.2022 18:07 Ответить
Так а де тут армія?????
12.05.2022 19:34 Ответить
Тобі подобається як москалі виконують накази без обговорення? На жаль не у всіх наказувальщиків мізки працють нормально.
12.05.2022 21:11 Ответить
Бред какой то. Перемещают полувоенное учебное заведение внуть страны, тут же вылазят личные интересы преподавателей. И еще идиотскую базу подводят-мол в Хмельницке, в центре страны "небезопасно", а в 50 км от границы-"очень безопасно". Уже забыли шо идет широкомасштабная война и завтра может быть повторное вторжение на Сумщину. В шею всех-городы копать, кто "не согласен"!
12.05.2022 14:09 Ответить
В мене таке враження що цей ліцей начисто корумпований.
12.05.2022 18:11 Ответить
Повторное вторжение может быть и в Киеве но это не мешает Тимошенко осваивать бабло на ускоренном восстановлении мостов.
идиотская база это перевозить кадетов из Сум в Хмельницк где в Каменецк- Подольске уже есть лицей.
Вывозить из Сум лицеистов и оставлять в Харькове,который ближе к границе,Национальную Академию Нацгвардии которая входит в ту же систему МВД это тоже идиотское решение.
13.05.2022 10:05 Ответить
Все военные лицеи и училища вместе с оборудованием нужно переносить в центр и запад Украины.Это еще с 2014 нужно было делать.
12.05.2022 15:02 Ответить
Так давайте і садочки і всу школи, лікарні, бізнес,,,, все перенесемо,,, сядемо складемо ручки і будемо чекати.... Якісь у Вас заклики цікаві,,, Ви не вірите в перемогу!!!!?????????
12.05.2022 15:17 Ответить
Ну да,лицеи это первоочередное,а на предприятия ВПК в Харькове и Сумах насрать.к стати буквально недавно зеленожопые собирались на базе завода Звезда в Шостке ( производитель порохов и зарядов)выпускать снаряды и никто не чухается его эвакуировать.
Дело скорее всего в деньгах,зданиях лицея и прочее но никак не угроза кацапстана
13.05.2022 10:16 Ответить
Это не военнослужащие, а потенциальные коллаборанты.
Детский сад - хочу здесь. Крымчане также хотели "жить здесь" Правильно, их надо расформировать.
12.05.2022 15:05 Ответить
А це військовослужбовці, не курсанты-це загальноосвітній навчальний заклад з посиленою військово-фізичною підготовкою,,,, тут навчаються діти віком від 13до 17 років... Така собі школа для хлопців... В подальшому більшість з них вступають до лав ЗСУ... Велика кількість випускників боронить зараз нашу країну,,,, нажаль,,, є загиблі герої України посмертно...
12.05.2022 15:10 Ответить
А з якою метою Ви відправили дитину у військовий ліцей?
А я вам скажу,що ви переслідували одну мету й це В И Г О Д А !
Не треба кормити, поїти одягати й виховувати дитину. Всі
турботи взяла на себе держава, але з благородною метою
й це виховати захісника Батьківщини, в тому числі й Вас самих.
А своїми теревенями ви виховуєте колаборанта,не більше!
12.05.2022 18:33 Ответить
Вигоду звикли переслідувати працівники ДПСУ при перетині кордонів цивільними,,, яку вигоду отримала вони після 24.02 страшно представити🤦‍♀️,,,, а в школу чи садочок коли відають дітей то теж переслідують вигоду????? Ви мабуть не в собі....
Вигода і право на освіту різні речі...
12.05.2022 19:39 Ответить
Спробую роз'яснити ситуацію,,, 24.02 в день коли почалася війна, а діти були на навчанні ні одного наказу про евакуацію дітей не було, офіцери власними силами та рішенням керівника закладу передали дітей до безпечних місць перебування,,, ДПСУ абстрагувалася від ситуації аж на 37 днів війни,,, а вже 01.04, коли Сумщина звільнилася і Голова ОВА Дмитро Живицький повідомив, що наша область стала безпечнішою, можна повертатися і налагоджувати всі процеси в області і підстав евакуйовуватись немає ДПСУ видала 2 накази, за якими місце дислокації з якогось дива місто Хмельницький,,, в наказах мова про дітей-ліцеїстів взагалі не велася. Наказано з'явитись до Хмельницького керівному складу з матеріально-технічною базою (її треба везти 800 км), а також приїхати 200 працівників закладу, хто не згоден заяви про звільнення,,, тобто 200 працівників мають покинути родини, дітей і поїхати??????? Чи залишитися в скрутний час без роботи?????? Кошти державного бюджету витрачаються на перевезення майна з міста Суми до міста Хмельницький, кошти на проживання, харчування та облаштування не зрозуміло з якою метою людей в чужому місті,,,, для чого все це????
А для того, щоб скориставшись ситуацією знищити заклад:працівники відмовляться (це зрозуміло), діти ( учні 8, 9, 10, 11 класу) не поїдуть...Все,,це ліквідація закладу,,, натомість голова ДПСУ отримує все майно закладу....
Порушено ряд Законів України, трудовий кодекс, право дітей на освіту, адже не зрозуміло як ліцеїсти будуть отримувати свідоцтва про освіту....
І чому тоді не евакуйовують ні одну школу області?????? Навчання по всій Україні - дистанційне,,, нехай діти собі продовжують навчання спокійно,,,, мало того, що війна з зовнішнім ворогом маємо ще війну і за існування.... Ганьба
12.05.2022 15:06 Ответить
Они ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! ТАК СЛЫШНО? ВИДНО?
12.05.2022 15:10 Ответить
Хто військовослужбовці?????? Діти від 13 до 16 років????????
12.05.2022 15:18 Ответить
ТИ дебіл ? Цей ліцей фактично школа, там вчаться діти. Комусь захотілось приватизувати лакомий шматок в місті
12.05.2022 21:17 Ответить
ну если сказали, значит решили, что риск есть большой и оставлять "материально-техническую базу" оккупантам вместе с колаборантами-учителями (ведь они не хотят остаться "без работы", правда, и ехать не хотят, а в оккупации "работать" или нет это видимо им все равно) нельзя. а то потом на этой "материально-технической базе" учителя выучат очередных янычар. да и расстрел военных лицеев он смотрится несколько по-другому чем обычных школ, нет? по крайней мере в цивилизованном мире, это кацапам все равно, мирняк или военный. хотя имхо военные цели все равно в приоритете. так что то что приказали это правильно.
а то что приказов 24го не было, пакетов "на случай войны" тоже не было (в полу-военных то госучреждениях) после оккупации Крыма и ежедневных погибших это ***** всего руководства с 14го года. (ну или минобразования или кто там главный, или как водится, у семи нянек дитя без глаза)
так что приказы надо выполнять, а если уж очень хочется назад - все перевезли а потом на "дистанционно" договорились (или нет). и вообще, чему там учат преподы, если не вкуривают военную обстановку полной жопы? или они пошли рыть окопы, валить оккупантов и обучать в реале нужным действиям и не имеют времени отвлекаться на всяческие "приказы", тогда конечно велкам, но тогда и увольнение им не сильно нервы сделает.
12.05.2022 17:09 Ответить
Злочинні накази можна не виконувати - це по-перше,,, і не вести себе як орки, які напали на нашу країну і гребуть все без розбору,,, так і ДПСУ "очі завидющі, руки загребущі"
12.05.2022 19:41 Ответить
А місто буде в окупації???? Мешканці Сумської області чогось незнають?????
12.05.2022 20:08 Ответить
И еще. Прикордонники часто-густо занимаются контрабандой. Боятся потерять уже присмотренный бизнес? Хотелось бы ошибиться, но правда жизни говорит другое.
12.05.2022 15:09 Ответить
Ось саме цей випадок,,, скористалися ситуацією,,, і ламають те,,, до чого взагалі і "рубля" не приложили... Так, заробітна плати платили,,, але на поліпшення умов ні копійки,,, а тепер все хочуть забрати, що створювалося роками... ВОЮЮТЬ з жінками і дітьми
12.05.2022 15:21 Ответить
А по коментарях в принципі ВИДНО працівники ДПСУ включилися в розмову,,,, герої,,, то приїдьте до нашого міста і по говоріть з містянами,,, і скажіть їм, яка загроза у нас тут і що робити з Ліцеєм,,, вони пояснять швидко що і до чого
12.05.2022 19:44 Ответить
Більше немає чим зайнятись. Зараз і так складна ситуація в країні, а тут ще затіяли переїзд, який може зруйнувати декілька навчальних закладів і в Хмельницькій області. Таке враження, що просто користуються воєнним станом.
21.05.2022 23:48 Ответить
 
 