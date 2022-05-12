Лицей "Кадетский корпус" из Сум просит не переводить его в Хмельницкий. ВИДЕО

Кадеты сумского лицея Госпогранслужбы имени Харитоненко просят не переносить учебное заведение в Хмельницкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своей просьбе они заявили в специальных видеообращениях.

"На сегодняшний день мы остались в городе Сумы, потому что в стране война и ехать в Хмельницкий опасно, поэтому с сегодняшнего дня нас уволили по приказу. Речь идет о переезде 200 работников лицея. Мы боимся, что заведение не планируют возвращать в Сумы, потому что о сроках переезда в приказе речь не идет... Мы понимаем, что наше заведение пострадало от обстрелов врага, но более 80% пригодно к использованию, проживанию детей и работе всего коллектива", - пишут они.

Педагоги отмечают, что сейчас обучение проходит онлайн, и текущий учебный год они могут закончить в дистанционном формате. Да и в дальнейшем лицеисты не собираются переезжать в Хмельницкий, ведь большинство из них проживают в Сумской области.

"Никто из лицеистов в город Хмельницкий не поедет, потому что все они проживают в Сумской области и ехать за ее пределы не имеют желания и потребности. Лицеисты взволнованы этим незаконным решением, потому что оснований для перемещения нет. В городе Хмельницком постоянно раздаются сирены и взрывы, а из Сум, по словам главы ОГА, не нужно эвакуироваться, то какой смысл уничтожать "Кадетский корпус" в городе Сумы?" – пишут они.

Коллектив отметил, что сейчас материально-техническую базу лицея вывозят в Хмельницкий. И просит не лишать педагогов рабочих мест, а лицеистов – возможности осуществить мечту и стать военнослужащими.

Ранее сообщалось, что находящийся сейчас в Сумах лицей Государственной пограничной службы Украины передислоцируют в Хмельницкий. Такое решение принято руководством военного ведомства с целью обезопасить воспитанников от угроз, связанных с близостью врага, и сохранить кадровый военный потенциал. В настоящее время в заведении учится около 400 лицеистов.

Просьбу лицеистов поддержал и председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Кадетский корпус должен остаться в Сумах. Я категорически против, чтобы учебное заведение переселялось в любой другой город. Полностью поддерживаю коллектив лицея и родителей кадетов", - написал он 23 апреля на своей странице в соцсети.

