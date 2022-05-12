"Раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь и в ПАЗики загрузили и увезли", - оккупант рассказывает как обуздывает тех, кто отказывается наступать против ВСУ. АУДИО
Российские оккупанты боятся идти в бой с украинскими защитниками, чтобы хоть как-то их обуздать – Москва отправляет в Украину "опытных карателей".
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Один из таких "карателей" – генерал Мурадов, известный своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РФ в Сирии. Он устраивает "показательные суды" захватчикам, но даже такие меры не изменяют ситуацию кардинально: солдаты все равно отказываются наступать в самых горячих точках.
"Ну, Мурадов, типа, приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе#ал, показательно там… раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на#уй, все.. и в ПАЗики загрузил и увезли", – рассказывает своему отцу оккупант.
Он говорит, что, несмотря на такие показательные выступления, российских "отказников" все равно потом возвращают домой. Потому и он ждет, когда его отправят "в отпуск".
"Ведь РФ не может официально признать, что имеет настолько большое количество солдат, которые отказываются воевать в Украине. Вот и называет их бегство с войны "отпусками". Тех захватчиков, которые не захотят уйти с нашей земли добровольно, украинские воины отправят домой в "пожизненный отпуск". На сегодняшний день счетчик ВСУ уже показывает более 26,5 тыс. оккупантов", - подчеркивают в СБУ.
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли завоёвывать Украину для удовлетворения своего "вяличия"?...
На борту спалахнула пожежа, наразі росіянам вдалося дотягти корабель до Севастополя. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці https://t.me/chanel24/39611 повідомив 24 канал, пише https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/rosiya-vtratila-sche-odin-korabel-u-chornomu-mori-pryamuvav-do-ostrova-zmiinij-zmi.htm Обозреватель
За даними журналістів, найвірогідніше постраждав корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два - "Всеволод Бобров" та "Ельбрус". Який саме з них невдало сходив до українського острова Зміїний - наразі невідомо.
А потім дивуємось чому Штати обмежують розвіддані. Бо треба менше *******.
в 14-му "отпустники" їхали в Україну, а
зараз - навпаки
