"Раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь и в ПАЗики загрузили и увезли", - оккупант рассказывает как обуздывает тех, кто отказывается наступать против ВСУ. АУДИО

Российские оккупанты боятся идти в бой с украинскими защитниками, чтобы хоть как-то их обуздать – Москва отправляет в Украину "опытных карателей".

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Один из таких "карателей" – генерал Мурадов, известный своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РФ в Сирии. Он устраивает "показательные суды" захватчикам, но даже такие меры не изменяют ситуацию кардинально: солдаты все равно отказываются наступать в самых горячих точках.

"Ну, Мурадов, типа, приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе#ал, показательно там… раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на#уй, все.. и в ПАЗики загрузил и увезли", – рассказывает своему отцу оккупант.

Он говорит, что, несмотря на такие показательные выступления, российских "отказников" все равно потом возвращают домой. Потому и он ждет, когда его отправят "в отпуск".

"Ведь РФ не может официально признать, что имеет настолько большое количество солдат, которые отказываются воевать в Украине. Вот и называет их бегство с войны "отпусками". Тех захватчиков, которые не захотят уйти с нашей земли добровольно, украинские воины отправят домой в "пожизненный отпуск". На сегодняшний день счетчик ВСУ уже показывает более 26,5 тыс. оккупантов", - подчеркивают в СБУ.