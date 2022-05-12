РУС
"Раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь и в ПАЗики загрузили и увезли", - оккупант рассказывает как обуздывает тех, кто отказывается наступать против ВСУ. АУДИО

Российские оккупанты боятся идти в бой с украинскими защитниками, чтобы хоть как-то их обуздать – Москва отправляет в Украину "опытных карателей".

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Один из таких "карателей" – генерал Мурадов, известный своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РФ в Сирии. Он устраивает "показательные суды" захватчикам, но даже такие меры не изменяют ситуацию кардинально: солдаты все равно отказываются наступать в самых горячих точках.

"Ну, Мурадов, типа, приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе#ал, показательно там… раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на#уй, все.. и в ПАЗики загрузил и увезли", – рассказывает своему отцу оккупант.

Он говорит, что, несмотря на такие показательные выступления, российских "отказников" все равно потом возвращают домой. Потому и он ждет, когда его отправят "в отпуск".

"Ведь РФ не может официально признать, что имеет настолько большое количество солдат, которые отказываются воевать в Украине. Вот и называет их бегство с войны "отпусками". Тех захватчиков, которые не захотят уйти с нашей земли добровольно, украинские воины отправят домой в "пожизненный отпуск". На сегодняшний день счетчик ВСУ уже показывает более 26,5 тыс. оккупантов", - подчеркивают в СБУ.

+36
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина, хамы, дикая орда душегубов и злодеев...
12.05.2022 14:40
+31
12.05.2022 14:41
+28
12.05.2022 15:17
12.05.2022 14:40
прикметно, що ця характеристика - з середини, з серцевини того суспільства (якщо його можна назвати суспільтвом).
Булгаков тим і значимий, що своїх героїв (точніше: антигероїв) списував з себе
12.05.2022 14:51
Да ангелов и святых на земле нет, если честно, не обманывая себя в себе поковыряться, то там много чего нехорошего можно найти. Поэтому люди и не любят это делать.
12.05.2022 15:10
... насильников женщин, младенцев...
12.05.2022 15:01
але ближче його серцечку виявился все ж таки душегуби і злодії
12.05.2022 15:03
Вторая армия мира мля
12.05.2022 14:41
12.05.2022 15:16
12.05.2022 15:17
- Во время строительства пирамид египетских мастеров кормили хлебом и пивом. Интересно, сколько хлеба и пива надо , чтобы египтяне сейчас новую пирамиду построили?
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли завоёвывать Украину для удовлетворения своего "вяличия"?...
12.05.2022 16:32
12.05.2022 14:41
Зміїна Чорнобаївка.
12.05.2022 14:46
«джерела в українській розвідці»
А потім дивуємось чому Штати обмежують розвіддані. Бо треба менше *******.
12.05.2022 14:49
А що тут тайна для кацапів? Чи "бидло" правду не має знати? Як ви вже дістали, бовдури.
12.05.2022 15:34
Це не мої слова, послухайте вчорашній брифінг голови розвідки США Авріл Хейнс в сенаті. Американські посадовці не в захваті що наші вихваляються цими розвідданими. Тому якщо хочемо продовжити їх отримувати - потрібно закрити крякало.
12.05.2022 16:38
часи мяняються:
в 14-му "отпустники" їхали в Україну, а
зараз - навпаки
12.05.2022 14:42
"Руки связал"
...
12.05.2022 14:42
шкода що швабру в сраку ще на запхали,швабра в сраці це духовная скрепа кожного кацапа
12.05.2022 14:44
пригадав свого старого віршика про кацапів

Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незваный, - сразу тут как тут.

Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.

Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.

Как же вы, болваны, жалки и нелепы, -
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.

Между тем, имея кой-какой всё ж опыт,
Пьяная Россия всё встает с колен, -
Но не понимает, бедная, что в жопе
Не духовный стержень, а кремлёвский член.
12.05.2022 14:53
"********" нароТ
12.05.2022 14:46
Вони розуміють, що їх чекає.Тим рашистам яким пощастило вижити в полоні розповідають таке: "20-летний военный РФ Андрей Ушаков, ему известны случаи самоубийств солдат РФ. Кроме того, некоторые из них ранят себя выстрелами, чтобы иметь возможность отправиться домой.Пленный солдат РФ отметил, что он пошел в армию, чтобы материально помочь своей семье. В плену ему разрешили позвонить матери, но та не поверила словам сына, что на российском телевидении показывают ложь о войне в Украине.В то же время он уже успел пожалеть из-за своего ошибочного решения. Вместе с тем он признает, что несмотря на ископаемые богатства РФ его семья живет в страшной нищете."
"Мой папа совсем болен, слеп на один глаз, глух, у него проблемы с сердцем. У моей мамы проблемы с давлением. У нас в деревне очень много проблем. Мы продаем газ по всему миру, но в нашем селе газа нет. А электричество у нас появилось только в прошлом году", - отметил Ушаков.
12.05.2022 14:47
Цікаво в розповіді те,що електрику в їх селі підключили тільки як рік тому, а мати вже настільки запрограмована пропагандою з телевізора, що невірить власному сину.А тепер уявіть які люди мешкають лднр та криму після 8 років промивки мізків..
показать весь комментарий
12.05.2022 14:55
Может быть. В нескольких километрах от Череповца у моих ватных уже бывших родственников дом в деревне ввиде дачи. Электричество постоянное только пару лет. До этого дизель электростанция работающая по вечерам на всю деревню. То есть время для телезомбирования у них было. Каждый вечер. А вот связи нет до сих пор. Что бы работала мобилка надо ехать в город.
12.05.2022 16:37
На відстані в 300 км від Саяно-Шушенської ГЕС у селах до цих пір нема електроліній - є дизель-генератори які працюють кілька годин на добу!
12.05.2022 16:49
Ага, батьки хворі-тому я вирішив вбивати людей в чужій країні,щей помародерити безкарно,.Україна теж не багата країна,але ми шукаємо де можна заробити,а не їхати вбивати.Ніхера їх не шкода-хай всі виздихають
12.05.2022 15:44
читая руZZкие газети
https://www.gazeta.ru/family/news/2022/05/12/17726084.shtml https://www.gazeta.ru/family/news/2022/05/12/17726084.shtml

Врач предупредила об опасности использования мазей от геморроя для снятия отеков под глазами (після похмілля)
12.05.2022 14:47
"своих не бросаем"
12.05.2022 14:52
12.05.2022 14:52
А справа - Гиркин, рядом с Пи..дой? )
12.05.2022 16:33
гиркин.... стрелков... или похожий передаст, то не важно... важно то, что той свинособаке с сумочкой и с надписью на вымени, что 9 мая, что матрьошка в дупе, или обосраный сапог в той Z дырке... все вшистко едно. оно, как и все их фашистское общество, примитивно, вульгарно, пошло, недоразвито....
12.05.2022 17:28
И это жестокость,связать ручки и погрузить в пазики?у ******** нет в наличии даже нормального генерала способного расстреливать и управлять подчиненными,остались только жополизы и воришки.
12.05.2022 14:58
Всі діти яких вивезено в ********* втрачені назавжди...
12.05.2022 15:00
показать бы оркам эту чудо-свалку где-то под Донецком, где их складывают штабелями просто под открытым небом и разослать по всем ихним пабликам, может дойдет кому-то, что для дяди вовы ихнего они просто мусор, грязь, который даже закапывать некому, он просто гниет в поле...
12.05.2022 15:01
Почему руZZкие ""боятся идти в бой"?
- Наверное потому, шо у них армия )(уйловая, - подумала Демусика.
12.05.2022 15:11
"Бо ж РФ не може офіційно визнати, що має настільки велику кількість солдат, які відмовляються воювати в Україні.

Ну и накуя это шапкозакидательство? Какую "велику кількість"? На 200 000-й контингент пару сотен (пусть даже тысяч) отказников? 0,1-1%?
СБУ больше заняться нечем, кроме как "успокаивающие сказки на ночь" рассказывать?
12.05.2022 15:26
На рабZZee никогда не было нормал ной армии л слова совсем...Мифы прошлого это туфта Сталинских ВЫсториков прошлого начиная с Кара=мзина и прочих крючкотворческих Краснопузых Шариковых... 20 века...
12.05.2022 15:39
на швабру кацапів на зоні саджали, тепер і в армії будуть саджати. васпітаніє.
12.05.2022 15:48
Скоро будут(или уже идут) показательные расстрелы перед строем якобы дезертиров, паникеров, агитаторов для устрашения остальных плюс заградотряды для уничтожения бегущих с поля боя - обычная история для "вяликой победоносной Красной армии" в 1941-1945 годах. Нормальные люди,те, кто прошел все эти унижения и пришел живым с фронта, никогда не рассказывали о пережитом страхе и унижениях, которым его подвергали в армии.
12.05.2022 15:58
https://www.youtube.com/watch?v=uGqTY8hVpvQ
12.05.2022 16:02
Так путин ***** ж хороший! Он оно всё правильно делает! "Дядя Вова, мы с тобой!"
12.05.2022 16:03
Наверно, наивный вопрос: для чего раздел?
12.05.2022 18:40
Для садистичного задоволення і щоб показати свою владу.
12.05.2022 19:44
 
 