Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Рашисты пытали и расстреляли трех братьев, потому что дома нашли форму ВСУ, принадлежавшую младшему, и медали деда. Средний брат выжил – пуля прошла через щеку. Он смог выбраться из могилы и спасся.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Оккупанты ворвались в дом братьев Куличенко с обыском 18 марта. Они схватили мужчин, завязали глаза и привезли на пилораму в соседнее село. Там продержали три дня, а затем увезли на расстрел.
Медали деда
Младший брат - Евгений, который служил в ВСУ
Пилорама в соседнем селе, где братьев держали три дня
Рядом с ними здесь были другие захваченные черниговцы.
"Я здесь, рядом старший брат, а чуть дальше, младший. И его первого застрелили. Бросили в яму, а потом Диму застрелили, но не вбрасывали в яму. А потом, как в меня выстрелили, меня еще и ногой толкнули. Я упал поверх старшего", - рассказывает Николай Куличенко.
Могила, которую оккупанты выкопали для братьев
Николай показывает, где пуля вошла в его щеку
Пуля вошла в щеку у рта и вышла наружу рядом с ухом. Николай выбрался из могилы и дошел до ближайшего села. Там его приютила жительница одного села Валентина Петровна.
"Я увидела, что он избит, синий, в земле. Я пригласила его в дом, чтобы он умылся, позавтракал. Собрала его немного на дорогу и он ушел. Мы когда встречаемся, всегда обнимаемся. Он стал нам, как родной", - рассказывает женщина.
Николай, Валентина Петровна и сестра Николая
В свое село Николай прошел пешком 40 км. Уже после освобождения населенного пункта его обследовали врачи - обнаружили два сломанных ребра.
Прокурор Черниговской окружной прокуратуры Сергей Хамайко подтвердил, что расстрел мирных жителей – это нарушение законов и обычаев войны.
