Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рашисты пытали и расстреляли трех братьев, потому что дома нашли форму ВСУ, принадлежавшую младшему, и медали деда. Средний брат выжил – пуля прошла через щеку. Он смог выбраться из могилы и спасся.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Оккупанты ворвались в дом братьев Куличенко с обыском 18 марта. Они схватили мужчин, завязали глаза и привезли на пилораму в соседнее село. Там продержали три дня, а затем увезли на расстрел.

Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты 01Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты 02

Медали деда

Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты 03

Младший брат - Евгений, который служил в ВСУ

Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты 04

Пилорама в соседнем селе, где братьев держали три дня

Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты 05

Рядом с ними здесь были другие захваченные черниговцы.

"Я здесь, рядом старший брат, а чуть дальше, младший. И его первого застрелили. Бросили в яму, а потом Диму застрелили, но не вбрасывали в яму. А потом, как в меня выстрелили, меня еще и ногой толкнули. Я упал поверх старшего", - рассказывает Николай Куличенко.

Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты 06

Могила, которую оккупанты выкопали для братьев

Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты 07

Николай показывает, где пуля вошла в его щеку

Пуля вошла в щеку у рта и вышла наружу рядом с ухом. Николай выбрался из могилы и дошел до ближайшего села. Там его приютила жительница одного села Валентина Петровна.

"Я увидела, что он избит, синий, в земле. Я пригласила его в дом, чтобы он умылся, позавтракал. Собрала его немного на дорогу и он ушел. Мы когда встречаемся, всегда обнимаемся. Он стал нам, как родной", - рассказывает женщина.

Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты 08

Николай, Валентина Петровна и сестра Николая

В свое село Николай прошел пешком 40 км. Уже после освобождения населенного пункта его обследовали врачи - обнаружили два сломанных ребра.

Прокурор Черниговской окружной прокуратуры Сергей Хамайко подтвердил, что расстрел мирных жителей – это нарушение законов и обычаев войны.

Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты 09


оккупация (10299) расстрел (522) Черниговщина (1486) военные преступления (1509)
Те що наша арта- БОГИ,знають всі,і краще всього вороги. Саме тому бригаду ЗСУ,яка могла легко перемолоти росіян в Чонгарі та не дати їм зайти на південь- розформували . А на контрольний,ще й розмінували усі мости та проходи. Результат ви бачите. Південь просто здали
міністр оборони, не купивший для армії жодного снаряда та ракетної установки, який зірвав виконання Держоборонзамовлення, призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Євросоюзі
Зайшли не просто так.
По наводці.
Скільки ще таких розстрілів по країні відбулось..
Українців конкретно поменшало. Просто страчували.
Ну зачєм же так.У зєльоной команди кадровий голод (нє путать с жаждой наживи).Просьба атнєстісь с паніманієм.
Тьху,***.Яка мерзенна банда на чолі з членограєм.
Всі оці совдеповскі морди - сраки повіинні бути звільнені.І наразі зовсім треба 60 років щоб не мав права бути при владі і займати посади в державі.
Клоун продолжает в своём репертуаре танцевать под дудку ДЕРЬМАКА ,АГЕНТА РАШИСТОВ Куда смотрят офицеры и генералы отдающие свои жизни за Украину⁉️Сколько можно терпеть этот беспредел кровавый , с ******* дерьмаком ⁉️⁉️⁉️⁉️
То най сі вдуси, Україні шкоди не буде, а може й ще деякий прибуток.
Хорош Шлях до миру ? сколько жизней украинцев зеля и его команда буквально в асфальт закатала, выбрав дороги вместо армии и обороны
І та пад.....що фабрику в мордорі має .
те що ти 3,14здиш про розмінування це факт

https://ua.krymr.com/a/khersonshchyna-reportazh-kordon-krym/31712297.html

але те що ти 3,14здиш з блокпосту на ньюйоркщині добавляє в твій 3,14здьож закордонного колориту, петріот кацапський.
То б то Південь України зеленський з дЄрмаком не здавав ?
6...!
Ви привели статтю, яка написана за 15 днів до 24 лютого. В якої написано, що окрім 55 торгівельних точок "підготували" тероборону в 500 чоловік (підготували в статті - просто сказали, що вони в теробороні, начебто видали стрілецбку зброю і все). Так, в статті вказано, що дороги начебто заміновані. Але!... До сих пір ніхто не відповів, що якщо вони були заміновані - чому кацапи пройшли той Чонгар навіть не зупинившись на розмінування? Є ще одна стаття (https://tvoemisto.tv/news/genshtab_zsu_prokomentuvav_chutky_pro_rozminuvannya_pereshyyku_z_krymom_pered_viynoyu_131389.html стаття ), де Генштаб ЗСУ прокоментував чутки про «розмінування» перешийку з Кримом перед війною. Але "відповідь" в цій статті - тому що чисельність ворога була в 15 раз більше. У людей без фізичного пошкодження моску виникає питання - яким чином це завадило підірваи заміновані мости?! Чи попереднє питання "чому кацапи пройшли той Чонгар навіть не зупинившись на розмінування?" Так що не треба звинувачувати інших " 3,14здиш про розмінування це факт" не приводячи доказів.
Невже вони не знали, що кацапсятині неможна вірити? Кацап завжди залишиться кацапом. 2014-го року вам мало було?
Хоть би дЄрьмака де небуття пристрасть мразота просрали все,скільки людей загинуло і з-за їх бездарності.
То не бездарність і не тупість, як дехто вважає. Це свідома підривна діяльність суверенітету України на користь агресора.
Питання - як у військовий час притягти зеленського, дЄрамака і їх команду до карної відповідальності за статею 111 Карного Кодексу України - за Державну зраду ???
Те що він здав Південь України це вже нажаль факт.
Так це той іще борець за руцький мир ......
Падлюка без совісті і гідності, зрадник і розкрадач державних коштів .....
не можу дочекатися побачити його десь на гиляці ...... за Оман, вагнергейт, кубло зрадників в ОПі, травлю чесних і патріотичних громадян, кумовство, торгівлю державними посадами, банальне розкрадання мілліардів і тд і ті .....
Д'Ерьмака просто -- РАССТРЕЛЯТЬ ЭТО 😈👹 мерзот пособник РАШИСТОВ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
Вони всі будуть страчені! Продажна зелена банда боневтіка🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Допрагнулись.
Какую бригаду расформировали, номер, командир, дата?
По наводці.
Скільки ще таких розстрілів по країні відбулось..
Українців конкретно поменшало. Просто страчували.
кажуть, що у рашистів були списки заготовлені по кожному населеному пункту. наслідки безвізу і роботи сбу в попередні роки
Наслідки безвізу с рашей і іншими пост совковими країнами
І ДОСІ ВІЗИ НЕ ВВЕЛИ !!!
100%. В Иванкове по домам ходили по спискам.
Какая крыса их составила?????
рпц мп майже в кожному селі ,вони всю інформацію мають про місцевих,розгалужений філіал фсб який фінансують самі ж українці..
Всю родину вбили.
Виродки.Моя сім'я пройшла це в 1933р.Бабцю живою з померлими від голоду чоловіком і двома дітьми засипали в братській могилі.Вона з неї вибралась і вижила.Село Кузьмина ******, Христинівський район, Черкаська обл.Все повторюється.Не прощу.
Иногда чудеса случаются. Есть свидетели подобного спасения во время массовых расстрелов ы Бабьем Яру
тут все вместе, и закопали не глубоко
В сорочці народився Микола 👍🏼👍🏼👍🏼
Зато у нас рашистских пленных облизывают мол женевская конвенция... Какая женевская к черту конвенция к террористам и убийцам
Зеленский - марионетка, Ермак - младший кукловод, а Коломойский - главный. Вся надежда на армию, хотя, украинцы такие доверчивые.
А ще гидота малоросійська, що пише мовою окупанта
В кожній темі рашистські боти сруть, щоб викликати дестабілізацію. Срали на Порошенка, теперь на Зеленського. Нах, свинособаки, пішли, на дно, куди іде ваша ********* !
Не треба порівнювати.
Ну вєдь нє всє жє руССкіє плахіє...
ну звісно .... кожний двохсотий - найкращий .....
Чувак, чому ти не пішов мститися за братів, чого сидиш в селі?!
Щоб засуджувати людину, потрібно пройти його шлях і бажано в його черевиках......
Чому три кремезних брата сиділи в хаті ? Чого чекали ?
А їх хтось попередив ?
Мова йшла про шашлики. Це банальна неорганізованість , яку породила влада.
Вони не дали хлопцям зброї. Не дали можливості себе захистити.
Байден предупреждал 22 февраля. Что в течен и 48 часов будет вторжение.
Хотілося б почути аргументи противників закону про вільне володіння зброєю.
Sicario2 .
Орки сами сюжет закрутили.
И Месть имеет быть только такой !
виноват однозначно порошенко крывавый барыга не может быт при таком найвеличнишом *************** такое творится и два крота фсб и гру быть один при офисе второй вместо Бурбы
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
Боже, бережи його і надалі...
фартовый мужик...
слава богу!значит долго жить будет!
