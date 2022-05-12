Установлены предатели Украины, которые вместе с рашистами уничтожают Донбасс, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты проанализировали десятки пропагандистских репортажей о боевых действиях в Украине и идентифицировали ряд бойцов из ОРДЛО и оккупированного Крыма, которые на стороне оккупантов пришли уничтожать Донбасс.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Среди жителей ОРДЛО, кроме попавших под принудительную мобилизацию, есть и те, кто сознательно идет убивать своих земляков и уничтожать украинские территории.

Железнодорожник Виктор из Тростянца в комментарии "Слідство.Инфо" рассказал, что жители ОРДЛО в Сумской области вели себя даже хуже, чем россияне: "Они кричали: "Мы терпели восемь лет и вы будете терпеть так же".

Так, журналисты журналисты идентифицировали 30-летнего жителя Донецка Загоруйко Евгения Александровича.















Примечательно, что в конце 2014-го, когда Россия оккупировала Крым и начала военную агрессию на Донбассе, Загоруйко успел побывать и пофотографироваться в украинском Харькове.

Идентифицирован также оккупант с позывным "Малой", в "ВКонтакте" он записан как "Жора Николаенко".

"Местом проживания он указывал Донецк. Страница Жоры, на которую натолкнулись журналисты, не обновлялась уже несколько лет. Впрочем, она хорошо иллюстрирует его отношение к жизни и к "русскому миру". В 2014 году еще совсем юный Жора позировал на фото с автоматом Калашникова и нашивкой так называемой "Новороссии" на груди. Также он распространял символику "Новороссии" и Российской Федерации со словами: "Не знаю как вы, а я горжусь", - отмечает издание.











Еще один дончанин, обстреливающий украинских защитников из минометов - Андрей Ванин с позывным "Ваня".

Согласно информации из соцсетей, сейчас ему 24 года. "Несмотря на то, что "Ваня" предусмотрительно указал местом жительства Москву, его жена "сдала" позиции предателя, отметив родным городом Донецк. Похоже, что в гражданской жизни "Ваня" работает сварщиком. Опубликованные Андреем Ваниным фотографии четко демонстрируют его отношение к псевдореспубликам и принадлежность к деятельности террористической организации. До того, как стать на сторону так называемой "ДНР", "Ваня" успел посетить Киев - уже после Революции Достоинства", - отмечают журналисты.



















Несколько недель назад российские пропагандисты продемонстрировали видео штурма "Азовстали" оккупационными войсками. На этих кадрах журналисты идентифицировали 39-летнего уроженца Макеевки Комардина Юрия Владимировича.

Упоминание про предателя "Слідство.Инфо" нашло на портале "Миротворец". По данным портала, по состоянию на 2014 год Комардин служил в подразделении "Беркут" так называемой "ДНР", а также являлся механиком-водителем в зенитном дивизионе.

Также, согласно некоторым банковским документам, стало известно, что в начале 2000-х, еще задолго до российской вооруженной агрессии, Комардин работал на "Макеевском металлургическом комбинате", а также на шахте "Макеевуголь". Кроме того, как свидетельствуют эти документы, в 2009 году у предателя были проблемы с законом.





Журналистам удалось идентифицировать и 22-летнего Дениса Вялова из оккупированного Крыма.

"На своей странице "Вконтакте" крымчанин открыто поддерживает российских оккупантов и распространяет их символику. Несмотря на относительно недавнюю оккупацию Крыма Денис Вялов с юношества проявлял милитаристские пророссийские настроения. Он позировал на фото в военной форме рядом с российскими и советскими флагами, постил картинки со словами "Святое дело - родине служит" и фотографировался с автоматом в руках", - говорится в сообщении.

Мать Вялова в "Одноклассниках", кроме постов в поддержку войны России в Украине, распространяла фото крымчанина в российской военной форме с советским флагом. Вероятно, это фото было сделано в Украине, ведь к моменту его публикации прошло более двух месяцев с момента полномасштабного российского вторжения.











Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе отбиты 9 атак врага, уничтожены 20 единиц техники оккупантов и 4 беспилотника типа "Орлан-10", - пресс-центр ОС