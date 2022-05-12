РУС
Установлены предатели Украины, которые вместе с рашистами уничтожают Донбасс, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты проанализировали десятки пропагандистских репортажей о боевых действиях в Украине и идентифицировали ряд бойцов из ОРДЛО и оккупированного Крыма, которые на стороне оккупантов пришли уничтожать Донбасс.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Среди жителей ОРДЛО, кроме попавших под принудительную мобилизацию, есть и те, кто сознательно идет убивать своих земляков и уничтожать украинские территории.

Железнодорожник Виктор из Тростянца в комментарии "Слідство.Инфо" рассказал, что жители ОРДЛО в Сумской области вели себя даже хуже, чем россияне: "Они кричали: "Мы терпели восемь лет и вы будете терпеть так же".

Так, журналисты журналисты идентифицировали 30-летнего жителя Донецка Загоруйко Евгения Александровича.

Примечательно, что в конце 2014-го, когда Россия оккупировала Крым и начала военную агрессию на Донбассе, Загоруйко успел побывать и пофотографироваться в украинском Харькове.

Идентифицирован также оккупант с позывным "Малой", в "ВКонтакте" он записан как "Жора Николаенко".

"Местом проживания он указывал Донецк. Страница Жоры, на которую натолкнулись журналисты, не обновлялась уже несколько лет. Впрочем, она хорошо иллюстрирует его отношение к жизни и к "русскому миру". В 2014 году еще совсем юный Жора позировал на фото с автоматом Калашникова и нашивкой так называемой "Новороссии" на груди. Также он распространял символику "Новороссии" и Российской Федерации со словами: "Не знаю как вы, а я горжусь", - отмечает издание.

Еще один дончанин, обстреливающий украинских защитников из минометов - Андрей Ванин с позывным "Ваня".

Согласно информации из соцсетей, сейчас ему 24 года. "Несмотря на то, что "Ваня" предусмотрительно указал местом жительства Москву, его жена "сдала" позиции предателя, отметив родным городом Донецк. Похоже, что в гражданской жизни "Ваня" работает сварщиком. Опубликованные Андреем Ваниным фотографии четко демонстрируют его отношение к псевдореспубликам и принадлежность к деятельности террористической организации. До того, как стать на сторону так называемой "ДНР", "Ваня" успел посетить Киев - уже после Революции Достоинства", - отмечают журналисты.

Несколько недель назад российские пропагандисты продемонстрировали видео штурма "Азовстали" оккупационными войсками. На этих кадрах журналисты идентифицировали 39-летнего уроженца Макеевки Комардина Юрия Владимировича.

Упоминание  про предателя "Слідство.Инфо" нашло на портале "Миротворец". По данным портала, по состоянию на 2014 год Комардин служил в подразделении "Беркут" так называемой "ДНР", а также являлся механиком-водителем в зенитном дивизионе.

Также, согласно некоторым банковским документам, стало известно, что в начале 2000-х, еще задолго до российской вооруженной агрессии, Комардин работал на "Макеевском металлургическом комбинате", а также на шахте "Макеевуголь". Кроме того, как свидетельствуют эти документы, в 2009 году у предателя были проблемы с законом.

Журналистам удалось идентифицировать и 22-летнего Дениса Вялова из оккупированного Крыма.

"На своей странице "Вконтакте" крымчанин открыто поддерживает российских оккупантов и распространяет их символику. Несмотря на относительно недавнюю оккупацию Крыма Денис Вялов с юношества проявлял милитаристские пророссийские настроения. Он позировал на фото в военной форме рядом с российскими и советскими флагами, постил картинки со словами "Святое дело - родине служит" и фотографировался с автоматом в руках", - говорится в сообщении.

Мать Вялова в "Одноклассниках", кроме постов в поддержку войны России в Украине, распространяла фото крымчанина в российской военной форме с советским флагом. Вероятно, это фото было сделано в Украине, ведь к моменту его публикации прошло более двух месяцев с момента полномасштабного российского вторжения.

+21
А вы думали это "наши" люди? Их еще в 2014 нужно было сравнять с землей. А то они до сих пор говорят что их так бомбили так бомбили 8 лет, что целые дома как стояли так и стоят, а за два месяца ордилы с орками столько разрушений сделали, что этим тварям сепарсим и не снилось.
12.05.2022 17:59 Ответить
+20
А разве не видно что конченые? Люмпены,которые вообще лишние на этой земле.
12.05.2022 17:57 Ответить
+14
********, як ********. От і все...
12.05.2022 17:59 Ответить
А разве не видно что конченые? Люмпены,которые вообще лишние на этой земле.
12.05.2022 17:57 Ответить
А вы думали это "наши" люди? Их еще в 2014 нужно было сравнять с землей. А то они до сих пор говорят что их так бомбили так бомбили 8 лет, что целые дома как стояли так и стоят, а за два месяца ордилы с орками столько разрушений сделали, что этим тварям сепарсим и не снилось.
12.05.2022 17:59 Ответить
Вчора в тролейбусі в Луцьку (!) був свідком подібної розмови: баушка з Донецька розказувала, як їх бомбили ЗСУ, і "зачємбилмайдан", і "какраньщєдружножілісрасієй". Місцевий молодий чоловік намагався їй щось пояснити, в чомусь переконати, але все це (я побачив) - марно...
12.05.2022 18:11 Ответить
За шиворот, і з тролейбуса. Які ще пояснення?!
12.05.2022 18:23 Ответить
Жінці під 80, чи й за 80. - Про що ви говорите...
12.05.2022 18:28 Ответить
Ну теперь вы может представить, как все начиналось в ОРДЛО. Изначально просто люди выходили охранять памятники Ленину по выходным. Догадаетесь, кто выходил? Ну а когда появились вооруженные "защитники" было поздно. Поэтому таким "бабкам и дедкам" нужно закрывать рот. Нельзя им давать почувствовать свою правоту, иначе быть беде. Поэтому берите пример с местного молодого человека - не молчите!
12.05.2022 20:03 Ответить
а що чого бабушка з данєцка втікла в Луцьк? там же бандєравци
12.05.2022 20:05 Ответить
********, як ********. От і все...
12.05.2022 17:59 Ответить
Чергові мерзенні гниди...
12.05.2022 18:00 Ответить
и у них есть два паспорта
12.05.2022 18:01 Ответить
Обстреляна та часть Донецка, которая примыкает к аэропорту. Оттуда они вели обстрелы аэропорта и прилетала ответа. В остальной части Донецк не обстрелян.
12.05.2022 18:25 Ответить
Так половина пенсов из Донецка в Мариуполе до войны получала пенсии, так же, как и молодые семьи, получали выплаты на детей - они же "нашилюди". Даже не представляю, как должно быть насрано у них в голове, чтобы такое творить.
12.05.2022 18:34 Ответить
Да стереть Донецк с лица земли и не надо ничего себе представлять.
12.05.2022 18:38 Ответить
А смысл? Не факт, что орки будут защищать Донецк, когда ВСУ туда подойдут. У одного моего знакомого две квартиры в центре Донецка. Он выехал оттуда в 2014, уже купил жилье в Виннице, сейчас воюет в ВСУ. Что тебе даст уничтожение его квартир в Донецке?
12.05.2022 19:46 Ответить
утилизировать....
12.05.2022 18:08 Ответить
Для этих только пожизненное, они самые страшные враги , страшней чем кацапы. Фанатики при этом с низким интеллектом судя по габитусу (внешн.виду) - это почти как маньяки, сколько не сажай он все равно за старое примется. Если нельзя уничтожить то пожизненное.
12.05.2022 18:11 Ответить
Ну особенно учитывая кто первым взял в руки оружие и начал убивать, то странные заявления от терпевших. И потом что ты 8 лет терпел? Ты должен терпеть как терпели жители Мариуполя медленно умирая под завалами.
12.05.2022 18:12 Ответить
Манкурти їбані... Кацапія активізувала усе біосміття на території України. Нехай кожна продажна гнида знайде свою кулю.
12.05.2022 18:12 Ответить
Они терпилы только в своих фантазиях. Донецк и Луганск целые, Мариуполь сровняли с землей, Харьков полуразбит.
12.05.2022 18:17 Ответить
Які огидні пики! Фу мерзота.
12.05.2022 18:18 Ответить
Нет куратора разминирования и отвода войск на Донбассе. И видимо куратора сдачи Юга. Что в первые дни войны спрятался за Подоляка, а потом понял, что его никто не расстреляет, и опять выполз руководить канцелярией.
12.05.2022 18:32 Ответить
Усі такі "Ремби", а по мордах видно, що у них лишня хромосома. А як попадуться, то будуть скиглити, плакати, срати в штани і молити пощади. Хлопці, не беріть їх у полон ! Глянули наліво - направо, нема ОБСЄ, ООН і ін. --- і ... гуд баюшки ! Бо ж вони плодяться як миші , пардон, як кріси
12.05.2022 18:46 Ответить
Донецк должен быть разрушен!!!...
12.05.2022 18:49 Ответить
Жду заголовок "уничтожены"
12.05.2022 18:51 Ответить
Це для таких вступ в українські виші поза конкурсом і на бюджет?
Ці цяцьки він накупив з маминої української пенсії?
12.05.2022 20:18 Ответить
парашна мразота струкосмоків.
двухсотики повинні сдохнути! а ті хто дрочуть на них - повинні бовтатися на стовпах
12.05.2022 22:17 Ответить
 
 