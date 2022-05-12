"У вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там!": Мать оккупанта знает о зверствах войск РФ в Украине, - перехват СБУ. АУДИО

Некоторые россияне знают правду о зверствах рашистов на территории Украины.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупанта с родителями, сообщает Цензор.НЕТ.

Рашист называет войну спецоперацией, но женщина знакома со зверствами рашистов в Украине и не соглашается с сыном.

В разговоре с отцом оккупант детализирует: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нет. Все разбомбили".

Смотрите также: "Раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь и в ПАЗики загрузили и увезли", - оккупант рассказывает как обуздывает тех, кто отказывается наступать против ВСУ. АУДИО