"У вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там!": Мать оккупанта знает о зверствах войск РФ в Украине, - перехват СБУ. АУДИО
Некоторые россияне знают правду о зверствах рашистов на территории Украины.
Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупанта с родителями, сообщает Цензор.НЕТ.
Рашист называет войну спецоперацией, но женщина знакома со зверствами рашистов в Украине и не соглашается с сыном.
В разговоре с отцом оккупант детализирует: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нет. Все разбомбили".
