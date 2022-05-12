РУС
"У вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там!": Мать оккупанта знает о зверствах войск РФ в Украине, - перехват СБУ. АУДИО

Некоторые россияне знают правду о зверствах рашистов на территории Украины.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупанта с родителями, сообщает Цензор.НЕТ.

Рашист называет войну спецоперацией, но женщина знакома со зверствами рашистов в Украине и не соглашается с сыном.

В разговоре с отцом оккупант детализирует: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нет. Все разбомбили".

Автор: 

+36
День Победы 2022 в поселке Лесной Челябинской области

показать весь комментарий
12.05.2022 18:37 Ответить
+29
Вот такой он настоящий русский мир. И эти ***#ща хотят нам что-то светлое и доброе принести? Дикие люди, китайской стеной от них Нужно отгородиться. А любую пророссийскую (украинофобскую) партию в Украине нужно сразу ставить на учёт в колаборанты и лишать гражданства и на 1001 километр. В челябинскую Область суки. Срусским миром подышите и подохните в России.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:55 Ответить
+25
Звичайна російська провінція.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:44 Ответить
Все они знают правду, их в интернете не забанили. Просто по разному интерпретируют. Некоторые радуются что все разбомбили и людей убили, другие сожалеют, но считают это необходимыми жертвами, а свою миссию - нести добро людям.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:35 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 18:37 Ответить
Шо за сходняк бомжей ?
показать весь комментарий
12.05.2022 18:42 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 18:44 Ответить
Типовий бужинок культури!! Яка культура такий і будинок !!!)))
показать весь комментарий
12.05.2022 19:09 Ответить
eto prosto lenivy i grazny narodec - rjuske.....pozorishe.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:42 Ответить
Хуже чем в Мариуполе
показать весь комментарий
12.05.2022 18:46 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 18:55 Ответить
Час зупинився. Якась антиутопія навиворіт.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:57 Ответить
Застряли в перестройке.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:01 Ответить
Рейхстаг?
показать весь комментарий
12.05.2022 23:58 Ответить
Хоч ця не просила привезти труси розстріляних українців.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:45 Ответить
Через місяць - другий оце кацапське біосміття не буде знати, що вони тут всі роблять. Бидло тупе. За що вони дохнуть на чужій землі. Слава ЗСУ. Смерть кацапам.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:46 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 18:47 Ответить
Твари кацапские, живут в говне и всех в такое же говно тянут.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:48 Ответить
Alexey Kovalyov

У читателя РИА Новости должен возникнуть вопрос: а почему бы российских боевиков тоже не готовить по стандартам НАТО? Очевидно, что они лучше российских стандартов, по которым мы только терпим одно унизительное поражение за другим, даже переправу через Северский Донец не смогли?

Не могу понять, чего в этих ежедневных новостях про учебники НАТО у украинцев больше: обиды от того, что приходится воевать не против заведомо более слабого противника, как планировалось, или гордости, что мол мы не просто так получили очередных ********, а по стандартам НАТО?
показать весь комментарий
12.05.2022 18:54 Ответить
Если бы им просто не дали п#здюлей по стандартам НАТО, их бы посадили на кол азовцы!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:04 Ответить
по новости вы должны осознать,шо в мокшании купа блызькых до нормы...а стандарты нато то такэ...як казав маркевич.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:09 Ответить
если у человека может возникнуть вопрос, то ему некогда быть читателем риа новостей
показать весь комментарий
12.05.2022 21:16 Ответить
На жаль таких дуже мало !!!)))
показать весь комментарий
12.05.2022 18:57 Ответить
исключение из правила...
показать весь комментарий
12.05.2022 19:07 Ответить
Смотри как они мыслят. Сынишка мой родненький людей режет и насилует. Так в интернете говорят. Ну ничего. Ты всё равно мой любимый. Насилуй, убивай, я тебя всё равно люблю. Не все, но вот многие кто говорит там резать-убивать они как бы просто таким образом выражают свою любовь. Потому что так учат в России - что надо возлюбить зло и прочая чушь. Вся их великая литература как бы посвящена этой теме. Вот они и передают своим детям-мужьям сигнал - чтобы ты не делал, я тебя не разлюблю. А эта мамаша строгая попалась.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:17 Ответить
Смотрю настроеньице то меняется потихоньку. Убивать - насиловать прыть поуменьшилась. Живым бы остаться. Козлы. Накрыло их градами. Мало накрыло если еще живой с родственниками общаешься. Ну да надеюсь это упущение ВСУ исправят в скором времени. Твари.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:04 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=*********** УВИДЕТЬ УНИТАЗ И УМЕРЕТЬ 2 !!!
показать весь комментарий
13.05.2022 05:08 Ответить
 
 