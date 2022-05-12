"Без цензуры вживую": А я вам сейчас покажу, кто Киев спас. День 78. ВИДЕО
78-й день Народной войны.
Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Але спочатку їй відібрало мову...
Кое кто с 2020-2022 февраль ставил рекорды по закупки нефтепродуктов и удобрений у лукашенки, таким образом поддержав его режим денежно.
Кто из этих двух - фсбшник, ответ очевиден.
Білоруси - це суки, які воюють проти України своєю пасивністю як мінімум.
Протести в Білорусі: з натовпу пару сотень два мусора дістають одну людину та спокійно грузять в автозак.
Ще тоді я був в шоці від такого.
Ви не народ - ви сцикуни.
Повага тільки тим Білорусам, які захищають Україну, Білорусь(в Україні) як сказали у відео.
з Енергодаром ми розберемся, а на рахунок вас падєржівать - якого бена коли ви самі себе нєпаддєржівалі.
Ви би хоч відео з нашого майдану подивилися, нам також свободу не на шару віддали.
Це улюбленець сталінитстів -- московити завжди навіть серед своїх в "куміри" обирали не дійсно видатних й які щось зробили а усяких Ломоносових , Суворових , Кутузових й ось цього Боброва .
Хто там знає Менделеїва , а тим більш Столєтова , хто знає Румянцєва , який до речі Берлін брав в часи Фрідриха Великого . А Суворов прославився подавленням повстання Пугачьова й тим , що привів до Італіії 50 тисяч , а через Альпи на дупі тікав , то залишилося 8 тисяч . Кутузов був пєтофілом й навіть Пушкін про його писав , що холуєм був при цариці . Жодної битви не виграв Москву здав ... А цей Бобров - та йому до Харламова як неба . Жодного змагання міжнародного не виграв ... ніхто його не знає за межами софка . Або ось Лев Яшин чи Стрельцова , якого затравили , в тюрму посадили . А Яшина , за якого тоді 2 млн. давав будь який клуб ... він в 28 років хотів піти , бо й болівальники травили й софкоїдна пєдірація футболу . Улюбленна київська кричалка : "Нє спасьот Спартак ат гола ********* футбола" -- усі знали , що це банда мудаків мацьковитських .
Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди! Я уголь привёз!!
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь оборачивается: - Ага, бл@дь, ОН привёз...
Первый делась короткие сюжеты двух типов, обзорные, короткие, но емкие, обзорные могут быть по 20-30мин. и второй тип, тематические, т.е. рассматривающий конкретную тему, вынесенную в заглавие, по 10-20мин.
И второй путь) ничего не менять, и довольствоваться тем, что только до 60% будут начинать смотреть ролик, т.к. 2 часа времени потратить не могут, и даже те что начинают смотреть, в 90% случаев не будут даже его бегло просматривать до конца.... Без обит, надеюсь прислушаетесь. УДАЧИ! Пусть Цензор станет лучше!