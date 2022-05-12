РУС
"Без цензуры вживую": А я вам сейчас покажу, кто Киев спас. День 78. ВИДЕО

78-й день Народной войны.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также: Путин сдулся на "день победы" 9 мая. День 75 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Данилюк-Ярмолаева Марина (357) Буткевич Богдан (436)
Я знаю достаточно много белорусов. Подавляющее большинство из них либо откровенные ватники либо какие-то инфантильные в понимании происходящего и на все вопросы отвечают фразой Шария: "ну не всё там в Украине так однозначно"
12.05.2022 21:18 Ответить
Согласен, сейчас какой-то культ происходит якобы о поддержке Украины бульбашами, ну кто поддерживает, Брутто со своими фанатами? И сколько их? Да и все они тоже в силу обстоятельств особо действовать и выражать свою мысль на территории бульбингема не могут. Железнодорожники? Да, сколько их было?
12.05.2022 21:24 Ответить
Білоруси? Нема такої нації. Померла. Тихо-тихо...
Але спочатку їй відібрало мову...
12.05.2022 21:55 Ответить
Ды што вы кажаце
12.05.2022 22:14 Ответить
Это у тебя в США так.
12.05.2022 22:13 Ответить
Шановні, Богдан і Марина, будь ласка, скорочуйте час своїх трансяцій. Інформація правильна, але не завжди є час годинами слухати.... От якби було хоча б 30-40 хвилин, було б краще.
12.05.2022 21:33 Ответить
тихановская очевидно фсб-шная консерва .. это же ясно как божий день
12.05.2022 21:43 Ответить
Светлана фактически создала правительство в изгнании и парализовала деятелность бел мида.
Кое кто с 2020-2022 февраль ставил рекорды по закупки нефтепродуктов и удобрений у лукашенки, таким образом поддержав его режим денежно.

Кто из этих двух - фсбшник, ответ очевиден.
12.05.2022 22:19 Ответить
І хто ж ЦЕ?
14.05.2022 12:48 Ответить
Все вірно сказано! Збудуємо паркан і ніколи не пробачимо!
12.05.2022 22:01 Ответить
Дивлюся стрім - 100відсотків ЗА.
Білоруси - це суки, які воюють проти України своєю пасивністю як мінімум.
Протести в Білорусі: з натовпу пару сотень два мусора дістають одну людину та спокійно грузять в автозак.
Ще тоді я був в шоці від такого.
Ви не народ - ви сцикуни.
Повага тільки тим Білорусам, які захищають Україну, Білорусь(в Україні) як сказали у відео.
12.05.2022 22:04 Ответить
*** ты смешной. Много ваши в Энергодаре навоевали против русских мусаров? Забыл как их 3 шумовыми гранатами разогнали? Давай еще поймем - какого *** ваше праительстов покупало у лукашенки соляру под видом расстоврителей на почти 8 миилиардов накупило? Ты сам то хоть чем нам в 2020 году помог? Ну хотя бы сколько я отдал денег на помощь беженцам, и тд? Сколько украинцев в 2020 приехало нас поддержать? Ага аж целый ноль.
12.05.2022 22:23 Ответить
Іди за карабльом,
з Енергодаром ми розберемся, а на рахунок вас падєржівать - якого бена коли ви самі себе нєпаддєржівалі.
Ви би хоч відео з нашого майдану подивилися, нам також свободу не на шару віддали.
12.05.2022 22:27 Ответить
Небесна сотня? Читніть в інтернеті
12.05.2022 22:50 Ответить
12.05.2022 23:00 Ответить
Марина це той самий Арестович тільки жінка))) Один в один
12.05.2022 22:21 Ответить
ВсєвАлАд БАброфф то є хокеіст й футболіст ЦДК яких йще при Сраліні грав и шайбу пуляв -- він йще стариший за БєскАва й Едіка Стрєльцова ...

Це улюбленець сталінитстів -- московити завжди навіть серед своїх в "куміри" обирали не дійсно видатних й які щось зробили а усяких Ломоносових , Суворових , Кутузових й ось цього Боброва .
Хто там знає Менделеїва , а тим більш Столєтова , хто знає Румянцєва , який до речі Берлін брав в часи Фрідриха Великого . А Суворов прославився подавленням повстання Пугачьова й тим , що привів до Італіії 50 тисяч , а через Альпи на дупі тікав , то залишилося 8 тисяч . Кутузов був пєтофілом й навіть Пушкін про його писав , що холуєм був при цариці . Жодної битви не виграв Москву здав ... А цей Бобров - та йому до Харламова як неба . Жодного змагання міжнародного не виграв ... ніхто його не знає за межами софка . Або ось Лев Яшин чи Стрельцова , якого затравили , в тюрму посадили . А Яшина , за якого тоді 2 млн. давав будь який клуб ... він в 28 років хотів піти , бо й болівальники травили й софкоїдна пєдірація футболу . Улюбленна київська кричалка : "Нє спасьот Спартак ат гола ********* футбола" -- усі знали , що це банда мудаків мацьковитських .
13.05.2022 00:07 Ответить
Послушал Тихановскую, вспомнил анекдот…

Мужик на телеге въезжает в село:

- Люди! Я уголь привёз!!

Вся в мыле, убитая в хлам лошадь оборачивается: - Ага, бл@дь, ОН привёз...
13.05.2022 00:26 Ответить
Все ОЧЕНЬ интересно, но формат точно надо менять, 80% не будет смотреть видео на 2 часа с гаком, просто у людей первое, нет столько свободного времени и второе, только процентов 8-12 людей могут сосредоточено смотреть видео более 15-20 мин... 20-30мин на сюжет - это физиологически оправданное время. Есть два путя)

Первый делась короткие сюжеты двух типов, обзорные, короткие, но емкие, обзорные могут быть по 20-30мин. и второй тип, тематические, т.е. рассматривающий конкретную тему, вынесенную в заглавие, по 10-20мин.

И второй путь) ничего не менять, и довольствоваться тем, что только до 60% будут начинать смотреть ролик, т.к. 2 часа времени потратить не могут, и даже те что начинают смотреть, в 90% случаев не будут даже его бегло просматривать до конца.... Без обит, надеюсь прислушаетесь. УДАЧИ! Пусть Цензор станет лучше!
13.05.2022 03:05 Ответить
 
 